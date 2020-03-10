17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть ключевые достопримечательности и раскрыть тайны старинного города

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Вы исследуете главные и секретные места исторического центра Ярославля, погрузитесь в мистические легенды и народные предания.

Рассмотрите Успенский собор и церковь Ильи Пророка, а также насладитесь открыточным видом на живописное слияние Волги и Которосли.
1960 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Волкова
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У этой экскурсии17 отзывов
4.71
Ярославль — первое знакомство
Ярославль — первое знакомство

Что Вас ожидает

Ярославль сквозь века
Вы погуляете по любимым местам царей и поэтов, впечатлитесь старинной архитектурой и побываете на месте слияния Волги и Которосли, откуда открывается невероятный вид. Я покажу символ Ярославля — Кафедральный Успенский собор. Расскажу, по чьей воле началось его строительство, как и когда он горел в пожарах и восстанавливался. А еще посвящу вас в загадочные и мистические тайны древнего города, которые отражают душу и характер Ярославля больше, чем учебники истории.

Городские традиции и легенды
Вы услышите любопытные факты об истории и культуре Ярославля, традициях и нравах местного населения. Увидите старейший драматический театр страны, заглянете на Советскую площадь и рассмотрите ее главное украшение — церковь Ильи Пророка XVII века. Я расскажу, кем она была заложена, как связана ее история со «Сказанием о построении града Ярославля» и каким образом менялся облик церкви на протяжении веков.

Организационные детали

  • Экскурсия будет проходить в удобном для вас темпе и понравится как взрослым, так и детям
  • По желанию в ходе экскурсии можно посетить Ярославский художественный музей, церковь Ильи Пророка, Успенский собор и музей-заповедник «Спасо-Преображенский монастырь» за дополнительную плату
Ярославль — первое знакомство
Ярославль — первое знакомство
Ярославль — первое знакомство
Ярославль — первое знакомство
Ярославль — первое знакомство
Ярославль — первое знакомство
Ярославль — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Волкова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета им. Демидова и являюсь дипломированным гидом-экскурсоводом. Опыт работы — 3 года. Я очень люблю свой город и с удовольствием отправлюсь вместе с вами в увлекательное путешествие по самым интересным местам Ярославля и поделюсь накопленным опытом и знаниями.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Татьяна, спасибо! Вы украсили наше пребывание в Ярославле) Было и интересно и очень все по-домашнему уютно). У Вас прекрасный город и Вы его хорошо показали)
9 февраля 2020
Мы очень довольны, что выбрали экскурсию, которую провела на Татьяна, узнали много нового, интересного! Татьяна очень интересно рассказывает, маршрут эксплуатации составлен удобно, насыщен достопримечательностями! Мы очеь довольны!
30 ноября 2019
Мы действительно были в Ярославле в первый раз с 3 детьми (16, 6 и 4). Мы, взрослые, очень заинтересовались материалом и рассказом гида. Центр Ярославля красив, а с гидом еще и интересен! Дети, конечно, больше бегали и играли. Мы обошли весь центр, успели сфотографироваться во всех красивых местах и зайти на кофе в кафе, чтобы согреться. Обязательно хотим еще раз приехать! Спасибо Татьяне!
8 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия с Татьяной. За интересным рассказом и акцентами на городских легендах даже непогода была нам нипочем) Спасибо!
6 ноября 2019
Большое спасибо Татьяне за индивидуальную экскурсию! Время прошло незаметно несмотря на довольно прохладную погоду. Все было понятно, интересно и не утомительно. Маршрут составлен удобно, охвачены все достопримечательности центра города. Гид ответил на все вопросы возникшие по ходу экскурсии. Знакомством с Ярославлем остались очень довольны!
Большое спасибо!
5 ноября 2019
Татьяне исключительно огромное спасибо!! Экскурсия нам очень понравилась, всё прошло на одном увлекательно и интересно была подана информация о Ярославле,было не скучно и всего достаточно.Еще раз спасибо от всей нашей компании!
20 октября 2019
Экскурсовод был просто потрясающий. Компактно. Интересно. Занимательно.
Огромное Спасибо
28 августа 2019
Огромное спасибо за индивидуальную экскурсию гиду Татьяне. Замечательная и очень старательная девушка, будущий профессионал, провела экскурсию познавательно и эмоционально. Татьяне удалось заинтересовать нас с мужем не только историческими объектами города Ярославль, но и жизнью города в целом.
5 августа 2019
Все прошло супер. Спасибо Татьяне за интересный рассказ о городе. Все было просто и понятно.
5 августа 2019
Хорошая экскурссия, но хочется еще больше интересных фактов и живого общения. Татьяна хорошо знает материал и выучила его, а вот что-то добавить от себя пока нет. Желаю справится с волнением и общаться не принужденно. Все получится. Успехов!
Ещё 7 отзывов

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