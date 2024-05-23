По Ярославской области – экскурсии в Ярославле

Найдено 7 экскурсий в категории «По Ярославской области» в Ярославле, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Толгскую обитель в небольшой группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
8 отзывов
Популярное предложение
В Толгскую обитель в небольшой группе
Начало: По договорённости
Расписание: вторник 10.00, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 500 за человека
Село-музей Вятское - на родину торговцев
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
19 отзывов
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По субботам в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450 за человека
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
96 отзывов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900 за человека
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200 за всё до 5 чел.
Вятское - путешествие в прошлое
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Вятское из Ярославля: экскурсия в историю купеческого села
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Вятскому, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 700 за всё до 3 чел.
Толгский монастырь - первая возрожденная женская обитель России
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Толгский монастырь: жемчужина Ярославской земли
Откройте тайны Толгского монастыря, духовного сокровища Ярославля, в индивидуальной экскурсии
Начало: Октябрьская площадь. ТЦ. Флагман
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    23 мая 2024
    Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
    Приятный экскурсовод Наталья. Интересно провела экскурсию.
  • К
    Карандин
    14 мая 2024
    Толгский монастырь - первая возрожденная женская обитель России
    Ездили в Толгский монастырь с гидом Парфенковым Егором, на авто гида. Гид забрал нас с места проживания и потом доставил
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    в музей (куда мы его попросили), да и маршрут был им выбран интересный, что было очень удобно. Егор, очень много знающий о своём родном городе человек, по дороге в монастырь он нам рассказывал много интерестного о Ярославле. В Толгском монастыре, нам тоже очень понравилось, очень хорошее, намоленое место. Егор завел нас в монастырь через "царские ворота", провел нас по всему монастырю,рассказал много интересного о самом монастыре и людях служивших и сейчас служащих в нем. Всё было очень интересно, хотелось бы подольше находиться там, маловато 2 часа для такого места, даже несмотря на ту плохую погоду… Спасибо большое Егору за эту запоминающуюся экскурсию в это замечательное место!!! Выражаем ему огромную бладарность!!! Ольга и Сергей (г. Москва).

  • Н
    Нина
    8 мая 2024
    В Толгскую обитель в небольшой группе
    Великолепная по информативности и визуальный впечатления экскурсия! Замечательная организация, профессиональный гид и отличный водитель. Спасибо за экскурсию💗
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Толгский монастырь - первая возрожденная женская обитель России
    Отзыв об экскурсии:понравился экскурсовод, его личное отношение к истории Ярославля и исторический материал, ездили в Вербное воскресенье, посетили территорию монастыря,
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    приложились к древней святыне Ярославской земли-Толгской иконе Бржьей Матери Умиление. Рекомендуем Егора всем, кто интересуется историей Ярославля. С уважением, Ольга, Владимир из Москвы и Ольга из Ярославля.

  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    В Толгскую обитель в небольшой группе
    Недавно я посетила Толгский монастырь. С нами ездил сопровождающий Алексей. Ехали мы на авто, всего три человека и сопровождающий. От
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    поездки остались самые наилучшие впечатления. По дороги Алексей рассказал очень много о истории Ярославля, заехали ненадолго в Тверицкий бор, хотя это не входило в программу. В самом монастыре мы получили много полезной информации и осталось время для самостоятельной прогулки. Очень довольна, всём рекомендую. Анна.

  • О
    Олеся
    25 февраля 2024
    Из Ярославля в купеческий Рыбинск
    Индивидуальная на все 100%. Подстройка под запрос, погоду. Места для фото. Интересные истории, вкусные сувениры. Были на своей машине.
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Из Ярославля в купеческий Рыбинск
    Посмотрели город, пристань, биржу, Красную площадь, памятник Ленину, Ошанину, Бендеру, Бурлаку, погуляли по набережной, очень вкусно покушали. Гид Лада с большой любовью рассказывала о Рыбинске, и о Тутаеве, пока мы ехали, и о Ярославле. Всё очень понравилось
  • И
    Ирина
    8 ноября 2023
    Тутаев. Два берега у одной реки
    Мы хотели посмотреть храмы именно на обоих берегах, поэтому заказали именно эту экскурсию. Всё было хорошо: чётко, вовремя, познавательно. И повезло с погодой). Спасибо Александру.
  • О
    Оксана
    5 ноября 2023
    Рыбинск - бурлацкая столица Поволжья
    Очень понравилась экскурсия в г. Рыбинск 2.11.23. Замечательный экскурсовод(Наталья Ивановна)увлечённо рассказывала нам о городе, его истории, достопримечательностях! Побывали и в Тутаеве. Всё отлично, если будем ещё в ваших краях, то непременно обратимся к вам! Спасибо большое!
  • S
    Svetlana
    3 ноября 2023
    Рыбинск - бурлацкая столица Поволжья
    Понравился городок, чистый, ухоженный, уютный. Не на 100% понравился экскурсовод, переходила с темы на тему резко, остались непонятные вещи, за это сняли балл.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «По Ярославской области»

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  4. Из Ярославля в купеческий Рыбинск
  5. Вятское - путешествие в прошлое
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "По Ярославской области" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 500 до 7 200. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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