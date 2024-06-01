Путешествие по Золотому кольцу из Ярославля

Найдено 19 экскурсий в категории «Золотое кольцо» в Ярославле, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Историческое путешествие: Ярославль - Ростов Великий, кремль, монастырь
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, его культуру и архитектуру, исследуйте кремль и монастырь
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500 за всё до 3 чел.
Из Ярославля - в Ростов
🚗 На машине
Групповая
5.5 часов
23 отзыва
Из Ярославля - в Ростов
Прогуляться по Ростовскому кремлю, попробовать медовуху и узнать об изготовлении финифти
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 950 за человека
В Толгскую обитель в небольшой группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
8 отзывов
Популярное предложение
В Толгскую обитель в небольшой группе
Начало: По договорённости
Расписание: вторник 10.00, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 500 за человека
Эко-экскурсия по Ярославлю на электромобиле
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1
Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 4 чел.
Уютная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом
Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом
Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Кострома - mon amour
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
75 отзывов
Кострома - mon amour
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950 за человека
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
96 отзывов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900 за человека
Толга: 7 веков истории
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Толга: 7 веков истории - экскурсия в духовное наследие Ярославля
Откройте для себя духовное сокровище Ярославля, Толгский монастырь, с его вековой историей и святынями
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за всё до 3 чел.
Путешествие в Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Путешествие в Толгский монастырь
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за всё до 3 чел.
Толгский монастырь - первая возрожденная женская обитель России
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Толгский монастырь: жемчужина Ярославской земли
Откройте тайны Толгского монастыря, духовного сокровища Ярославля, в индивидуальной экскурсии
Начало: Октябрьская площадь. ТЦ. Флагман
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29...
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Купеческий город на Волге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Купеческий город на Волге
Начало: Площадь Богоявления
Расписание: ежедневно с 09.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
3 900 за всё до 4 чел.
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 500 за всё до 3 чел.
Ярославль в прошлом и настоящем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Ярославль в прошлом и настоящем
Начало: Знаменская башня
Сегодня в 17:00
14 июня в 17:00
1 500 за человека
Культурная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Культурная прогулка по Ярославлю
Начало: Начало экскурсии на пл. Волкова у памятника
Расписание: Понедельник по четверг с 12 до 17. С субботы по воскресенье с 9 до 22.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, в 13:00, в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600 за всё до 4 чел.
Прогулка-экскурсия по исторической части города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
164 отзыва
Прогулка-экскурсия по исторической части Ярославля с личным гидом
Откройте для себя духовное и архитектурное богатство Ярославля в увлекательной прогулке с персональным рассказом
Начало: Пл. Волкова, у памятника Волкову
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
28 июня в 10:00
3 500 за всё до 8 чел.
Жизнь и тайны купеческого Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Жизнь и тайны купеческого Ярославля
Начало: Первомайская, 55
Расписание: понедельник-воскресенье с 10.00-19.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
    Экскурсия понравилась, узнали много интересных исторических фактов
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
    Динамичная, но ёмкая экскурсия по историческому центру города. Позволяет сформировать общее впечатление о городе, погрузится в атмосферу прошлого и настоящего Ярославля и увидеть ключевые достопримичательности.
  • О
    Олег
    26 мая 2024
    Уютная прогулка по Ярославлю
    Замечательная экскурсия! Рекомендую, если хотите узнать много новых и интересных деталей о Ярославле.
  • Д
    Дмитроченко
    25 мая 2024
    Ярославль в прошлом и настоящем
    Замечательная экскурсия. Была с ребёнком 12 лет. Посетили много красивейших исторических мест Ярославля. Отдельное спасибо гиду Светлане, очень внимательна, отвечала
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    на всё вопросы, уделила внимание всём туристам. Настоящий профессионал своего дела и влюблённый в свой город человек. Прогулка была чудесной! Спасибо!!!

  • E
    Elena
    23 мая 2024
    Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
    Приятный экскурсовод Наталья. Интересно провела экскурсию.
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Кострома - mon amour
    Спасибо большое гиду Наталье за увлекательную экскурсию по Костроме. Ездили небольшой группой. Время в дороге промчалось незаметно за увлекательными рассказами о Ярославле, Костроме и окрестностях
  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Уютная прогулка по Ярославлю
    Экскурсия очень понравилась! Анна очень приятная девушка и интересно рассказывает о всех достопримечательностях!
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Прогулка-экскурсия по исторической части города
    Благодарим Наталью за содержательную и занимательную экскурсию по значимым местам Ярославля! Очень приятно было пообщаться с увлеченным своим делом человеком.
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    Длившаяся 3ч экскурсия прошла легко и быстро. Наталья рассказала нам много интересных фактов о своем городе понятным языком, вдохновила нас и открыла для нас Ярославль, оставив позитивные эмоции, новые знания и яркие воспоминания:)

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Прогулка-экскурсия по исторической части города
    Наталья - великолепный гид! Очень признательны ей за шикарную интересную прогулку! Узнали много нового, прониклись Ярославлем и получили массу положительных эмоций!
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Культурная прогулка по Ярославлю
    Очень качественная, интересная и нетривиальная экскурсия. Роман - прекрасный экскурсовод. Два часа пролетели не заметно, а в памяти остались теплые воспоминания о Ярославле! Всем рекомендую Романа!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Золотое кольцо»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Успенский Собор
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  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
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