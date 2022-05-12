Многие из вас слышали о Ярославском мятеже, как о страшном событии, прогремевшем более столетия назад.



Но мало кто знает о настоящих предпосылках чудовищных артобстрелов, которые уничтожили треть города.



На этой экскурсии мы расскажем обо всём по порядку.