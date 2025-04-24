Мини-группа
до 1 чел.
Экспресс-свидание с Ярославлем
Начало: Музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25к1
Расписание: пт, сб, вс в 11.00 и 15.00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
2 мая в 14:00
3 мая в 10:30
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Автобусная экскурсия в Толгскую обитель
Начало: Богоявленская площадь у входа в музей-заповедник
Расписание: вторник 10.00, суббота 10.00, воскресенье 10.00
3 мая в 10:00
4 мая в 10:00
1700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина24 апреля 2025Полина молодец. Чувствуется очень любит свой город и дело, чем занимается. Всё очень хорошо рассказала, доступно. Спасибо большое 🤗
- ААндрей22 апреля 2025Достаточно неплохо, но можно чуть больше информации про современный город. Добавить обзор и историю театра, памятники в центре города, возможно пешеходную улицу.
- ААлла22 апреля 2025Посетили Ярославль. узнать, погрузиться в атмосферу города помогла экскурсовод Ирина. От нашей семьи выражаем благодарность Ирине за интереснейшую экскурсию, с юмором, интересными фактами, заразила нас своей любовью к городу. После обзорной экскурсии по другому смотрели на Ярославль. Спасибо большое!
- ССветлана21 апреля 2025Все очень понравилось: Компетентный, доброжелательный гид Илья высокопрфессиональный водитель Дмитрий. оставила только приятные впечатления Всем спасибо
- ТТамара21 апреля 2025Экскурсия насыщенная, гид великолепный. Для данной экскурсии все великолепно.
- ГГалина19 апреля 2025Все было на «отлично» Монастырь приятный с хорошей энергетикой
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Стрелка Волги и Которосли»
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