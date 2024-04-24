Экскурсии в Тутаев из Ярославля

Найдено 3 экскурсии в категории «Тутаев» в Ярославле, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город с открытки: в Романов-Борисоглебск на автобусе
На автобусе
23 отзыва
6 часов
Групповая
до 18 чел.
Город с открытки: в Романов-Борисоглебск на автобусе
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По вторникам в 10:00
16 июля в 10:00
23 июля в 10:00
2 200 за человека
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
На машине
22 отзыва
6 часов
Групповая
до 18 чел.
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Прогуляться по многоликому древнему городу, увидеть уникальные иконы и полюбоваться волжскими видами
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: во вторник в 10:00
16 июля в 10:00
23 июля в 10:00
2 200 за человека
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
На машине
7 отзывов
11 часов
Индивидуальная
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
Посетить живописные старинные города и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
23 000 за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    24 апреля 2024
    Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
    В первую очередь хочу отметить экскурсовода, как хорошего водителя!!! Во вторых грамотный и хорошо владеющий своей профессией специалист. Большое спасибо, рекомендую.
  • И
    Ирина
    23 апреля 2024
    Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
    Нас было 18 человек из Петербурга и взрослые и дети. От экскурсии в восторге, экскурсовод Александр нас потряс знаниями истории,
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    было очень познавательно, все слушали с большим интересом, на все наши вопросы Александр отвечал подробно, задавал нам вопросы, что могли то отвечали. всем слвеьуб

  • Т
    Татьяна
    13 марта 2024
    Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
    Артёму спасибо! Очень понравилось)
    Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)
  • С
    Светлана
    2 января 2024
    Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
    Спасибо за экскурсию,даже погода -26с не испортила настроение. Наталья гид просто человек своего дела,очень много рассказывает!!!
    Спасибо за экскурсию,даже погода -26с не испортила настроение. Наталья гид просто человек своего дела,очень много рассказывает!!!Спасибо за экскурсию,даже погода -26с не испортила настроение. Наталья гид просто человек своего дела,очень много рассказывает!!!
  • И
    Ирина
    8 ноября 2023
    Тутаев. Два берега у одной реки
    Мы хотели посмотреть храмы именно на обоих берегах, поэтому заказали именно эту экскурсию. Всё было хорошо: чётко, вовремя, познавательно. И повезло с погодой). Спасибо Александру.
  • Е
    Елена
    18 октября 2023
    Город с открытки: в Романов-Борисоглебск на автобусе
    Экскурсии очень понравилась. Тутаев- милый провинциальный городок,уютно расположившийся на двух берегах Волги. Необыкновенно красивая природа, маленькие домики, старинные церкви, живописный
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    вид на реку никого не оставят равнодушным. Хотя многочисленное историческое наследие нуждается в срочной реставрации. Большое спасибо экскурсоводу Наталье за чудесно проведенное время и яркие впечатления.

  • А
    Антонина
    6 октября 2023
    Тутаев. Два берега у одной реки
    Тихий, пейзажный, нелакированный, безлюдный Романов. Впечатляющие храмы, виды. И очень комфортный, эрудированный, любящий свой край и Питер гид Александр. Блсгодарю за путешествие в Тутаев с интересными коментариями
  • Н
    Наталья
    16 августа 2023
    Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
    Экскурсия очень понравилась, хороший эрудированный экскурсовод, удобный микроавтобус, город потрясающий, природа красивая, храмы, особенно Воскресенский в Борисоглебске, уникальные. Спасибо большое, мы очень довольны, а путешествие на лодках добавилось экзотики. С уважением, Наталья Ростов-на-дону.
  • Е
    Елена
    17 августа 2022
    В Романов-Борисоглебск - древний Тутаев
    Большое спасибо экскурсоводу Артёму за поездку в г. Тутаев. Он с огромной любовью, увлекательно и интересно рассказал нам о своем крае. Спасибо!
  • С
    Светлана
    23 апреля 2022
    Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
    Получили от экскурсии массу положительных эмоций, узнали много нового, пополнили копилку визуальных впечатлений. Маршрут по нашей просьбе был скорректирован, мы
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    не ездили в Рыбинск, ограничившись двумя сторонами Тутаева. Поскольку любим знакомиться с новыми местами, никуда не торопясь. Артём учёл наши пожелания, подстроился. В результате путешествие оказалось просто прекрасным - успели много посмотреть, но при этом не слишком устали и сохранили остроту восприятия. А "воспринимать" на этой экскурсии есть что!!! Удивительные храмы, фрески Гурия Никитина, захватывающие виды на Волгу, скоростная переправа на лодках (восторг!), приятный музей-банк, замечательная "Горница" с вкуснейшим чаепитием… Очень довольны поездкой!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Тутаев»

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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Тутаев" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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