1 чел.
По популярности
6 часов
Групповая
до 18 чел.
Город с открытки: в Романов-Борисоглебск на автобусе
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По вторникам в 10:00
16 июля в 10:00
23 июля в 10:00
2 200₽ за человека
6 часов
Групповая
до 18 чел.
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Прогуляться по многоликому древнему городу, увидеть уникальные иконы и полюбоваться волжскими видами
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: во вторник в 10:00
16 июля в 10:00
23 июля в 10:00
2 200₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
Посетить живописные старинные города и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
23 000₽ за всё до 45 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия24 апреля 2024В первую очередь хочу отметить экскурсовода, как хорошего водителя!!! Во вторых грамотный и хорошо владеющий своей профессией специалист. Большое спасибо, рекомендую.
- ИИрина23 апреля 2024Нас было 18 человек из Петербурга и взрослые и дети. От экскурсии в восторге, экскурсовод Александр нас потряс знаниями истории,
- ТТатьяна13 марта 2024Артёму спасибо! Очень понравилось)
- ССветлана2 января 2024Спасибо за экскурсию,даже погода -26с не испортила настроение. Наталья гид просто человек своего дела,очень много рассказывает!!!
- ИИрина8 ноября 2023Тутаев. Два берега у одной рекиМы хотели посмотреть храмы именно на обоих берегах, поэтому заказали именно эту экскурсию. Всё было хорошо: чётко, вовремя, познавательно. И повезло с погодой). Спасибо Александру.
- ЕЕлена18 октября 2023Город с открытки: в Романов-Борисоглебск на автобусеЭкскурсии очень понравилась. Тутаев- милый провинциальный городок,уютно расположившийся на двух берегах Волги. Необыкновенно красивая природа, маленькие домики, старинные церкви, живописный
- ААнтонина6 октября 2023Тутаев. Два берега у одной рекиТихий, пейзажный, нелакированный, безлюдный Романов. Впечатляющие храмы, виды. И очень комфортный, эрудированный, любящий свой край и Питер гид Александр. Блсгодарю за путешествие в Тутаев с интересными коментариями
- ННаталья16 августа 2023Экскурсия очень понравилась, хороший эрудированный экскурсовод, удобный микроавтобус, город потрясающий, природа красивая, храмы, особенно Воскресенский в Борисоглебске, уникальные. Спасибо большое, мы очень довольны, а путешествие на лодках добавилось экзотики. С уважением, Наталья Ростов-на-дону.
- ЕЕлена17 августа 2022В Романов-Борисоглебск - древний ТутаевБольшое спасибо экскурсоводу Артёму за поездку в г. Тутаев. Он с огромной любовью, увлекательно и интересно рассказал нам о своем крае. Спасибо!
- ССветлана23 апреля 2022Получили от экскурсии массу положительных эмоций, узнали много нового, пополнили копилку визуальных впечатлений. Маршрут по нашей просьбе был скорректирован, мы
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