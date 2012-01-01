Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Вы узнаете, где проходили границы города в Средневековье, и рассмотрите главные въездные ворота XVII века. А также услышите, где находились Мытный рынок и трактир «Столбы». Оцените здание первого профессионального русского театра, погуляете по местному Арбату и познакомитесь с Медведем, символом Ярославля. Посетите территорию исторического кремля, раскроете историю 📖 Свято-Успенского кафедрального собора и полюбуетесь Стрелкой, образованной при слиянии Волги и Которосли.

Знаковые храмы и живописная Волжская набережная

На центральной площади вы услышите о временах Екатерины Великой и увидите храм Пророка Илии. Далее осмотрите Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь: я расскажу, как он связан со Вторым народным ополчением, Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым. В завершение мы прогуляемся по реконструированной Волжской набережной и посмотрим на памятник Некрасову.

Организационные детали