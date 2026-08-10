Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Ярославль не просто город, это страница из истории России, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю.
Во время этой экскурсии вы увидите Спасо-Преображенский монастырь, который играл ключевую роль в эпоху Смутного читать дальшеуменьшить
времени, пройдетесь по дороге, усеянной храмами XVII века, и в завершение насладитесь панорамными видами со Стрелки рек Волга и Которосль.
Но Ярославль - это не только прошлое, но и настоящее, где традиции переплетаются с современной культурой и жизнью. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть все это своими глазами и унести часть души Ярославля с собой
Идеальное время для прогулки по Ярославлю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода тёплая и солнечная, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой города, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным дням. Зимой прогулки по Ярославлю тоже имеют свой шарм, но холодная погода может ограничить комфорт пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Спасо-Преображенский монастырь
Церковь Михаила Архангела
Церковь Спаса на Городу
Церковь Ильи Пророка
Стрелка
Волжская набережная
Демидовский сквер
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Ярославля
Вы рассмотрите бывший мужской Спасо-Преображенский монастырь и узнаете, какую роль он сыграл в эпоху Смутного времени. Далее пройдете по «дороге из храмов», где увидите ярких представителей ярославской школы зодчества XVII века: церкви Михаила Архангела, Спаса на Городу и Ильи Пророка. В завершение побываете на знаменитой Стрелке и полюбуетесь волжскими просторами, как это делал когда-то основатель нашего города — великий князь Ярослав Мудрый.
Путешествие во времени
Гуляя по Волжской набережной и Демидовскому скверу, вы перенесетесь в поэтический XIX век и услышите о судьбах выдающихся ярославцев того времени. А еще узнаете, как наш город стал родиной первого русского профессионального театра и в какой знаменитый на весь мир список включили его исторический центр. Расскажу я и современной жизни Ярославля: его культуре, традициях и интересных событиях.
Организационные детали
По желанию мы можем включить в маршрут экскурсию по территории Спасо-Преображенского монастыря. Детали уточняйте в личном сообщении.
Во время прогулки можно сделать небольшой перерыв на чай с вкусной выпечкой в трапезной
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У часовни иконы Казанской Богоматери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4867 туристов
Я коренная ярославна, юрист по образованию. Однажды решила изменить род занятий на более творческий — окончила курсы подготовки гидов при Ярославском музее-заповеднике, старейшем и крупнейшем областном музее.
Люблю классическую музыку, театр, книги и, конечно, мой родной город.
С радостью покажу вам Ярославль, расскажу о его славной тысячелетней истории и замечательных жителях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 285 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
Дата посещения: 26 июн 2026
Елена, замечательный гид! Подача информации очень интересная. познавательная и увлекательная. Узнали много нового. Всем рекомендую!
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Марина
100 из 10!🔥мы впервые в Ярославле с мужем. Не думали, что будет так интересно и увлекательно! Елена очень информативно и интересно провела экскурсию, было очень познавательно! Мы под впечатлением! Ещё раз благодарю Елену за профессионализм! мои рекомендации 🤗
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Н
Наталья
Были в Ярославле на январских каникулах большой компанией взрослых и 5 детей разных возрастов от 3 до 15 лет. Елена отлично провела экскурсию, преподносила информацию так, чтобы интересно было всем, также с элементами викторины, и дети не скучали. Также был удобно спланирован маршрут, с посещением трапезной - смогли перекусить и погреться) Спасибо!
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Н
Наталья
Прекрасная прогулка по Ярославль с Еленой! Что-то вспомнили, узнали новое. Было интересно слушать и гулять по красивому городу. Спасибо Елене!
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Т
Татьяна
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Елене🌸! Были компанией, всем было слышно, экскурсовод работает с микрофоном - для нас это было важно. Экскурсия была очень содержательной и позновательной! Рекомендую!
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Р
Руслан
Замечательная прогулка! Очень интересное повествование, приятно слушать экскурсовода. Ходили двумя семьями с 4мя школьниками 4,6,7,8 классы. Детям было также очень интересно.