Спасо-Преображенский монастырь – экскурсии в Ярославле

Найдено 16 экскурсий в категории «Спасо-Преображенский монастырь» в Ярославле, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эко-экскурсия по Ярославлю на электромобиле
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1
Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 4 чел.
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
327 отзывов
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
14001 260 за человека
Экскурсия по историческому центру Ярославля
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
11 июня в 11:30
12 июня в 15:00
4 000 за всё до 6 чел.
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»...
Расписание: По договоренности
12 июня в 14:00
15 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 9 чел.
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200 за всё до 5 чел.
Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 500 за всё до 3 чел.
Сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по городу + Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Сквозь эпохи: уникальное путешествие по Ярославлю и Толге
Откройте для себя богатую историю Ярославля и Толгского монастыря в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 12 300 за всё до 3 чел.
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
41 отзыв
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная автобусная экскурсия «1000-летний Ярославль»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 7 900 за всё до 3 чел.
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Начало: Ул. Подзеленье, д. 3
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29...
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Ярославль впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Ярославль впервые: экскурсионный тур по ключевым достопримечательностям
Откройте тайны Ярославля, пройдитесь по историческим местам, где скрываются легенды древней Руси
Начало: Богоявленская площадь, 25
Расписание: В будни - после 17.00, выходные - весь день.
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 900 за всё до 8 чел.
Знакомство со столицей Золотого Кольца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Ярославль сквозь века: индивидуальная пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Ярославль сквозь века: индивидуальная пешеходная экскурсия
Начало: По договорённости с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лина
    28 мая 2024
    Ярославль - только самое лучшее на автобусе
    Прошло все хорошо,экскурсовод любит свою Ярославскую землю. С юмором преподносила исторические моменты. Благодаря этому лучше запоминаются исторические факты. Спасибо! Было интересно и не скучно!
  • Л
    Лапчевская
    27 мая 2024
    Ярославль - только самое лучшее на автобусе
    Прекрасная экскурсия с Ириной по Ярославлю. Много интересных фактов, большое количество информации в лаконичных рассказах. Ирина рассказывала все на красивом и
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    богатом русском языке, с большим воодушевлением и любовью к родному городу и его истории. Впечатления от экскурсии самые позитивные, такое обслуживание можно назвать эталоном. Ещё раз большая благодарность от семьи Лапчевских.

  • Г
    Галина
    19 мая 2024
    Экскурсия по историческому центру Ярославля
    Мы с удовольствием прошлись по исторической части Ярославля. Гид Александр очень интересно прекрасным богатым русским языком рассказывал про историю этих мест, с юмором и с глубим знанием вопроса. Очень довольны экскурсией.
  • Н
    Наталия
    19 мая 2024
    Экскурсия по историческому центру Ярославля
    Очень благодарны Александру за прекрасную экскурсию по Ярославлю. Очень много интересной информации, оптимальный темп, самые красивые места города. Рекомендую на 100%
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    «Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
    Экскурсия понравилась. Было интересно.
  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    «Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
    Очень приятный экскурсовод! Очень интересный и профессиональный рассказ об истории Ярославля! мы все были впечатлены рассказом Юлии! Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Знакомство со столицей Золотого Кольца
    Дарья- чудесный экскурсовод с хорошей речью. Внимательна к гостям. Было очень холодно, она старалась сделать экскурсию максимально комфортной, уточняла, не
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    холодно ли, нужно ли зайти погреться. Маршрут всего 1,5 часа. Поэтому, если хотите поближе познакомиться с городом - этого маловато. В целом, экскурсию рекомендую.

  • Р
    Рожкина
    11 мая 2024
    Ярославль впервые
    С нашим экскурсоводом Мариной мне кажется увидели почти всё. Экскурсия логичная, познавательная, интересная. Много узнали об архитектурных постройках XVII века, о плане застройки города и его истории. Спасибо.
  • E
    Ermolovi
    6 мая 2024
    Эко-экскурсия по Ярославлю на электромобиле
    Наш экскурсовод Ирина, очень интересно провела наше путешествие. Учла все наши пожелания, у нас был маломобильный пассажир, Увидели Ярославль с его лучшей стороны. Прокатились на экологически безвредном виде транспорта. Спасибо за путешествие.
  • Н
    Надежда
    1 мая 2024
    Эко-экскурсия по Ярославлю на электромобиле
    Удачный вариант знакомства с городом! Ирина прекрасно сочетает историю и современность. Спасибо за впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Спасо-Преображенский монастырь»

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  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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