Артём проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Храмовое ожерелье города

Вокруг центра Ярославля кольцом раскинулись старинные слободы 17 века. Вас поразят их жемчужины-храмы — яркие образцы зодчества того времени, благодаря которым город 🏙️ прозвали «Верхневолжской Флоренцией». Мы проедем по самым примечательным из них. Посетим храм Иоанна Предтечи в Толчковской слободе, известный благодаря тысячерублёвой купюре. Увидим «ярославскую «Голландию» 18-го века, прикоснемся к изразцами 300-летней давности и полюбуемся средневековыми фресками. А в старообрядческой Коровницкой вы осмотрите самый большой изразцовый наличник в России!

Истории и любопытные детали

Я стану вашим проводником в мир старины и пейзажистики русской равнины. Проведу вас к нетуристическим местам; поставлю перед выбором на перепутье дорог, которым более 1000 и 2000 лет; покажу секретные виды на Стрелку, куда ярославцы возят барышень на свидания. Подскажу, как украсить дом, чтобы он был самым красивым на улице с «ярославской физиономией». И через свой опыт путешествий по России и миру открою вам столицу Золотого кольца с иной стороны.

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная, проходит на вашем личном автомобиле 🚘 или на моем с водителем. Трансфер в этом случае оплачивается отдельно: легковая иномарка для 1-3 человек — 1500 руб., минивэн для 3-7 человек — 2000 руб.

Отдельно оплачиваются билеты 🎫 в музеи 🖼 ( от 50 до 200 руб. )

Экскурсия предполагает 2 варианта: