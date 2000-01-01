Артём проводит ещё 4 экскурсии

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Ярославское узорочье

Исследовать живописные слободы, раскрыть их истории и прочувствовать эстетику древних храмов

Артём
Артём – Гид из Ярославля
Стародавняя старина, легенды и факты, душевные пейзажи ждут вас на этой экскурсии 🧭.

Мы отправимся за пределы зоны ЮНЕСКО в городе, объедем ярославские слободы и полюбуемся средневековой храмовой архитектурой.

Вы поймете, в чем ее ценность, услышите о прошлом этих мест, и сделаете атмосферные снимки.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Ярославское узорочье
Ярославское узорочье

Что вас ожидает

Храмовое ожерелье города
Вокруг центра Ярославля кольцом раскинулись старинные слободы 17 века. Вас поразят их жемчужины-храмы — яркие образцы зодчества того времени, благодаря которым город 🏙️ прозвали «Верхневолжской Флоренцией». Мы проедем по самым примечательным из них. Посетим храм Иоанна Предтечи в Толчковской слободе, известный благодаря тысячерублёвой купюре. Увидим «ярославскую «Голландию» 18-го века, прикоснемся к изразцами 300-летней давности и полюбуемся средневековыми фресками. А в старообрядческой Коровницкой вы осмотрите самый большой изразцовый наличник в России!

Истории и любопытные детали
Я стану вашим проводником в мир старины и пейзажистики русской равнины. Проведу вас к нетуристическим местам; поставлю перед выбором на перепутье дорог, которым более 1000 и 2000 лет; покажу секретные виды на Стрелку, куда ярославцы возят барышень на свидания. Подскажу, как украсить дом, чтобы он был самым красивым на улице с «ярославской физиономией». И через свой опыт путешествий по России и миру открою вам столицу Золотого кольца с иной стороны.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, проходит на вашем личном автомобиле 🚘 или на моем с водителем. Трансфер в этом случае оплачивается отдельно: легковая иномарка для 1-3 человек — 1500 руб., минивэн для 3-7 человек — 2000 руб.
  • Отдельно оплачиваются билеты 🎫 в музеи 🖼 ( от 50 до 200 руб. )

Экскурсия предполагает 2 варианта:

  • зимний (с октября по апрель), с акцентом на смотровых площадках и внешним осмотром достопримечательностей 🏛️, т. к. часть музейных храмов закрывается для сохранения фресок, поэтому посещаем в основном действующие храмы
  • летний(с мая по сентябрь), с посещением в музеев и исторических мест
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артём
Артём
Мне 29 лет, я настоящий фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования - историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического наследия России. Работаю профессиональным экскурсоводом с 2011 года, в том числе, за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Также организовываю поездки по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ.
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