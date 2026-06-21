7 отзывов оставили туристы

🍺 Откройте для себя пивные традиции и гастрономические бренды
🐟 Попробуйте уникальные рыбные блюда региона
🍵 Погрузитесь в атмосферу чайных церемоний 19 века
🏤 Посетите знаковые места и рестораны Ярославля
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от туристической активности. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но всё же возможно получить удовольствие от экскурсии, особенно если учесть, что часть мероприятий проходит в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Волковский театр
Кондитерская фабрика
Первый фирменный магазин Г. Либкена
Рестораны "Иоанн Васильевич" и "Пивоварь"
Пивная «Афоня»
Резиденция государыни Масленицы
Гастроном № 1
Музей истории пряника
Магазин «Шоколадный дом»
Описание экскурсии
Ярославль: край сладостей и выпечки
Вы узнаете, почему в сборнике народных поговорок Владимира Даля ярославцы представлены «конфетчиками», а город наш был негласной сладкой столицей России в начале 20 века. На территории резиденции Масленицы поговорим о ярославских «трудоножках». Ну а куда же без хлеба? Я расскажу, за что наш земляк, купец Крохоняткин, завоевал в Париже золотую медаль. А еще о том, чем легендарные Москва и Санкт-Петербург обязаны Ярославскому краю.
Дела пивные да рыбные
Я покажу ресторан, где стоит попробовать сегодняшний гастрономический бренд города, ЯрЪУшки рыболепные, и пивную в честь знаменитого фильма «Афоня». Вы узнаете, почему благодаря ярославцам финны отмечают День пива 13 октября, а у знаменитой марки финского «Коффа» русские корни. Отдельное внимание уделим ухе и секретам трех ее видов: белой, желтой и черной. Вы услышите о невероятных рыбных богатствах региона: шекснинской стерляди, волжском осетре, белорыбице и переславской ряпушке, или «царской селедке». А также о нынешнем гастрономическом фестивале «Пир на Волге».
Ярославские водохлебы
Современные ярославцы с гордостью называют себя продолжателями традиций могучих верхневолжских «водохлебов». Увлечение чаепитием распространилось у нас еще в первой половине 19 века. Удовольствие это было для того времени довольно дорогое, и церемония чаепития напоминала совершенно особенный обряд. Семья усердно чаевничала, изо всех сил дуя в блюдца. Особенно элегантным считалось держать блюдце определенным образом… Как? Покажу на экскурсии!
🏤 О вкусных историях Ярославля я буду рассказывать возле следующих знаковых объектов: Волковского театра и кондитерской фабрики, первого фирменного магазина Г. Либкена, ресторанов «Иоанн Васильевич» и «Пивоварь», пивной «Афоня» и резиденции государыни Масленицы, гастронома № 1, Музея истории пряника и магазина «Шоколадный дом».
🍫 Конечно, лучше бы все попробовать, но в рамках прогулки ограничимся шоколадной дегустацией, а вы уж сами определитесь, что стоит отведать после.
Организационные детали
Во время экскурсии для большего комфорта у каждого участника будут наушники, а у гида — микрофон
При желании, эту экскурсию можно организовать на вашем или арендованном автомобиле
Дегустации в магазине при шоколадной фабрике оплачиваются самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1513 туристов
Я профессиональный историк, педагог. Стаж в туризме более 20 лет. Имею лицензионное удостоверение гида по городу, Ярославской и Костромской областям; аккредитацию внештатного сотрудника музея-заповедника «Спасо-Преображенский монастырь». Победитель Всероссийского конкурса в читать дальшеуменьшить
номинации «Лучший экскурсовод-гид 2014г». Профессиональное кредо: люблю свой ярославский край и несу эту любовь людям. Работаю с самыми разными путешественниками: индивидуальные туристы, семьи, сборные группы, школьники… Хочу подарить вам Ярославль и «заразить» любовью к нему.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
4
4
3
–
2
–
1
–
Алексей
Все очень интересно, увлекательно, атмосферно и вкусно! Замечательные подобраны места и варианты для знакомства с местным колоритом. Нам понравилось!
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М
Марина
Отличная прогулка! Насыщенно, информативно, аппетитно). Слушать было одно удовольствие. Всё организовано четко, без задержек. Однозначно стоит уделить такой экскурсии время!
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Вероника
Ирина подготовила необыкновенно увлекательный маршрут по Ярославлю, посвященный ярославской гастрономии. Здесь и истории купеческих фамилий, выходцев из крепостных крестьян, прославившихся на весь мир производством пива: Дурдиных, Красно-Синебрюховых. И история Елисеевых читать дальшеуменьшить
(да-да, тех самых), открывших свой магазин в Ярославле наряду с Москвой, Питером и Киевом. И моменты из наших любимых кинолент, снимавшихся в Япославле, где каким-либо образом фигурировали кушанья и напитки, чего стоит один только дворик с пивной из "Афони"! И знаменитый Ярославский шоколад фабрики Собрание, ничем не уступающий швейцарскому. Отдельная благодарность за рекомендацию ресторана "Пенаты", где мы провели чудный вечер после экскурсии, насладившись вкусной кухней, сумевшей удивить необычными блюдами и интересной подачей. Желаю Ирине удачи в ее работе и здоровья. Радуйте тристов своими увлекательными путешествиями по Ярославлю.
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Ирина
Ирина провела по исторической части города. Многие здания, которые я видела и раньше, ожили благодаря рассказу Ирины про людей и целые династии, которые их построили и здесь жили. Рассказ Ирины читать дальшеуменьшить
был с любовью к своему городу, через множество подробностей про местную еду, обычаи и традиции. Отличный рассказ, неспешно, в режиме прогулке, интересно и очень красочно, как будто находишься среди тех событий, о которых Ирина рассказывает. Дегустация сладких изделий. Хотелось бы добавить в экскурсию дегустацию какой-то рыбки. Впечатления отличные. Благодарю Ирину. Рекомендую эту экскурсию
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Наталия
19 июня посетили экскурсию «История ярославской гастрономии» с прекрасным гидом Ириной. Ирина отличный экскурсовод, вся наша компания (и взрослые, и дети)была в восторге от интересных, познавательных фактов о всяких вкусностях читать дальшеуменьшить
Ярославля))) 2,5 часа, прошли быстро и незаметно и даже дождь нам не помешал)) Ирина рассказывает очень интересно: с шутками, с вопросами, с историческими фактами. Никогда не видела наших детей, столь заинтересованными в экскурсии. Я считаю, что в Ярославле экскурсия про гастрономию обязательна к посещению!!! Спасибо огромное от всей нашей компании.
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Нина
Ирина профессионал высочайшего класса. С такой любовью, знанием и задором рассказывает о родном крае и городе, что экскурсия пролетела как один миг. Индивидуальный подход, великолепные знания, внимание к мелочам. Однозначно советуем её как гида! Спасибо за экскурсию!
+2
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