7 отзывов оставили туристы

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История ярославской гастрономии

Взглянуть на самобытность города через старинные и современные кулинарные традиции ярославцев

5
7 отзывов
Ирина
Ирина – Гид из Ярославля
Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные — все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи.

Через исконные рецепты ухи и неожиданные параллели с пивными традициями финнов, шоколадные шедевры и чайные церемонии 19 века вы заново откроете наш город 🏙️ и влюбитесь ❤️ в его необычайную харизму.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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История ярославской гастрономии
История ярославской гастрономии

Что вас ожидает

Ярославль: край сладостей и выпечки
Вы узнаете, почему в сборнике народных поговорок Владимира Даля ярославцы представлены «конфетчиками», а город 🏙️ наш был негласной сладкой столицей ⭐️ России в начале 20 века. На территории резиденции Масленицы поговорим о ярославских «трудоножках». Ну а куда же без хлеба? Я расскажу, за что наш земляк, купец Крохоняткин, завоевал в Париже золотую медаль. А еще о том, чем легендарные Москва и Санкт-Петербург обязаны Ярославскому краю.

Дела пивные да рыбные
Я покажу ресторан, где стоит попробовать сегодняшний гастрономический бренд города, ЯрЪУшки рыболепные, и пивную в честь знаменитого фильма «Афоня». Вы узнаете, почему благодаря ярославцам финны отмечают День пива 13 октября, а у знаменитой марки финского «Коффа» русские корни. Отдельное внимание уделим ухе и секретам трех ее видов: белой, желтой и черной. Вы услышите о невероятных рыбных богатствах региона: шекснинской стерляди, волжском осетре, белорыбице и переславской ряпушке, или «царской селедке». А также о нынешнем гастрономическом фестивале «Пир на Волге».

Ярославские водохлебы
Современные ярославцы с гордостью называют себя продолжателями традиций могучих верхневолжских «водохлебов». Увлечение чаепитием распространилось у нас еще в первой половине 19 века. Удовольствие это было для того времени довольно дорогое, и церемония чаепития напоминала совершенно особенный обряд. Семья усердно чаевничала, изо всех сил дуя в блюдца. Особенно элегантным считалось держать блюдце определенным образом… Как? Покажу на экскурсии!

🏤 О вкусных историях Ярославля я буду рассказывать возле следующих знаковых объектов: Волковского театра и кондитерской фабрики, первого фирменного магазина Г. Либкена, ресторанов «Иоанн Васильевич» и «Пивоварь», пивной «Афоня» и резиденции государыни Масленицы, гастронома № 1, Стрелки, Музея истории 📖 пряника и магазина «Шоколадный дом».

🍫 Конечно, лучше бы все попробовать, но в рамках прогулки ограничимся шоколадной дегустацией, а вы уж сами определитесь, что стоит отведать после.

Организационные детали

  • При желании, эту экскурсию ⛳ можно организовать на вашем или арендованном автомобиле 🚘 — это расширит ее информативность
  • Дегустации в магазине при шоколадной фабрике оплачиваются самостоятельно
Начало и место завершения
🚩 на площади Волкова
История ярославской гастрономии
История ярославской гастрономии
История ярославской гастрономии
История ярославской гастрономии
История ярославской гастрономии
История ярославской гастрономии
История ярославской гастрономии
История ярославской гастрономии
История ярославской гастрономии
История ярославской гастрономии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я профессиональный историк, педагог. Стаж в туризме более 15 лет. Имею лицензионное удостоверение гида по городу, аккредитацию внештатного сотрудника музея-заповедника «Спасо-Преображенский монастырь». Победитель Всероссийского конкурса в номинации «Лучший экскурсовод-гид 2014г». Профессиональное кредо: люблю свой ярославский край и несу эту любовь людям. Работаю с самыми разными путешественниками: индивидуальные туристы, семьи, сборные группы, школьники... Хочу подарить вам Ярославль и «заразить» любовью к нему.
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7 отзывов оставили туристы

29 сентября 2020
Одно из самых ярких впечатлений от посещения Ярославля - это экскурсия Ирины! Невероятно приятно и интересно слушать настолько эрудированного человека, влюбленного в свой город! На гастрономической экскурсии Ирина не только рассказывала о необычных блюдах и предприимчивых купцах, но и делилась историями и информацией буквально о каждом интересном здании на нашем пути. Ирине огромное спасибо и побольше благодарных клиентов! :)
19 сентября 2020
Отлично! Получили ровно то, на что рассчитывали. Шикарное сочетание истории Ярославля с историей ярославской еды. Остались в восторге от города. Спасибо Ирине
1 сентября 2020
Экскурсия хороша! Экскурсовод - выше всяких похвал. Не осталось ни одного неотвеченного вопроса. Авторская Экскурсия, продуманная с душой и знанием дела.
15 августа 2020
Спасибо за отлично проведённое время! Ирина очень хорошо рассказывает о людях и исторических событиях. Мы были не в первый раз в Ярославле, но мне кажется именно с точки зрения гастрономии интереснее всего воспринимать историю города, как историю ярославского купечества.
13 августа 2020
Первый раз мы пошли на гастрономическую экскурсию, обычно обзорные или исторические. Ходили с тремя детьми и двумя взрослыми. Нам очень понравилась история гастрономии, Ирина отличный рассказчик. Экскурсия с Ириной это постоянный диалог, отгадывание загадок вообщем очень увлекательно и для взрослых и для детей. Если едете не на долго, то хорошо бы сначала сходить на эту экскурсию (Ирина рекомендует где можно попробовать местные блюда и погрузиться в дух тысячелетнего города), а потом уже все остальное. Ирине огромное спасибо.
28 июля 2020
Все очень понравилось, спасибо.
20 июля 2020
Большое спасибо Ирине за отличную экскурсию. Чувствуется, что гид хорошо знает свое дело и любит свой город. Получили большое удовольствие

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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