🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 182 отзыва Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины 4 200 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1 час 340 отзывов Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи Начало: На ул. Почтовая 10 667 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час 19 отзывов Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: «Лён - от семечка до полотна» Погрузитесь в мир льна в усадьбе купцов Пастуховых. Откройте для себя удивительный процесс создания льняных изделий и создайте свой уникальный браслет Начало: На улице Собинова от 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю Начало: В Ярославле 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 525 отзывов Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов Начало: На площади Волкова Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00 750 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов 30 отзывов В тренде Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках Начало: На ж/д вокзале Ярославля Расписание: в субботу в 11:30 2 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 1059 отзывов Ярославль вдоль и поперек Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города Начало: В районе площади Волкова Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 46 отзывов Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города Начало: Ярославский музей-заповедник Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 129 отзывов Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🏄 SUP-прогулки 10% скидка Мини-группа 1.5 часа 88 отзывов Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н... 1900 1 710 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 454 отзыва Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 118 отзывов Ярославль - любовь с первого взгляда: исторические сокровища и живая история Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля Начало: В любой гостинице города 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 61 отзыв В тренде Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана Начало: На ул. Тверицкая набережная 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 79 отзывов Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии Начало: На площади Волкова 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Волкова 3 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 56 отзывов Малоизвестный Ярославль: Путешествие по скрытым уголкам города Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть раскрытыми Начало: в Ярославле 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 136 отзывов Вечерний Ярославль Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 65 отзывов О Ярославле с любовью и юмором Душевная обзорная экскурсия по тысячелетнему городу Начало: По договоренности с гостем 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 418 отзывов Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей Начало: по договоренности 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 37 отзывов Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции Начало: В Ярославле 10 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 228 отзывов Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида Начало: У входа в музей-заповедник 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2.5 часа 82 отзыва По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города Начало: У стадиона «Спартаковец» 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 272 отзыва Популярное предложение Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Богоявления или по договорённости 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 139 отзывов Ярославль - история и современность Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города Начало: На Красной площади 3 650 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Рандомный Ярославль: индивидуальная экскурсия по неизведанным тропам Погрузитесь в атмосферу Ярославля с другой стороны: нестандартные маршруты, живые беседы и уникальные истории ждут вас 6 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Рыбинск - маленький Петербург: индивидуальная экскурсия Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 2.5 часа 20 отзывов Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого... Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 215 отзывов Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Нескучная прогулка по древнему Ярославлю: история, культура, архитектура Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: На площади Богоявления 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов 4 600 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Уникальный стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг в Ярославле Создайте уникальное стеклянное панно в технике фьюзинг под руководством опытного художника-витражиста. Прекрасная возможность для туристов Начало: На ул. Почтовая 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 18 отзывов Историческое путешествие: Ярославль - Ростов Великий, кремль, монастырь Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, его культуру и архитектуру, исследуйте кремль и монастырь Начало: В Ярославле 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 64 отзыва Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю Начало: На Богоявленской площади 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 126 отзывов Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды Начало: В любом удобном месте по договоренности 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 17 отзывов Из Ярославля в Рыбинск: путешествие по страницам истории и архитектуры Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы Начало: В Ярославле 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 40 отзывов Неизведанный Ярославль Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра Начало: На улице Первомайская 9990 9 491 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 235 отзывов Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас Начало: Богоявленская площадь от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 175 отзывов Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров Начало: в районе Богоявленской площади 5 250 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 59 отзывов Гастрономические традиции Ярославля: экскурсия по вкусным местам Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи Начало: На площади Волкова 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва Ярославль: лица, истории и байки Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город 4 620 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Ярославль романтический: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу романтики Ярославля. Узнайте о страстных историях любви, связанных с этим городом, и посетите памятные места 5 000 ₽ за всё до 8 чел.