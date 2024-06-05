Советская площадь – экскурсии в Ярославле

Найдено 19 экскурсий в категории «Советская площадь» в Ярославле, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ярославль вдоль и поперек
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1059 отзывов
Ярославль вдоль и поперек
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Экспресс-знакомство с Ярославлем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
Ярославль - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Завтра в 14:00
11 июня в 09:30
3 340 за всё до 10 чел.
Ярославль - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
139 отзывов
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650 за всё до 8 чел.
Тысячерублёвый Ярославль
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
20 отзывов
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
Ярославль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ярославль: лица, истории и байки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Ярославль: лица, истории и байки
Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
4 620 за всё до 20 чел.
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль: история, сладости и чай
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль тысячелетний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
110 отзывов
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Ярославль, до чего же ты хорош
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
194 отзыва
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30
22 июня в 11:30
23 июня в 11:30
700 за человека
Ярославль - живая сказка России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
148 отзывов
Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам
Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с местным жителем
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 10 чел.
Ярославль: городские легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200 за всё до 5 чел.
По местам съёмок «Слова пацана»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По местам съёмок «Слова пацана»
Прогуляться по 3 нетуристическим районам Ярославля и увидеть ключевые локации из нашумевшего сериала
Начало: На Советской площади
17 июня в 09:00
21 июня в 09:00
7 200 за всё до 3 чел.
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём
Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 800 за всё до 5 чел.
Ярославль - Москва: связанные навеки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Начало: В Кировском районе
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль тысячелетний
    Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль - первое знакомство
    Татьяна очень интересно рассказала нам о городе, факты и легенды, остались довольны прогулкой😇
  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
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    зажигательный человек) Она говорила с большим увеличением, меняя интонацию, с эмоциями, поэтому ливень практически не мешал в этом путешествии по истории города) Маршрут также хорошо продуман - проходя по дворам с памятниками и церквями, в итоге оказываемся на стрелке, где экскурсия завершается и далее можно по ней прогуляться самостоятельно. В общем однозначно рекомендую))

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Все супер. Очень понравилась экскурсия!
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Ярославль - живая сказка России
    Несмотря на морозную погоду в новогодние праздники, экскурсия прошла отлично. Экскурсовод учел все наши пожелания, заводил погреться. Нам очень понравилось.
  • н
    наталия
    3 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Экскурсовод Светлана потрясающий позитивный рассказчик, хочется слушать и слушать… Все просто отлично и замечательно.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ярославль вдоль и поперек
    Хороший экскурс в историю города. Все значимые места обойти невозможно, но представление о Ярославле, его истории и современности Вы составите. Спасибо организаторам.
  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Ярославль вдоль и поперек
    Интересная, познавательная экскурсия. С многими интересными фактами и событиями. Благодаря Алене влюбились в Ярославль! Потрясающий город! Всем рекомендую
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Очень понравилась экскурсия, которую проводила Анастасия)
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Ярославль вдоль и поперек
    Были вчера на экскурсии с Дарьей Ш. Нам очень понравился гид, интересно рассказывает, обзорная пешеходная прогулка)) ноги прочувствовали, и это
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    мы ещё не заходили в музей-заповедник и на саму стрелку, там можно было самим потом, но нам хватило впечатлений и так! Все с душой и позитивом!!! Спасибо из Питера!)

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Советская площадь»

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  1. Ярославль вдоль и поперек
  2. Экспресс-знакомство с Ярославлем
  3. Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
  4. Ярославль - первое знакомство
  5. Ярославль - история и современность
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
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