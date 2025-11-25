Артём проводит ещё 4 экскурсии

Откройте для себя тайны ярославских слобод, полюбуйтесь храмами и узнайте, почему город называют «Верхневолжской Флоренцией»
Экскурсия "Ярославское узорочье на вашем авто" предлагает уникальную возможность исследовать старинные слободы 17 века, увидеть знаменитые храмы, такие как храм Иоанна Предтечи в Толчковской слободе, и насладиться средневековыми фресками.
Участники узнают читать дальшеуменьшить
интересные факты о ярославской "Голландии" и увидят самый большой изразцовый наличник в России. В зависимости от сезона, программа включает посещение действующих храмов или музейных объектов. Эта поездка откроет Ярославль с новой стороны и оставит незабываемые впечатления
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а музеи и исторические места открыты для посещения. В это время можно насладиться красотой храмов и живописными видами Ярославля. В апреле и октябре тоже возможно провести экскурсию, но стоит учитывать возможные погодные капризы и закрытие некоторых объектов. В зимние месяцы, с ноября по март, акцент делается на внешнем осмотре и смотровых площадках, что тоже может быть интересно, но требует теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Иоанна Предтечи
Коровницкая слобода
Описание экскурсии
Храмовое ожерелье города
Вокруг центра Ярославля кольцом раскинулись старинные слободы 17 века. Вас поразят их жемчужины-храмы, благодаря которым город прозвали «Верхневолжской Флоренцией». Мы проедем по самым примечательным из них. Посетим храм Иоанна Предтечи в Толчковской слободе, известный благодаря тысячерублёвой купюре. Увидим «ярославскую «Голландию» 18-го века, прикоснемся к изразцами 300-летней давности и полюбуемся средневековыми фресками. А в старообрядческой Коровницкой вы осмотрите самый большой изразцовый наличник в России!
Истории и любопытные детали
Я стану вашим гидом в мире старины и пейзажистики русской равнины. Проведу вас к нетуристическим местам; поставлю перед выбором на перепутье дорог, которым более 1000 и 2000 лет; покажу секретные виды на Стрелку, куда ярославцы возят барышень на свидания. Подскажу, как украсить дом, чтобы он был самым красивым на улице с «ярославской физиономией». И через свой опыт путешествий по России и миру открою вам столицу Золотого кольца с иной стороны.
Экскурсия предполагает 2 варианта:
зимний (с октября по апрель) с акцентом на смотровых площадках и внешним осмотром достопримечательностей, т. к. часть музейных храмов закрывается для сохранения фресок, поэтому посещаем в основном действующие храмы
летний (с мая по сентябрь) с посещением в музейных и исторических мест
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем транспорте
Отдельно оплачиваются билеты в музейные объекты по желанию (от 50 до 150 руб.)
Экскурсию для вас проведу я или в случае моей болезни доверенный гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Советская площадь д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 633 туристов
Я фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования — историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического читать дальшеуменьшить
наследия России.
Работаю гидом с 2010 года, в том числе за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Провожу экскурсии по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ с опытными коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Артем - замечательный рассказчик, провел интересную экскурсию с юмором и самобытным говором. На все вопросы ответил по существу и грамотно. При бронировании связался с нами и учел все пожелания. Большое спасибо. Вернемся еще в этот замечательный город Ярославль.
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Татьяна
Артём - самобытный рассказчик, которого легко, приятно и интересно слушать. С шутками-прибаутками, ощущаешь себя дорогим и долгожданным гостем. Покорили ярославские храмы своей яркой необычной красотой. Спасибо за знакомством с городом!
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Олег
Отличная экскурсия по интересным местам города, которые нисколько не уступают традиционным достопримечательностям Ярославля. Программа продуманная, разнообразная и насыщенная. Узнали много интересных, малоизвестных и неожиданных фактов из истории города. Артем как всегда на высоте (это не первая наша экскурсия с Артемом), с широким кругозором и эрудицией. Профессионал, но без присущей некоторым гидам "заученности" повествования. Всем рекомендуем.
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Юлия
Артём покорил нас своим креативным взглядом на роль истории и архитектуры Ярославля в современной жизни, в текущий момент, здесь и сейчас: мы видели, что каждый туристический объект родного города является неотъемлемой частью жизни нашего гида)! Три часа непринуждённой прогулки по авторскому маршруту стали замечательным завершением насыщенного дня, спасибо 🙏🏼
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Н
Наталья
Очень признательны Артему за экскурсию Ярославское узорочье. Артем с любовью и юмором показал нам замечательные слободы, действительно сложившиеся в неповторимый узор Ярославля с устремлёнными в высь линиями церквей и фресок, фасадов зданий и видов города. Спасибо!
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Л
Людмила
Большое спасибо команде Трипстер- все организовано очень чётко и быстро. У нас была индивидуальная экскурсия; нам понравился и маршрут, и глубина, и объем информации. Особенно понравилось то, что Алексей очень любит свой город.
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