Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Ярославле, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Истории Леонтьевского некрополя
Пешая
6 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории Леонтьевского некрополя
Посетить старинное кладбище и узнать о похороненных на нем знаменитых людях
Начало: На ул. Угличская
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
3 150 за всё до 10 чел.
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Пешая
68 отзывов
3 часа
Квест
до 15 чел.
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: На площади Волкова
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
Пешая
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
Как самое прекрасное чувство на Земле формировало историю одного города на Волге
Начало: театр ИМ.Ф. Волкова
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 150 за всё до 10 чел.
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
По местам съёмок «Слова пацана»
На машине
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
По местам съёмок «Слова пацана»
Прогуляться по 3 нетуристическим районам Ярославля и увидеть ключевые локации из нашумевшего сериала
Начало: На Советской площади
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
7 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    14 июля 2024
    Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
    Экскурсия подойдет тем, кто очень любит храмы. Их много и истории много.
  • О
    Оксана
    9 июля 2024
    Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
    Большое спасибо Юлии за интересную экскурсию. Очень доходчиво и интересно изложен материал, позволяющий окунуться в атмосферу Ярославля, его обычаи и культуру. Экскурсовод поразил правильностью речи и любовью к родному городу!
  • А
    Александра
    2 июля 2024
    Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
    Были в марте 2024 года в составе: двое взрослых, ребенок 14 лет и ребенок 6 лет. Ольга завлекла всех. Интересно было
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    каждому. Время пролетело незаметно. Приятные воспоминания до сих пор. Нам настолько понравилась подача информации, внимание Ольги к деталям, ответы на вопросы, отношение к деткам, что мы сразу забронировали еще одну экскурсию на следующий день и тоже не пожалели. А недавно, убирая зимние вещи, нашли карточку. Ольга, извините 🙄, прихватили. Рекомендуем всем. Не пожалеете 100%.

    Были в марте 2024 года в составе: двое взрослых, ребенок 14 лет и ребенок 6 летБыли в марте 2024 года в составе: двое взрослых, ребенок 14 лет и ребенок 6 летБыли в марте 2024 года в составе: двое взрослых, ребенок 14 лет и ребенок 6 лет
  • И
    Ирина
    20 июня 2024
    По местам съёмок «Слова пацана»
    Остались довольны экскурсией, большая благодарность Сергею, замечательный гид! Самые наилучшие рекомендации! Очень интересно и познавательно провели время! И отдельное спасибо за подарки!
  • И
    Ирина
    14 июня 2024
    По местам съёмок «Слова пацана»
    Хочу выразить огромную благодарность Сергею за чудесную, увлекательную, интересную, необычную экскурсию!!! Все было прекрасно организовано, все до мельчайших деталей, чтобы
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    полностью погрузиться в эпоху 90-х, включая музыку в машине и сувениры!!! Сергей потрясающий экскурсовод, который рассказывал не только по теме экскурсии, но даже намного больше!!! Очень рекомендую данную экскурсию и любые другие экскурсии с Сергеем!!!

  • С
    Светлана
    10 июня 2024
    По местам съёмок «Слова пацана»
    Супер. Было очень круто увидеть такие знакомые места из сериала уже наяву:) Летом они смотрятся немного иначе, но все так же узнаваемы. Гид классный и общительный. Спасибо!!!
    Супер. Было очень круто увидеть такие знакомые места из сериала уже наяву:) Летом они смотрятся немногоСупер. Было очень круто увидеть такие знакомые места из сериала уже наяву:) Летом они смотрятся немного
  • П
    Полина
    1 мая 2024
    Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
    Прекрасная программа. Интересно было и взрослым и детям. Спасибо 🙏 нашему экскурсоводу Ольге ☀️
  • М
    Михаил
    30 апреля 2024
    Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
    Очень хорошая экскурсия. Не смотря на ограниченность по времени на посещение Ярославля, получили все представление о городе. Юлия готова подстроиться под клиента и дать всю необходимую информацию. Очень рекомендую
    Очень хорошая экскурсия. Не смотря на ограниченность по времени на посещение Ярославля, получили все представление о
  • М
    Михаил
    14 января 2024
    Истории Леонтьевского некрополя
    Благодарим Ирину за искренний рассказ о судьбах людей, погребенных на Леонтьевском некрополе Ярославля. А также за готовность скорректировать маршрут и экскурсию в связи с непредвиденными обстоятельствами. Обязательно вернемся на этот и другие маршруты экскурсовода.
  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
    Экскурсия о Любви, проведенная великолепным экскурсоводом Ириной, стала для нас прекрасным подарком к годовщине венчания. Ирина - увлеченный, знающий профессионал,
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    умеющий увлечь темой, красочно и интересно раскрыть исторические факты, связать современность с прошедшим временем. 2,5 часа пролетели незаметно, оставив в памяти массу приятных впечатлений и ауру настоящей Любви чудесного Ярославля. Спасибо!!! Будем стремиться сюда вновь!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Нескучные экскурсии»

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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 7 700. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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