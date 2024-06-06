читать дальше

только окунулись в историю этого прекрасного завода, но и познакомились с трудоемким процессом создания валенок. Историческая часть экскурсии оказалась насыщенной и интересной. Мы узнали о жизни и деятельности купца Ильи Кашина, основателя завода, а также о том, как завод процветал в советский период, получив название "Упорный труд". Погружение в историю завода позволило нам лучше понять его значение для города и страны в целом. Теоретическая часть экскурсии дала нам возможность заглянуть внутрь фабричных цехов и узнать все тонкости технологии производства валяной обуви. Мы разобрались, зачем нужны три цеха и какие работы выполняются вручную, а какие — при помощи автоматики. Это было по-настоящему увлекательно! Особенно впечатлила нас практическая часть экскурсии. Мастер-класс по созданию "Валенка желания" был не только увлекательным, но и проникнутым особым духом. Мы с удовольствием сшили свои "Валенки желаний" своими руками. Спасибо Надежде за чудесное путешествие в мир валяной обуви и истории! А также хочется пожелать коллективу Ярославского завода валяной обуви процветания и дальнейшего успеха!