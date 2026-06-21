7 отзывов оставили туристы

Идеальное время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от туристической активности. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но всё же возможно получить удовольствие от экскурсии, особенно если учесть, что часть мероприятий проходит в помещении.

Ярославль - край сладостей и выпечки, где в начале 20 века город был негласной сладкой столицей России.Узнайте, почему ярославцы называют себя продолжателями традиций могучих верхневолжских "водохлебов" и как церемония чаепития

в 19 веке напоминала совершенно особенный обряд. Посетите знаковые объекты города, такие как Волковский театр, кондитерская фабрика и ресторан "Иоанн Васильевич". Насладитесь шоколадной дегустацией и откройте для себя уникальные гастрономические традиции Ярославля, которые сделают ваше путешествие незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ярославль: край сладостей и выпечки

Вы узнаете, почему в сборнике народных поговорок Владимира Даля ярославцы представлены «конфетчиками», а город наш был негласной сладкой столицей России в начале 20 века. На территории резиденции Масленицы поговорим о ярославских «трудоножках». Ну а куда же без хлеба? Я расскажу, за что наш земляк, купец Крохоняткин, завоевал в Париже золотую медаль. А еще о том, чем легендарные Москва и Санкт-Петербург обязаны Ярославскому краю.

Дела пивные да рыбные

Я покажу ресторан, где стоит попробовать сегодняшний гастрономический бренд города, ЯрЪУшки рыболепные, и пивную в честь знаменитого фильма «Афоня». Вы узнаете, почему благодаря ярославцам финны отмечают День пива 13 октября, а у знаменитой марки финского «Коффа» русские корни. Отдельное внимание уделим ухе и секретам трех ее видов: белой, желтой и черной. Вы услышите о невероятных рыбных богатствах региона: шекснинской стерляди, волжском осетре, белорыбице и переславской ряпушке, или «царской селедке». А также о нынешнем гастрономическом фестивале «Пир на Волге».

Ярославские водохлебы

Современные ярославцы с гордостью называют себя продолжателями традиций могучих верхневолжских «водохлебов». Увлечение чаепитием распространилось у нас еще в первой половине 19 века. Удовольствие это было для того времени довольно дорогое, и церемония чаепития напоминала совершенно особенный обряд. Семья усердно чаевничала, изо всех сил дуя в блюдца. Особенно элегантным считалось держать блюдце определенным образом… Как? Покажу на экскурсии!

🏤 О вкусных историях Ярославля я буду рассказывать возле следующих знаковых объектов: Волковского театра и кондитерской фабрики, первого фирменного магазина Г. Либкена, ресторанов «Иоанн Васильевич» и «Пивоварь», пивной «Афоня» и резиденции государыни Масленицы, гастронома № 1, Музея истории пряника и магазина «Шоколадный дом».

🍫 Конечно, лучше бы все попробовать, но в рамках прогулки ограничимся шоколадной дегустацией, а вы уж сами определитесь, что стоит отведать после.

Организационные детали