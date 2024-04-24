Н Наталия Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск В первую очередь хочу отметить экскурсовода, как хорошего водителя!!! Во вторых грамотный и хорошо владеющий своей профессией специалист. Большое спасибо, рекомендую.

И Ирина Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день читать дальше было очень познавательно, все слушали с большим интересом, на все наши вопросы Александр отвечал подробно, задавал нам вопросы, что могли то отвечали. всем слвеьуб Нас было 18 человек из Петербурга и взрослые и дети. От экскурсии в восторге, экскурсовод Александр нас потряс знаниями истории,

Т Татьяна Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день Артёму спасибо! Очень понравилось)

С Светлана Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск Спасибо за экскурсию,даже погода -26с не испортила настроение. Наталья гид просто человек своего дела,очень много рассказывает!!!

И Ирина Тутаев. Два берега у одной реки Мы хотели посмотреть храмы именно на обоих берегах, поэтому заказали именно эту экскурсию. Всё было хорошо: чётко, вовремя, познавательно. И повезло с погодой). Спасибо Александру.

Е Елена Город с открытки: в Романов-Борисоглебск на автобусе читать дальше вид на реку никого не оставят равнодушным. Хотя многочисленное историческое наследие нуждается в срочной реставрации. Большое спасибо экскурсоводу Наталье за чудесно проведенное время и яркие впечатления. Экскурсии очень понравилась. Тутаев- милый провинциальный городок,уютно расположившийся на двух берегах Волги. Необыкновенно красивая природа, маленькие домики, старинные церкви, живописный

А Антонина Тутаев. Два берега у одной реки Тихий, пейзажный, нелакированный, безлюдный Романов. Впечатляющие храмы, виды. И очень комфортный, эрудированный, любящий свой край и Питер гид Александр. Блсгодарю за путешествие в Тутаев с интересными коментариями

Н Наталья Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск Экскурсия очень понравилась, хороший эрудированный экскурсовод, удобный микроавтобус, город потрясающий, природа красивая, храмы, особенно Воскресенский в Борисоглебске, уникальные. Спасибо большое, мы очень довольны, а путешествие на лодках добавилось экзотики. С уважением, Наталья Ростов-на-дону.

Е Елена В Романов-Борисоглебск - древний Тутаев Большое спасибо экскурсоводу Артёму за поездку в г. Тутаев. Он с огромной любовью, увлекательно и интересно рассказал нам о своем крае. Спасибо!