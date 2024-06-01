за всё до 3 чел.

12 500 ₽ за всё до 3 чел.

Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, его культуру и архитектуру, исследуйте кремль и монастырь

Расписание: в среду в 10:00

Прогуляться по Ростовскому кремлю, попробовать медовуху и узнать об изготовлении финифти

за всё до 4 чел.

4 900 ₽ за всё до 4 чел.

Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом

за всё до 10 чел.

4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом

Расписание: По пятницам в 10:00

Расписание: По средам в 10:00

за всё до 3 чел.

от 3 700 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: По договорённости с туристами

Откройте для себя духовное сокровище Ярославля, Толгский монастырь, с его вековой историей и святынями

за всё до 3 чел.

от 3 700 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: По договорённости с туристами

за всё до 4 чел.

4 000 ₽ за всё до 4 чел.

за всё до 10 чел.

990 ₽ за всё до 10 чел.

Расписание: В любое время, в любой день

за всё до 4 чел.

3 900 ₽ за всё до 4 чел.

за всё до 3 чел.

от 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: По договорённости с туристами, в гостинице

🚶 Пешая

Индивидуальная

2 часа 6 отзывов

Культурная прогулка по Ярославлю Начало: Начало экскурсии на пл. Волкова у памятника

Расписание: Понедельник по четверг с 12 до 17. С субботы по воскресенье с 9 до 22.