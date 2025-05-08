Район Красный Перевал – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Красный Перевал» в Ярославле, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
На автобусе
3 часа
675 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
17 мая в 14:00
18 мая в 10:30
1400 ₽ за человека
Индивидуальная автобусная экскурсия «1000-летний Ярославль»
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 08:00
19 мая в 08:00
10 400 ₽ за экскурсию
Ярославский мятеж 1918 года: неизвестная история
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Ярославский мятеж 1918 года: неизвестная история
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
3600 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Стас
    8 мая 2025
    Ярославль - только самое лучшее на автобусе
    Были с семьей на обзорной экскурсии в Ярославле. Наш гид, Ирина, очень интересно рассказывала. Мы были с детьми 13 и 8
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    лет. Старшей дочке было интересно, младшей - нет. Так что, если кто-то собирается с детьми младше 10 лет, то лучше пойти на "детскую экскурсию" типа квеста. Экскурсия автобусно-пешеходная, лучше надеть удобную обувь, пешеходная часть достаточно долгая! Ярославль красивый старинный город с интересной историей, о которой вам расскажет экскурсовод! Очень советую экскурсовода Ирину, с ней будет интересно и весело.

  • Н
    Николай
    7 мая 2025
    Ярославль - только самое лучшее на автобусе
    Экскурсия по Ярославль понравилась, Интересно.
  • Н
    Николай
    6 мая 2025
    Ярославль - только самое лучшее на автобусе
    Ирина отличный гид, любит свой город и своё дело. Хороший набор знаковых мест Ярославля. Затаскивание туристов в сувенирную лавку, под любым предлогом, это фу. Но делают это везде.
  • С
    Станислав
    21 апреля 2025
    Ярославский мятеж 1918 года: неизвестная история
    Всё очень понравилось, гид Сергей провёл отличную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Район Красный Перевал»

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  1. Ярославль - только самое лучшее на автобусе
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  3. Ярославский мятеж 1918 года: неизвестная история
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Храм Ильи Пророка
  6. Музей-заповедник
  7. Советская площадь
  8. Парк Стрелка
  9. Церковь Ильи Пророка
  10. Демидовский сад
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в мае 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Район Красный Перевал" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 702 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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