Артём проводит ещё 4 экскурсии

Экскурсия "Ярославское узорочье на вашем авто" предлагает уникальную возможность исследовать старинные слободы 17 века, увидеть знаменитые храмы, такие как храм Иоанна Предтечи в Толчковской слободе, и насладиться средневековыми фресками.Участники узнают

интересные факты о ярославской "Голландии" и увидят самый большой изразцовый наличник в России. В зависимости от сезона, программа включает посещение действующих храмов или музейных объектов. Эта поездка откроет Ярославль с новой стороны и оставит незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а музеи и исторические места открыты для посещения. В это время можно насладиться красотой храмов и живописными видами Ярославля. В апреле и октябре тоже возможно провести экскурсию, но стоит учитывать возможные погодные капризы и закрытие некоторых объектов. В зимние месяцы, с ноября по март, акцент делается на внешнем осмотре и смотровых площадках, что тоже может быть интересно, но требует теплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.