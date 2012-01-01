Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Погулять по историческому центру и познакомиться с его главными достопримечательностями

Дарья
Дарья – Гид из Ярославля
Ярославль — древний город 🏙️, устремленный в будущее.

Я расскажу, кто и когда его основал, где находился Земляной вал и как жил в старину «ярославский расторопный мужик».

А также поделюсь историями о местном купечестве, золотом веке архитектуры и знаменитых земляках.

Покажу важнейшие символы города и его самые живописные места!
Задать вопросОбычно отвечает за 24 мин.
Здравствуй, Ярославль!
Здравствуй, Ярославль!

Что вас ожидает

Погружение в прошлое
Вы узнаете, где проходили границы города в Средневековье, и рассмотрите главные въездные ворота XVII века. А также услышите, где находились Мытный рынок и трактир «Столбы». Оцените здание первого профессионального русского театра, погуляете по местному Арбату и познакомитесь с Медведем, символом Ярославля. Посетите территорию исторического кремля, раскроете историю 📖 Свято-Успенского кафедрального собора и полюбуетесь Стрелкой, образованной при слиянии Волги и Которосли.

Знаковые храмы и живописная Волжская набережная
На центральной площади вы услышите о временах Екатерины Великой и увидите храм Пророка Илии. Далее осмотрите Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь: я расскажу, как он связан со Вторым народным ополчением, Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым. В завершение мы прогуляемся по реконструированной Волжской набережной и посмотрим на памятник Некрасову.

Организационные детали

  • Посещение храмов и монастырей по желанию
  • Я могу также провести экскурсию ⛳ в авто-пешеходном формате: на вашем или арендованном транспорте
Здравствуй, Ярославль!
Здравствуй, Ярославль!
Здравствуй, Ярославль!
Здравствуй, Ярославль!
Здравствуй, Ярославль!
Здравствуй, Ярославль!
Здравствуй, Ярославль!
Здравствуй, Ярославль!
Здравствуй, Ярославль!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Дарья, я коренная ярославна. Закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Экскурсии провожу с 2012 года, параллельно преподаю в духовной семинарии и веду программу о достопримечательностях города на местном телевидении. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Напишите мне

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🙏Религиозные🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмы#Храм Ильи Пророка🗽Достопримечательности#Парк Стрелка#Ярославский кремль#Набережная🏞Парки

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Групповая экскурсия «Ярославская классика»
700
3 часа
Групповая экскурсия «Ярославская классика»
128 отзывов
Ярославль, до чего же ты хорош!
600
2.5 часа
Ярославль, до чего же ты хорош!
39 отзывов
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Вятское — путешествие в прошлое
5 200
5 часов
Вятское — путешествие в прошлое
2 отзыва
Ярославль по-настоящему
3 250
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
98 отзывов
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Экскурсия по Ярославлю
2 500
3 часа
Экскурсия по Ярославлю
20 отзывов
Добро пожаловать в Ярославль!
2 800
2.5 часа
Добро пожаловать в Ярославль!
79 отзывов
Исследовать знаковые места древнего города на насыщенной обзорной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ярославле