Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

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Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю

Понять предпосылки культурного всплеска в 17 веке и поразиться наследию регионального Ренессанса

Светлана
Светлана – Гид из Ярославля
Экскурсия ⛳ проходит в исторической части города и раскрывает Ярославль 17 века как явление феноменальное.

Я расскажу о так называемом ярославском чуде, именуемом ещё «русской Флоренцией», и объясню, как сформировались черты особого ярославского характера, рождённого этим временем.

А также покажу город 🏙️ 18 века как лучший образец европейского типа.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 26002 340 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю

Что вас ожидает

Экскурс в историю: с чего всё началось
Вы узнаете, как благодаря географическому положению он разбогател и стал крупнейшей крепостью на Волге. Как изменился его статус в жизни страны после победы Второго народного ополчения и воцарения Романовых. На прогулке 👣 по историческому центру, внесенному в список ЮНЕСКО, поговорим о причинах, по которым уже в 16 веке Ярославль стал одним из самых укреплённых городов-крепостей молодого Московского государства. Я познакомлю вас с фортификационной средневековой архитектурой на примере Власьевской-Знаменской и Угличской башень. А также расскажу историю 📖 Спасо-Преображенского монастыря, где А. И. Мусин-Пушкин нашел легендарное «Слово о полку Игореве», и объясню, почему обитель назвали кремлем.

Русская Флоренция: региональный Ренессанс 17 века
Город 🏙️ именовали Флоренцией на Волге, заповедником красоты, музеем памятников, в которых ярославцы увековечили духовные полеты и исторические триумфы. Независимость, финансовое благополучие, расцвет ремёсел способствовали появлению нового ярославского стиля в церковном искусстве, с которым вы познакомитесь на примере храмов Богоявления, Ильи Пророка, Михаила Архангела и др. Узнаете, как предприимчивые новгородцы повлияли на жизнь города, есть ли связь между ярославской свечой и восточными минаретами, зачем в Ярославле строили так много храмов и как местные жители полюбили изразец.

Ярославль как одно из лучших воплощений реформы Екатерины II
На главной городской площади — Советской — вы услышите загадочную историю её появления. Я расскажу, как одному из самых образованных людей 18 века удалось разгадать гений места древнего Ярославля. Вы поймете, что не случайно наш город свободомыслия и просвещения стал родиной русской провинциальной журналистики, в конце 18 века здесь открылся первый русский профессиональный театр, а вскоре и одно из первых в российской провинции высших учебных заведений.

Ярославский характер
В этом городе на горе, что «лучше Питера, да краше Киева, лучше матушки да каменной Москвы…», формировался человек нового мышления. Стремление к первенству, независимость, внутреннее достоинство, открытость, интерес к новому — все это можно увидеть в характере ярославца. На примере ярких биографий ярославцев: Ф. Волкова, Н. Некрасова, Л. Собинова, Л. Трефолева, Л. Ошанина, В. Баснера, А. Петрова и др. мы вместе расшифруем код «ярославца-красавца»: его смекалку, жизнелюбие, толерантность, музыкальность, художественность и поэтичность.

🏛 Кроме того, в программе будет памятник Д. М. Пожарскому и К. Минину на территории Кирилло-Афанасьевского монастыря, уютный Демидовский сквер и прекрасная Стрелка, где Которосль впадает в Волгу.

Организационные детали

Дополнительных расходов во время прогулки не предусмотрено.

Начало и место завершения
🚩 у театра Волкова
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я ярославна, по образованию историк, ещё работая в художественном музее, увлеклась экскурсиями, и вот почти 20 лет профессия гида стала моей основной работой. Люблю изобразительное искусство, кино и театр, литературу, интересуюсь биографиями ярких личностей. На экскурсии я стремлюсь показать какую-то уникальность материала и очень важно установить диалог с туристами, чтобы экскурсия была результатом совместного творчества, именно поэтому каждое путешествие становится надолго запоминающимся приключением.
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