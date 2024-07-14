2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории Леонтьевского некрополя
Посетить старинное кладбище и узнать о похороненных на нем знаменитых людях
Начало: На ул. Угличская
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
3 150₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Квест
до 15 чел.
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: На площади Волкова
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
Как самое прекрасное чувство на Земле формировало историю одного города на Волге
Начало: театр ИМ.Ф. Волкова
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 150₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
По местам съёмок «Слова пацана»
Прогуляться по 3 нетуристическим районам Ярославля и увидеть ключевые локации из нашумевшего сериала
Начало: На Советской площади
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
7 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина14 июля 2024Экскурсия подойдет тем, кто очень любит храмы. Их много и истории много.
- ООксана9 июля 2024Большое спасибо Юлии за интересную экскурсию. Очень доходчиво и интересно изложен материал, позволяющий окунуться в атмосферу Ярославля, его обычаи и культуру. Экскурсовод поразил правильностью речи и любовью к родному городу!
- ААлександра2 июля 2024Были в марте 2024 года в составе: двое взрослых, ребенок 14 лет и ребенок 6 лет. Ольга завлекла всех. Интересно было
- ИИрина20 июня 2024Остались довольны экскурсией, большая благодарность Сергею, замечательный гид! Самые наилучшие рекомендации! Очень интересно и познавательно провели время! И отдельное спасибо за подарки!
- ИИрина14 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность Сергею за чудесную, увлекательную, интересную, необычную экскурсию!!! Все было прекрасно организовано, все до мельчайших деталей, чтобы
- ССветлана10 июня 2024Супер. Было очень круто увидеть такие знакомые места из сериала уже наяву:) Летом они смотрятся немного иначе, но все так же узнаваемы. Гид классный и общительный. Спасибо!!!
- ППолина1 мая 2024Прекрасная программа. Интересно было и взрослым и детям. Спасибо 🙏 нашему экскурсоводу Ольге ☀️
- ММихаил30 апреля 2024Очень хорошая экскурсия. Не смотря на ограниченность по времени на посещение Ярославля, получили все представление о городе. Юлия готова подстроиться под клиента и дать всю необходимую информацию. Очень рекомендую
- ММихаил14 января 2024Благодарим Ирину за искренний рассказ о судьбах людей, погребенных на Леонтьевском некрополе Ярославля. А также за готовность скорректировать маршрут и экскурсию в связи с непредвиденными обстоятельствами. Обязательно вернемся на этот и другие маршруты экскурсовода.
- ЕЕлена6 ноября 2023Экскурсия о Любви, проведенная великолепным экскурсоводом Ириной, стала для нас прекрасным подарком к годовщине венчания. Ирина - увлеченный, знающий профессионал,
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