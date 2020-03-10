17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что Вас ожидает

Ярославль сквозь века

Вы погуляете по любимым местам царей и поэтов, впечатлитесь старинной архитектурой и побываете на месте слияния Волги и Которосли, откуда открывается невероятный вид. Я покажу символ Ярославля — Кафедральный Успенский собор. Расскажу, по чьей воле началось его строительство, как и когда он горел в пожарах и восстанавливался. А еще посвящу вас в загадочные и мистические тайны древнего города, которые отражают душу и характер Ярославля больше, чем учебники истории.

Городские традиции и легенды

Вы услышите любопытные факты об истории и культуре Ярославля, традициях и нравах местного населения. Увидите старейший драматический театр страны, заглянете на Советскую площадь и рассмотрите ее главное украшение — церковь Ильи Пророка XVII века. Я расскажу, кем она была заложена, как связана ее история со «Сказанием о построении града Ярославля» и каким образом менялся облик церкви на протяжении веков.