Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

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Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю

Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Представляем экскурсию "Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю", где каждый уголок Ярославля расскажет свою уникальную историю.

Отправляясь в путешествие по исторической части города, вы окунетесь в атмосферу 17 века, узнаете, почему Ярославль называли "русской Флоренцией" и как здесь зародился особый ярославский характер.

Экскурсия раскроет перед вами тайны фортификационной архитектуры, величие церковного искусства и значимость реформ Екатерины II для города
5
91 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Уникальный исторический контекст
  • 🏛 Величественные архитектурные памятники
  • 🎨 Искусство и культура 17-18 веков
  • 📜 Легендарные исторические личности
  • 🌳 Прекрасные природные ландшафты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Ярославле - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой, зеленью парков и комфортом для пеших прогулок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой Ярославля, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, однако холод и снег могут ограничить комфортность прогулок, хотя заснеженные пейзажи придают городу особое очарование.
Сейчас август — это идеальное время.
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю

Что можно увидеть

  • Власьевская-Знаменская башня
  • Угличская башня
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Храм Богоявления
  • Храм Ильи Пророка
  • Храм Михаила Архангела
  • Советская площадь
  • Памятник Д.М. Пожарскому и К. Минину
  • Демидовский сквер
  • Стрелка

Описание экскурсии

Экскурс в историю: с чего всё началось

Вы узнаете, как благодаря географическому положению он разбогател и стал крупнейшей крепостью на Волге. Как изменился его статус в жизни страны после победы Второго народного ополчения и воцарения Романовых. На прогулке по историческому центру, внесенному в список ЮНЕСКО, поговорим о причинах, по которым уже в 16 веке Ярославль стал одним из самых укреплённых городов-крепостей молодого Московского государства. Я познакомлю вас с фортификационной средневековой архитектурой на примере Власьевской-Знаменской и Угличской башень. А также расскажу историю Спасо-Преображенского монастыря, где А. И. Мусин-Пушкин нашел легендарное «Слово о полку Игореве», и объясню, почему обитель назвали кремлем.

Русская Флоренция: региональный Ренессанс 17 века

Город именовали Флоренцией на Волге, заповедником красоты, музеем памятников, в которых ярославцы увековечили духовные полеты и исторические триумфы. Независимость, финансовое благополучие, расцвет ремёсел способствовали появлению нового ярославского стиля в церковном искусстве, с которым вы познакомитесь на примере храмов Богоявления, Ильи Пророка, Михаила Архангела и др. Узнаете, как предприимчивые новгородцы повлияли на жизнь города, есть ли связь между ярославской свечой и восточными минаретами, зачем в Ярославле строили так много храмов и как местные жители полюбили изразец.

Ярославль как одно из лучших воплощений реформы Екатерины II

На главной городской площади — Советской — вы услышите загадочную историю её появления. Я расскажу, как одному из самых образованных людей 18 века удалось разгадать гений места древнего Ярославля. Вы поймете, что не случайно наш город свободомыслия и просвещения стал родиной русской провинциальной журналистики, в конце 18 века здесь открылся первый русский профессиональный театр, а вскоре и одно из первых в российской провинции высших учебных заведений.

Ярославский характер

В этом городе на горе, что «лучше Питера, да краше Киева, лучше матушки да каменной Москвы…», формировался человек нового мышления. Стремление к первенству, независимость, внутреннее достоинство, открытость, интерес к новому — все это можно увидеть в характере ярославца. На примере ярких биографий ярославцев: Ф. Волкова, Н. Некрасова, Л. Собинова, Л. Трефолева, Л. Ошанина, В. Баснера, А. Петрова и др. мы вместе расшифруем код «ярославца-красавца»: его смекалку, жизнелюбие, толерантность, музыкальность, художественность и поэтичность.

🏛 Кроме того, в программе будет памятник Д. М. Пожарскому и К. Минину на территории Кирилло-Афанасьевского монастыря, уютный Демидовский сквер и прекрасная Стрелка, где Которосль впадает в Волгу.

Организационные детали

Дополнительных расходов во время прогулки не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2689 туристов
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я ярославна, по образованию историк, ещё работая в художественном музее, увлеклась экскурсиями, и вот почти 20 лет профессия гида стала моей основной работой. Люблю изобразительное искусство,
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кино и театр, литературу, интересуюсь биографиями ярких личностей. На экскурсии я стремлюсь показать какую-то уникальность материала и очень важно установить диалог с туристами, чтобы экскурсия была результатом совместного творчества, именно поэтому каждое путешествие становится надолго запоминающимся приключением.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
1
3
1
2
1
Е
Очень профессиональный и внимательный экскурсовод. Знает и любит Ярославль. Не заметили, как пролетело время экскурсии. Светлана, спасибо огромное!
Очень профессиональный и внимательный экскурсовод. Знает и любит Ярославль. Не заметили, как пролетело время экскурсии. Светлана, спасибо огромное!
Очень профессиональный и внимательный экскурсовод. Знает и любит Ярославль. Не заметили, как пролетело время экскурсии. Светлана, спасибо огромное!
Очень профессиональный и внимательный экскурсовод. Знает и любит Ярославль. Не заметили, как пролетело время экскурсии. Светлана, спасибо огромное!
Очень профессиональный и внимательный экскурсовод. Знает и любит Ярославль. Не заметили, как пролетело время экскурсии. Светлана, спасибо огромное!
Очень профессиональный и внимательный экскурсовод. Знает и любит Ярославль. Не заметили, как пролетело время экскурсии. Светлана, спасибо огромное!
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Вера
великолепная прогулка с потрясающим гидом. остались в восторге. Светлана создала потрясающее путешествие во времени и истории города!
великолепная прогулка с потрясающим гидом. остались в восторге. Светлана создала потрясающее путешествие во времени и истории города!
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О
Наш гид Светлана - это самый очаровательный, профессионально компетентный и изумительно тактичный экскурсовод старинного города Ярославль!
Мы ни на минуту не оставались в своих мыслях, а были полностью погружены в нашу
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пешую прогулку, насыщенную историческими фактами, художественными репродукциями и документальными хрониками.
Светлана помогла сделать выбор в приобретении религиозных репродукций и объяснила значение содержания иконографических сюжетов. Мы с интересом слушали историю строительства церквей, смогли увидеть историческую ретроспективу и сформировать представление о том, насколько важен оказался гражданский подвиг жителей Ярославля в дни национальных катастроф.
Благодаря нашему экскурсоводу скажем - пешее мероприятие по городу будет интересно всем, кто решит посетить Ярославль.

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Юлия
Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию по Ярославлю. Рассказ сочетал историю, архитектуру и театральную жизнь, было увлекательно и интересно. Маршрут логичный и удобный, темп комфортный для всей группы, включая детей.
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Е
Светлана влюбляет в Ярославль. Настолько с душой и эмоционально подает материал, что хочется слушать и слушать.
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О
Если Вы хотите не только узнать историю прекрасного города Ярославля, а понять и полюбить его, Вам точно к Светлане!!! Для нас этот гид на первом месте! Находимся под огромным впечатлением.
Светлана, удачи Вам! Мы искренне завидуем Вашим будущим путешественникам)
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