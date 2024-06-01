1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Историческое путешествие: Ярославль - Ростов Великий, кремль, монастырь
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, его культуру и архитектуру, исследуйте кремль и монастырь
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5.5 часов
Из Ярославля - в Ростов
Прогуляться по Ростовскому кремлю, попробовать медовуху и узнать об изготовлении финифти
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
В Толгскую обитель в небольшой группе
Начало: По договорённости
Расписание: вторник 10.00, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1
Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом
Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом
Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
7 часов
Кострома - mon amour
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Групповая
5 часов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Толга: 7 веков истории - экскурсия в духовное наследие Ярославля
Откройте для себя духовное сокровище Ярославля, Толгский монастырь, с его вековой историей и святынями
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в Толгский монастырь
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Толгский монастырь: жемчужина Ярославской земли
Откройте тайны Толгского монастыря, духовного сокровища Ярославля, в индивидуальной экскурсии
Начало: Октябрьская площадь. ТЦ. Флагман
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29...
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Купеческий город на Волге
Начало: Площадь Богоявления
Расписание: ежедневно с 09.30
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Ярославль в прошлом и настоящем
Начало: Знаменская башня
Сегодня в 17:00
14 июня в 17:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Культурная прогулка по Ярославлю
Начало: Начало экскурсии на пл. Волкова у памятника
Расписание: Понедельник по четверг с 12 до 17. С субботы по воскресенье с 9 до 22.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, в 13:00, в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка-экскурсия по исторической части Ярославля с личным гидом
Откройте для себя духовное и архитектурное богатство Ярославля в увлекательной прогулке с персональным рассказом
Начало: Пл. Волкова, у памятника Волкову
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
28 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Жизнь и тайны купеческого Ярославля
Начало: Первомайская, 55
Расписание: понедельник-воскресенье с 10.00-19.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июня 2024Экскурсия понравилась, узнали много интересных исторических фактов
- ТТатьяна28 мая 2024Динамичная, но ёмкая экскурсия по историческому центру города. Позволяет сформировать общее впечатление о городе, погрузится в атмосферу прошлого и настоящего Ярославля и увидеть ключевые достопримичательности.
- ООлег26 мая 2024Замечательная экскурсия! Рекомендую, если хотите узнать много новых и интересных деталей о Ярославле.
- ДДмитроченко25 мая 2024Замечательная экскурсия. Была с ребёнком 12 лет. Посетили много красивейших исторических мест Ярославля. Отдельное спасибо гиду Светлане, очень внимательна, отвечала
- EElena23 мая 2024Приятный экскурсовод Наталья. Интересно провела экскурсию.
- ММария20 мая 2024Спасибо большое гиду Наталье за увлекательную экскурсию по Костроме. Ездили небольшой группой. Время в дороге промчалось незаметно за увлекательными рассказами о Ярославле, Костроме и окрестностях
- ЯЯна18 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Анна очень приятная девушка и интересно рассказывает о всех достопримечательностях!
- ООльга18 мая 2024Благодарим Наталью за содержательную и занимательную экскурсию по значимым местам Ярославля! Очень приятно было пообщаться с увлеченным своим делом человеком.
- ААнастасия16 мая 2024Наталья - великолепный гид! Очень признательны ей за шикарную интересную прогулку! Узнали много нового, прониклись Ярославлем и получили массу положительных эмоций!
- ААлександр15 мая 2024Очень качественная, интересная и нетривиальная экскурсия. Роман - прекрасный экскурсовод. Два часа пролетели не заметно, а в памяти остались теплые воспоминания о Ярославле! Всем рекомендую Романа!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Золотое кольцо»
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