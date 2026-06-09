Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Лучшее время для экскурсии в Ярославле - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой, зеленью парков и комфортом для пеших прогулок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой Ярославля, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, однако холод и снег могут ограничить комфортность прогулок, хотя заснеженные пейзажи придают городу особое очарование.

Представляем экскурсию "Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю", где каждый уголок Ярославля расскажет свою уникальную историю. Отправляясь в путешествие по исторической части города, вы окунетесь в атмосферу 17 века, узнаете, почему Ярославль называли "русской Флоренцией" и как здесь зародился особый ярославский характер. Экскурсия раскроет перед вами тайны фортификационной архитектуры, величие церковного искусства и значимость реформ Екатерины II для города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Экскурс в историю: с чего всё началось

Вы узнаете, как благодаря географическому положению он разбогател и стал крупнейшей крепостью на Волге. Как изменился его статус в жизни страны после победы Второго народного ополчения и воцарения Романовых. На прогулке по историческому центру, внесенному в список ЮНЕСКО, поговорим о причинах, по которым уже в 16 веке Ярославль стал одним из самых укреплённых городов-крепостей молодого Московского государства. Я познакомлю вас с фортификационной средневековой архитектурой на примере Власьевской-Знаменской и Угличской башень. А также расскажу историю Спасо-Преображенского монастыря, где А. И. Мусин-Пушкин нашел легендарное «Слово о полку Игореве», и объясню, почему обитель назвали кремлем.

Русская Флоренция: региональный Ренессанс 17 века

Город именовали Флоренцией на Волге, заповедником красоты, музеем памятников, в которых ярославцы увековечили духовные полеты и исторические триумфы. Независимость, финансовое благополучие, расцвет ремёсел способствовали появлению нового ярославского стиля в церковном искусстве, с которым вы познакомитесь на примере храмов Богоявления, Ильи Пророка, Михаила Архангела и др. Узнаете, как предприимчивые новгородцы повлияли на жизнь города, есть ли связь между ярославской свечой и восточными минаретами, зачем в Ярославле строили так много храмов и как местные жители полюбили изразец.

Ярославль как одно из лучших воплощений реформы Екатерины II

На главной городской площади — Советской — вы услышите загадочную историю её появления. Я расскажу, как одному из самых образованных людей 18 века удалось разгадать гений места древнего Ярославля. Вы поймете, что не случайно наш город свободомыслия и просвещения стал родиной русской провинциальной журналистики, в конце 18 века здесь открылся первый русский профессиональный театр, а вскоре и одно из первых в российской провинции высших учебных заведений.

Ярославский характер

В этом городе на горе, что «лучше Питера, да краше Киева, лучше матушки да каменной Москвы…», формировался человек нового мышления. Стремление к первенству, независимость, внутреннее достоинство, открытость, интерес к новому — все это можно увидеть в характере ярославца. На примере ярких биографий ярославцев: Ф. Волкова, Н. Некрасова, Л. Собинова, Л. Трефолева, Л. Ошанина, В. Баснера, А. Петрова и др. мы вместе расшифруем код «ярославца-красавца»: его смекалку, жизнелюбие, толерантность, музыкальность, художественность и поэтичность.

🏛 Кроме того, в программе будет памятник Д. М. Пожарскому и К. Минину на территории Кирилло-Афанасьевского монастыря, уютный Демидовский сквер и прекрасная Стрелка, где Которосль впадает в Волгу.

Организационные детали

Дополнительных расходов во время прогулки не предусмотрено.