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Я, как и вы, люблю «Слово пацана». Как-то раз прыгнул в машину и объехал все засвеченные в кадре ярославские локации. Результатом стал маршрут по местам съёмок сериала. И сейчас я предлагаю познакомиться с районами города, где до выхода фильма не было туристов. Увидеть, где жили, учились и бились до крови главные герои. А заодно разобраться в ярославском сленге и топонимах.