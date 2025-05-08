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лет. Старшей дочке было интересно, младшей - нет. Так что, если кто-то собирается с детьми младше 10 лет, то лучше пойти на "детскую экскурсию" типа квеста. Экскурсия автобусно-пешеходная, лучше надеть удобную обувь, пешеходная часть достаточно долгая! Ярославль красивый старинный город с интересной историей, о которой вам расскажет экскурсовод! Очень советую экскурсовода Ирину, с ней будет интересно и весело.