Артём проводит ещё 4 экскурсии

Храмовое ожерелье города Вокруг центра Ярославля кольцом раскинулись старинные слободы 17 века. Вас поразят их жемчужины-храмы — яркие образцы зодчества того времени, благодаря которым город 🏙️ прозвали «Верхневолжской Флоренцией». Мы проедем по самым примечательным из них. Посетим храм Иоанна Предтечи в Толчковской слободе, известный благодаря тысячерублёвой купюре. Увидим «ярославскую «Голландию» 18-го века, прикоснемся к изразцами 300-летней давности и полюбуемся средневековыми фресками. А в старообрядческой Коровницкой вы осмотрите самый большой изразцовый наличник в России!
Истории и любопытные детали Я стану вашим проводником в мир старины и пейзажистики русской равнины. Проведу вас к нетуристическим местам; поставлю перед выбором на перепутье дорог, которым более 1000 и 2000 лет; покажу секретные виды на Стрелку, куда ярославцы возят барышень на свидания. Подскажу, как украсить дом, чтобы он был самым красивым на улице с «ярославской физиономией». И через свой опыт путешествий по России и миру открою вам столицу Золотого кольца с иной стороны.
Организационные детали
Экскурсия авто-пешеходная, проходит на вашем личном автомобиле 🚘 или на моем с водителем. Трансфер в этом случае оплачивается отдельно: легковая иномарка для 1-3 человек — 1500 руб., минивэн для 3-7 человек — 2000 руб.
Отдельно оплачиваются билеты 🎫 в музеи 🖼 ( от 50 до 200 руб. )
Экскурсия предполагает 2 варианта:
зимний (с октября по апрель), с акцентом на смотровых площадках и внешним осмотром достопримечательностей 🏛️, т. к. часть музейных храмов закрывается для сохранения фресок, поэтому посещаем в основном действующие храмы
летний(с мая по сентябрь), с посещением в музеев и исторических мест
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мне 29 лет, я настоящий фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования - историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического наследия России. Работаю профессиональным экскурсоводом с 2011 года, в том числе, за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Также организовываю поездки по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ.