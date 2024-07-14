К Катерина Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи Экскурсия подойдет тем, кто очень любит храмы. Их много и истории много.

О Оксана Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи Большое спасибо Юлии за интересную экскурсию. Очень доходчиво и интересно изложен материал, позволяющий окунуться в атмосферу Ярославля, его обычаи и культуру. Экскурсовод поразил правильностью речи и любовью к родному городу!

А Александра Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля» читать дальше каждому. Время пролетело незаметно. Приятные воспоминания до сих пор. Нам настолько понравилась подача информации, внимание Ольги к деталям, ответы на вопросы, отношение к деткам, что мы сразу забронировали еще одну экскурсию на следующий день и тоже не пожалели. А недавно, убирая зимние вещи, нашли карточку. Ольга, извините 🙄, прихватили. Рекомендуем всем. Не пожалеете 100%. Были в марте 2024 года в составе: двое взрослых, ребенок 14 лет и ребенок 6 лет. Ольга завлекла всех. Интересно было

И Ирина По местам съёмок «Слова пацана» Остались довольны экскурсией, большая благодарность Сергею, замечательный гид! Самые наилучшие рекомендации! Очень интересно и познавательно провели время! И отдельное спасибо за подарки!

И Ирина По местам съёмок «Слова пацана» читать дальше полностью погрузиться в эпоху 90-х, включая музыку в машине и сувениры!!! Сергей потрясающий экскурсовод, который рассказывал не только по теме экскурсии, но даже намного больше!!! Очень рекомендую данную экскурсию и любые другие экскурсии с Сергеем!!! Хочу выразить огромную благодарность Сергею за чудесную, увлекательную, интересную, необычную экскурсию!!! Все было прекрасно организовано, все до мельчайших деталей, чтобы

С Светлана По местам съёмок «Слова пацана» Супер. Было очень круто увидеть такие знакомые места из сериала уже наяву:) Летом они смотрятся немного иначе, но все так же узнаваемы. Гид классный и общительный. Спасибо!!!

П Полина Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля» Прекрасная программа. Интересно было и взрослым и детям. Спасибо 🙏 нашему экскурсоводу Ольге ☀️

М Михаил Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи Очень хорошая экскурсия. Не смотря на ограниченность по времени на посещение Ярославля, получили все представление о городе. Юлия готова подстроиться под клиента и дать всю необходимую информацию. Очень рекомендую

М Михаил Истории Леонтьевского некрополя Благодарим Ирину за искренний рассказ о судьбах людей, погребенных на Леонтьевском некрополе Ярославля. А также за готовность скорректировать маршрут и экскурсию в связи с непредвиденными обстоятельствами. Обязательно вернемся на этот и другие маршруты экскурсовода.