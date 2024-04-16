Я, как и вы, люблю «Слово пацана». Как-то раз прыгнул в машину и объехал все засвеченные в кадре ярославские локации. Результатом стал маршрут по местам съёмок сериала. И сейчас я предлагаю познакомиться с районами города, где до выхода фильма не было туристов. Увидеть, где жили, учились и бились до крови главные герои. А заодно разобраться в ярославском сленге и топонимах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Район Пятёрка. Вы увидите дом Андрея Пальто, место, где ребята ждали автобус 26, и теплотрассу, где собирались «универсамовские». Посмотрите на легендарное граффити «УКК». По желанию мы посетим хоккейную коробку «хадитакташевских» и место встречи «разъездовских».
- Район Брагино. Мы отправимся к месту, где тренировались «универсамовские». Сделаем фото на спортивной площадке и у знаменитой железной фигуры. В двух шагах находится спортивная школа, которая в сериале выполняла роль кафе «Снежинка». Затем побываем у дома, где жила Айгуль, и пройдёмся дорогой, по которой она ходила в школу.
- Район Резинотехника. Здесь находится тот самый дом с аркой (дом Адидасов), а также комиссионный магазин, где ребята смотрели кепки-сеточки, а позднее открыли свой видеосалон. Здесь же Марат выпрыгивал из машины отца.
- Вернёмся в центр и найдём место, где произошла финальная драка Андрея и Марата. Наша экскурсия закончится в районе Советской площади, где Андрей Пальто продавал свой фотоаппарат.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия будет интересна поклонникам сериала. На маршруте вы не увидите исторических достопримечательностей.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Rio. Экскурсия для больших групп на микроавтобусе невозможна из-за активного передвижения и отсутствия соответствующих парковок
- Стоимость экскурсии на вашем транспорте — 5200 руб. Детали уточняйте в переписке.
- Если вы путешествуете на своём транспорте, могу предложить осмотр дополнительных локаций из сериала
- Как минимум один участник экскурсии должен быть совершеннолетним
- Если вам захочется приобрести книгу Роберта Гараева, по мотивам которой снят сериал, укажите это в переписке. Стоимость книги 800-850 руб. (уточняется на момент заказа). Книга 18+.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 715 туристов
Меня зовут Сергей, я работаю в сфере туризма более 15 лет, много путешествую. Ярославль занимает особое место в моём сердце, здесь всегда уютно и очень красиво. А местные жители — ярославны и ярославцы — радушны и улыбчивы. Добро пожаловать в наш старинный город, друзья!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
16 апр 2024
Огромная благодарность гиду Сергею за проведенную экскурсию! Нам очень понравилось! Сами бы мы не смогли найти все эти места, так как они находятся в разных частях города! Довольны очень и конечно рекомендуем!
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