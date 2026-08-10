Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

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Ярославль пешком

Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Ярославль не просто город, это страница из истории России, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю.

Во время этой экскурсии вы увидите Спасо-Преображенский монастырь, который играл ключевую роль в эпоху Смутного
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времени, пройдетесь по дороге, усеянной храмами XVII века, и в завершение насладитесь панорамными видами со Стрелки рек Волга и Которосль.

Но Ярославль - это не только прошлое, но и настоящее, где традиции переплетаются с современной культурой и жизнью. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть все это своими глазами и унести часть души Ярославля с собой

5
285 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные памятники зодчества
  • 🌊 Виды со Стрелки рек Волга и Которосль
  • 🏛 Исторические монастыри и церкви
  • 🎭 Родина первого русского театра
  • 🕰 Путешествие во времени по Волжской набережной
  • 🍵 Перерыв на чай с выпечкой

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для прогулки по Ярославлю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода тёплая и солнечная, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой города, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным дням. Зимой прогулки по Ярославлю тоже имеют свой шарм, но холодная погода может ограничить комфорт пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Ярославль пешком
Ярославль пешком
Ярославль пешком

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Церковь Михаила Архангела
  • Церковь Спаса на Городу
  • Церковь Ильи Пророка
  • Стрелка
  • Волжская набережная
  • Демидовский сквер

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Ярославля

Вы рассмотрите бывший мужской Спасо-Преображенский монастырь и узнаете, какую роль он сыграл в эпоху Смутного времени. Далее пройдете по «дороге из храмов», где увидите ярких представителей ярославской школы зодчества XVII века: церкви Михаила Архангела, Спаса на Городу и Ильи Пророка. В завершение побываете на знаменитой Стрелке и полюбуетесь волжскими просторами, как это делал когда-то основатель нашего города — великий князь Ярослав Мудрый.

Путешествие во времени

Гуляя по Волжской набережной и Демидовскому скверу, вы перенесетесь в поэтический XIX век и услышите о судьбах выдающихся ярославцев того времени. А еще узнаете, как наш город стал родиной первого русского профессионального театра и в какой знаменитый на весь мир список включили его исторический центр. Расскажу я и современной жизни Ярославля: его культуре, традициях и интересных событиях.

Организационные детали

  • По желанию мы можем включить в маршрут экскурсию по территории Спасо-Преображенского монастыря. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Во время прогулки можно сделать небольшой перерыв на чай с вкусной выпечкой в трапезной

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У часовни иконы Казанской Богоматери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4867 туристов
Я коренная ярославна, юрист по образованию. Однажды решила изменить род занятий на более творческий — окончила курсы подготовки гидов при Ярославском музее-заповеднике, старейшем и крупнейшем областном музее. Люблю классическую музыку, театр, книги и, конечно, мой родной город. С радостью покажу вам Ярославль, расскажу о его славной тысячелетней истории и замечательных жителях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 285 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
282
4
3
3
2
1
С
Дата посещения: 26 июн 2026
Елена, замечательный гид! Подача информации очень интересная. познавательная и увлекательная. Узнали много нового. Всем рекомендую!
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Марина
100 из 10!🔥мы впервые в Ярославле с мужем. Не думали, что будет так интересно и увлекательно! Елена очень информативно и интересно провела экскурсию, было очень познавательно! Мы под впечатлением! Ещё раз благодарю Елену за профессионализм! мои рекомендации 🤗
100 из 10!🔥мы впервые в Ярославле с мужем. Не думали, что будет так интересно и увлекательно!
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Н
Были в Ярославле на январских каникулах большой компанией взрослых и 5 детей разных возрастов от 3 до 15 лет. Елена отлично провела экскурсию, преподносила информацию так, чтобы интересно было всем, также с элементами викторины, и дети не скучали. Также был удобно спланирован маршрут, с посещением трапезной - смогли перекусить и погреться) Спасибо!
Были в Ярославле на январских каникулах большой компанией взрослых и 5 детей разных возрастов от 3
Были в Ярославле на январских каникулах большой компанией взрослых и 5 детей разных возрастов от 3
Были в Ярославле на январских каникулах большой компанией взрослых и 5 детей разных возрастов от 3
Были в Ярославле на январских каникулах большой компанией взрослых и 5 детей разных возрастов от 3
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Н
Прекрасная прогулка по Ярославль с Еленой! Что-то вспомнили, узнали новое. Было интересно слушать и гулять по красивому городу. Спасибо Елене!
Прекрасная прогулка по Ярославль с Еленой! Что-то вспомнили, узнали новое. Было интересно слушать и гулять по красивому городу. Спасибо Елене!
Прекрасная прогулка по Ярославль с Еленой! Что-то вспомнили, узнали новое. Было интересно слушать и гулять по красивому городу. Спасибо Елене!
Прекрасная прогулка по Ярославль с Еленой! Что-то вспомнили, узнали новое. Было интересно слушать и гулять по красивому городу. Спасибо Елене!
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Т
Экскурсия очень понравилась!
Огромное спасибо Елене🌸!
Были компанией, всем было слышно, экскурсовод работает с микрофоном - для нас это было важно.
Экскурсия была очень содержательной и позновательной!
Рекомендую!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
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Р
Замечательная прогулка! Очень интересное повествование, приятно слушать экскурсовода. Ходили двумя семьями с 4мя школьниками 4,6,7,8 классы. Детям было также очень интересно.
Замечательная прогулка! Очень интересное повествование, приятно слушать экскурсовода. Ходили двумя семьями с 4мя школьниками 4,6,7,8 классы.
Замечательная прогулка! Очень интересное повествование, приятно слушать экскурсовода. Ходили двумя семьями с 4мя школьниками 4,6,7,8 классы.
Замечательная прогулка! Очень интересное повествование, приятно слушать экскурсовода. Ходили двумя семьями с 4мя школьниками 4,6,7,8 классы.
Замечательная прогулка! Очень интересное повествование, приятно слушать экскурсовода. Ходили двумя семьями с 4мя школьниками 4,6,7,8 классы.
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