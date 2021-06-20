Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Посетить самые важные и красивые места исторического центра на обзорной экскурсии

5
6 отзывов
Ярославль — один из живописнейших древнерусских городов.

Вы увидите выдающиеся памятники зодчества Золотого века и полюбуетесь чудесными видами со Стрелки рек Волга и Которосль.

А также погуляете по территории Земляного и Рубленого городов: представите, как они выглядели несколько столетий назад и как жили здесь люди.
Ярославль пешком
Ярославль пешком
Ярославль пешком
Ярославль пешком
Ярославль пешком
Ярославль пешком
Ярославль пешком
Ярославль пешком
Ярославль пешком

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Ярославля

Вы рассмотрите бывший мужской Спасо-Преображенский монастырь и узнаете, какую роль он сыграл в эпоху Смутного времени. Далее пройдете по «дороге из храмов», где увидите ярких представителей ярославской школы зодчества XVII века: церкви Михаила Архангела, Спаса на Городу и Ильи Пророка. В завершение побываете на знаменитой Стрелке и полюбуетесь волжскими просторами, как это делал когда-то основатель нашего города — великий князь Ярослав Мудрый.

Путешествие во времени

Гуляя по Волжской набережной и Демидовскому скверу, вы перенесетесь в поэтический XIX век и услышите о судьбах выдающихся ярославцев того времени. А еще узнаете, как наш город стал родиной первого русского профессионального театра и в какой знаменитый на весь мир список включили его исторический центр. Расскажу я и современной жизни Ярославля: его культуре, традициях и интересных событиях.

Организационные детали

  • По желанию мы можем включить в маршрут экскурсию по территории Спасо-Преображенского монастыря. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Во время прогулки можно сделать небольшой перерыв на чай с вкусной выпечкой в трапезной
🚩 Начало и место завершения: у часовни иконы Казанской Богоматери
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я коренная ярославна, по образованию юрист, как и оперный певец, наш земляк Леонид Витальевич Собинов и классик белорусской литературы, поэт Максим Богданович, учившийся в ярославском Демидовском лицее. И так же, как они, я решила изменить род занятий на более творческий. Окончила курсы подготовки экскурсоводов при Ярославском музее-заповеднике, старейшем и крупнейшем областном музее. Люблю классическую музыку, театр, книги и, конечно, мой родной город.
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6 реальных отзывов от туристов

В
20 июня 2021
Всё замечательно, прекрасный экскурсовод
Н
7 июня 2021
Большое спасибо Елене за прогулку по Ярославлю.
Потрясающий рассказчик, великолепно владеющий темой.
Очень интересно и содержательно.
Настоятельно рекомендую для групп всех возрастов
Н
30 мая 2021
Елена отличный гид. Мне очень понравилась. Доброжелательна, приятна в общении. Обладает глубокими историческими знаниями, прекрасно преподносит информацию. Ее рассказ о городе пропитан любовью. 2, 5 часа пролетели незаметно. Мы познакомились с историческим центром, узнали много интересных фактов. Спасибо за чудесную экскурсию.
Ирина
10 мая 2021
Огромное спасибо Елене за такую замечательную экскурсию! Столько интересных и неожиданных фактов! Даже дождь не помешал увидеть Ярославль и полюбить этот город.
С
4 мая 2021
Отличная экскурсия для знакомства с Ярославлем. Елена дает много материала, много интересных фактов. Маршрут логически встроен в повествование. Очень чувствуется, что Елена влюблена в свой город.
Н
3 мая 2021
Замечательная и интересная экскурсия. Елена очень интересно рассказывает. Узнали много нового. Рекомендую. !

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