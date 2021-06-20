Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Ярославля

Вы рассмотрите бывший мужской Спасо-Преображенский монастырь и узнаете, какую роль он сыграл в эпоху Смутного времени. Далее пройдете по «дороге из храмов», где увидите ярких представителей ярославской школы зодчества XVII века: церкви Михаила Архангела, Спаса на Городу и Ильи Пророка. В завершение побываете на знаменитой Стрелке и полюбуетесь волжскими просторами, как это делал когда-то основатель нашего города — великий князь Ярослав Мудрый.

Путешествие во времени

Гуляя по Волжской набережной и Демидовскому скверу, вы перенесетесь в поэтический XIX век и услышите о судьбах выдающихся ярославцев того времени. А еще узнаете, как наш город стал родиной первого русского профессионального театра и в какой знаменитый на весь мир список включили его исторический центр. Расскажу я и современной жизни Ярославля: его культуре, традициях и интересных событиях.

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