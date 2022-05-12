Ярославский мятеж 1918 года: неизвестная история

Многие из вас слышали о Ярославском мятеже, как о страшном событии, прогремевшем более столетия назад

Индивидуальная
Многие из вас слышали о Ярославском мятеже, как о страшном событии, прогремевшем более столетия назад.

Но мало кто знает о настоящих предпосылках чудовищных артобстрелов, которые уничтожили треть города.

На этой экскурсии мы расскажем обо всём по порядку.
Ярославский мятеж 1918 года: неизвестная история
Ярославский мятеж 1918 года: неизвестная история
Ярославский мятеж 1918 года: неизвестная история
Ярославский мятеж 1918 года: неизвестная история

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический центр города и места
  • Связанные с событием

Об экскурсии

Многие из вас слышали о Ярославском мятеже, как о страшном событии, прогремевшем более столетия назад. Но мало кто знает о настоящих предпосылках чудовищных артобстрелов, которые уничтожили треть города. На этой экскурсии мы расскажем обо всём по порядку.

Вы узнаете:

  • кто стоял у истоков Ярославского мятежа: «белые» против «красных»;
  • почему самое крупное антисоветское восстание произошло именно на ярославской земле, и какие планы были у белогвардейцев по дальнейшему захвату русских городов;
  • путь, который проделали белогвардейцы от захвата склада оружия до Тверицкой набережной, где были созданы мощные укрепления;
  • как отнеслось руководство страны к мятежу и почему не были предприняты экстренные меры;
  • что делала власть, чтобы подавить восстание: бронепоезда, артобстрел;
  • впечатляющие цифры: сколько человек погибло, сколько памятников было уничтожено, насколько сократилось население Ярославля, в какую сумму оценили урон;
  • мнение современников об этом страшном событии: вы узнаете, что творилось на городских улицах и во что превратился один из самых прекрасных городов на Волге;
  • как мятеж всё-таки удалось подавить, и почему это заняло целых 16 дней.
Организационные детали
  • Экскурсия проводится на транспорте заказчика и предполагает две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Возможно задействовать транспорт компании, за доп. плату.
  • Экскурсия сопровождается демонстрацией драматичных архивных фотографий, на которых видно, как выглядел город в 1918 году.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (экскурсия проводится на транспорте туриста или на транспорте компании за доп. плату (комфортабельный легковой автомобиль + 2000руб. минивэн (до 7 человек) + 3400руб. Mерседес-спринтер (до 15 человек) + 4600руб.))
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на транспорте заказчика и предполагает две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы.
  • Экскурсия сопровождается демонстрацией драматичных архивных фотографий, на которых видно, как выглядел город в 1918 году.
  • При желании возможно задействовать транспорт компании, в таком случае изменяется цена заказа:
  • Комфортабельный легковой автомобиль + 2000руб.
  • Минивэн(до 7 человек) + 3400руб.
  • Мерседес-спринтер(до 15 человек) + 4600руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По договорённости

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