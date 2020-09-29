7 отзывов оставили туристы

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Ярославль: край сладостей и выпечки

Вы узнаете, почему в сборнике народных поговорок Владимира Даля ярославцы представлены «конфетчиками», а город 🏙️ наш был негласной сладкой столицей ⭐️ России в начале 20 века. На территории резиденции Масленицы поговорим о ярославских «трудоножках». Ну а куда же без хлеба? Я расскажу, за что наш земляк, купец Крохоняткин, завоевал в Париже золотую медаль. А еще о том, чем легендарные Москва и Санкт-Петербург обязаны Ярославскому краю.

Дела пивные да рыбные

Я покажу ресторан, где стоит попробовать сегодняшний гастрономический бренд города, ЯрЪУшки рыболепные, и пивную в честь знаменитого фильма «Афоня». Вы узнаете, почему благодаря ярославцам финны отмечают День пива 13 октября, а у знаменитой марки финского «Коффа» русские корни. Отдельное внимание уделим ухе и секретам трех ее видов: белой, желтой и черной. Вы услышите о невероятных рыбных богатствах региона: шекснинской стерляди, волжском осетре, белорыбице и переславской ряпушке, или «царской селедке». А также о нынешнем гастрономическом фестивале «Пир на Волге».

Ярославские водохлебы

Современные ярославцы с гордостью называют себя продолжателями традиций могучих верхневолжских «водохлебов». Увлечение чаепитием распространилось у нас еще в первой половине 19 века. Удовольствие это было для того времени довольно дорогое, и церемония чаепития напоминала совершенно особенный обряд. Семья усердно чаевничала, изо всех сил дуя в блюдца. Особенно элегантным считалось держать блюдце определенным образом… Как? Покажу на экскурсии!

🏤 О вкусных историях Ярославля я буду рассказывать возле следующих знаковых объектов: Волковского театра и кондитерской фабрики, первого фирменного магазина Г. Либкена, ресторанов «Иоанн Васильевич» и «Пивоварь», пивной «Афоня» и резиденции государыни Масленицы, гастронома № 1, Стрелки, Музея истории 📖 пряника и магазина «Шоколадный дом».

🍫 Конечно, лучше бы все попробовать, но в рамках прогулки ограничимся шоколадной дегустацией, а вы уж сами определитесь, что стоит отведать после.

Организационные детали