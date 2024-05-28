1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1
Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
14001 260₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
11 июня в 11:30
12 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»...
Расписание: По договоренности
12 июня в 14:00
15 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сквозь эпохи: уникальное путешествие по Ярославлю и Толге
Откройте для себя богатую историю Ярославля и Толгского монастыря в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 12 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 7 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Начало: Ул. Подзеленье, д. 3
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29...
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль впервые: экскурсионный тур по ключевым достопримечательностям
Откройте тайны Ярославля, пройдитесь по историческим местам, где скрываются легенды древней Руси
Начало: Богоявленская площадь, 25
Расписание: В будни - после 17.00, выходные - весь день.
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль сквозь века: индивидуальная пешеходная экскурсия
Начало: По договорённости с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛина28 мая 2024Прошло все хорошо,экскурсовод любит свою Ярославскую землю. С юмором преподносила исторические моменты. Благодаря этому лучше запоминаются исторические факты. Спасибо! Было интересно и не скучно!
- ЛЛапчевская27 мая 2024Прекрасная экскурсия с Ириной по Ярославлю. Много интересных фактов, большое количество информации в лаконичных рассказах. Ирина рассказывала все на красивом и
- ГГалина19 мая 2024Мы с удовольствием прошлись по исторической части Ярославля. Гид Александр очень интересно прекрасным богатым русским языком рассказывал про историю этих мест, с юмором и с глубим знанием вопроса. Очень довольны экскурсией.
- ННаталия19 мая 2024Очень благодарны Александру за прекрасную экскурсию по Ярославлю. Очень много интересной информации, оптимальный темп, самые красивые места города. Рекомендую на 100%
- ООльга13 мая 2024Экскурсия понравилась. Было интересно.
- ААлексей11 мая 2024Очень приятный экскурсовод! Очень интересный и профессиональный рассказ об истории Ярославля! мы все были впечатлены рассказом Юлии! Рекомендуем!
- ЕЕлена11 мая 2024Дарья- чудесный экскурсовод с хорошей речью. Внимательна к гостям. Было очень холодно, она старалась сделать экскурсию максимально комфортной, уточняла, не
- РРожкина11 мая 2024С нашим экскурсоводом Мариной мне кажется увидели почти всё. Экскурсия логичная, познавательная, интересная. Много узнали об архитектурных постройках XVII века, о плане застройки города и его истории. Спасибо.
- EErmolovi6 мая 2024Наш экскурсовод Ирина, очень интересно провела наше путешествие. Учла все наши пожелания, у нас был маломобильный пассажир, Увидели Ярославль с его лучшей стороны. Прокатились на экологически безвредном виде транспорта. Спасибо за путешествие.
- ННадежда1 мая 2024Удачный вариант знакомства с городом! Ирина прекрасно сочетает историю и современность. Спасибо за впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Спасо-Преображенский монастырь»
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