Полезная информация о Ярославле
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Популярные экскурсии в Ярославле
4.8
139 отзывов
700
₽
за чел.
Сборная экскурсия даст возможность сэкономить и получить при этом наиболее полное представление об истории и культуре Ярославля. В компании профессион...
5
24 отзыва
2500
₽
за чел.
Прогулка по Стрелке и набережной, посещение великолепных храмов и древних монастырей, знакомство с городскими легендами о князьях, купцах и простых по...
4.9
22 отзыва
1000
₽
за чел.
Ярославль – знаменитый город в центральной части России, основанный Ярославом Мудрым. Его земли имели большое значение в истории страны. Экскурсия под...
5
11 отзывов
2800
₽
за чел.
Ярославль никогда не умолкает, всё время строится, притягивает к себе людей и даёт им именно то, чего они хотят. Каждый может найти свой уголок. Не зн...
4.8
371 отзыв
700
₽
за чел.
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города