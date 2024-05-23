1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Популярное предложение
В Толгскую обитель в небольшой группе
Начало: По договорённости
Расписание: вторник 10.00, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По субботам в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450₽ за человека
Групповая
5 часов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вятское из Ярославля: экскурсия в историю купеческого села
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Вятскому, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Толгский монастырь: жемчужина Ярославской земли
Откройте тайны Толгского монастыря, духовного сокровища Ярославля, в индивидуальной экскурсии
Начало: Октябрьская площадь. ТЦ. Флагман
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena23 мая 2024Приятный экскурсовод Наталья. Интересно провела экскурсию.
- ККарандин14 мая 2024Ездили в Толгский монастырь с гидом Парфенковым Егором, на авто гида. Гид забрал нас с места проживания и потом доставил
- ННина8 мая 2024Великолепная по информативности и визуальный впечатления экскурсия! Замечательная организация, профессиональный гид и отличный водитель. Спасибо за экскурсию💗
- ООльга29 апреля 2024Отзыв об экскурсии:понравился экскурсовод, его личное отношение к истории Ярославля и исторический материал, ездили в Вербное воскресенье, посетили территорию монастыря,
- ААнна29 апреля 2024Недавно я посетила Толгский монастырь. С нами ездил сопровождающий Алексей. Ехали мы на авто, всего три человека и сопровождающий. От
- ООлеся25 февраля 2024Индивидуальная на все 100%. Подстройка под запрос, погоду. Места для фото. Интересные истории, вкусные сувениры. Были на своей машине.
- ИИрина7 января 2024Посмотрели город, пристань, биржу, Красную площадь, памятник Ленину, Ошанину, Бендеру, Бурлаку, погуляли по набережной, очень вкусно покушали. Гид Лада с большой любовью рассказывала о Рыбинске, и о Тутаеве, пока мы ехали, и о Ярославле. Всё очень понравилось
- ИИрина8 ноября 2023Тутаев. Два берега у одной рекиМы хотели посмотреть храмы именно на обоих берегах, поэтому заказали именно эту экскурсию. Всё было хорошо: чётко, вовремя, познавательно. И повезло с погодой). Спасибо Александру.
- ООксана5 ноября 2023Рыбинск - бурлацкая столица ПоволжьяОчень понравилась экскурсия в г. Рыбинск 2.11.23. Замечательный экскурсовод(Наталья Ивановна)увлечённо рассказывала нам о городе, его истории, достопримечательностях! Побывали и в Тутаеве. Всё отлично, если будем ещё в ваших краях, то непременно обратимся к вам! Спасибо большое!
- SSvetlana3 ноября 2023Рыбинск - бурлацкая столица ПоволжьяПонравился городок, чистый, ухоженный, уютный. Не на 100% понравился экскурсовод, переходила с темы на тему резко, остались непонятные вещи, за это сняли балл.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «По Ярославской области»
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