Мини-группа
до 1 чел.
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
17 мая в 14:00
18 мая в 10:30
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 08:00
19 мая в 08:00
10 400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ярославский мятеж 1918 года: неизвестная история
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
3600 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССтас8 мая 2025Были с семьей на обзорной экскурсии в Ярославле. Наш гид, Ирина, очень интересно рассказывала. Мы были с детьми 13 и 8
- ННиколай7 мая 2025Экскурсия по Ярославль понравилась, Интересно.
- ННиколай6 мая 2025Ирина отличный гид, любит свой город и своё дело. Хороший набор знаковых мест Ярославля. Затаскивание туристов в сувенирную лавку, под любым предлогом, это фу. Но делают это везде.
- ССтанислав21 апреля 2025Всё очень понравилось, гид Сергей провёл отличную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Район Красный Перевал»
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