Вместе с вами мы отправимся в удивительное путешествие в славный город Тутаев и узнаем, как два города, стоящие на разных берегах Волги, стали единым целым, а также, почему поменяли своё название. Увидим самую большую икону Спаса и побываем в соборе XVII века. И, конечно же, насладимся завораживающим рельефом и кустодиевскими местами.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт (легковой автомобиль, минивен, спринтер) и переправа (паром
Лодка)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Транспорт (легковой автомобиль, минивен, спринтер) и переправа (паром
Лодка) оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А-Тур — ваш гид в Ярославле
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