Город 🏙️ Ярославль включен в туристический маршрут Золотое кольцо России, а это значит, что здесь точно есть, что посмотреть. Рассказываем в статье об истории 📖 Ярославля, главных достопримечательностях 🏛️, где он находится на карте,

Успенский собор в Ярославле

Город Ярославль – один из самых старых российских городов, ему более 1000 лет. Недавно он официально признан столицей Золотого Кольца России. Почетный титул столицы этот город уже носил в прошлом. Об этом и том, каким стал современный Ярославль, ХорошоТАМ поведет свой рассказ.

Достопримечательностей в Ярославле немало. Самые известные представлены на тысячерублевой купюре России образца 1997 года.

Ярославль – город народных преданий и легенд, средоточие памятников российской культуры и зодчества.

Интересный факт. Исторический центр Ярославля вобрал в себя 140 архитектурных памятников и привлек внимание ЮНЕСКО.

Немного истории города

История Ярославля

Город основан в 1010 году на месте старого городища Медвежий угол. Здесь жили племена идолопоклонников. Когда Ярослав Мудрый пожелал на месте поселения основать новый город, огромный медведь с секирой в лапах вышел на бой с ним. Храбрый князь победил зверя. И повелел на гербе нового города изобразить медведя с секирой.

Два века Ярославль был стольным городом Ярославского княжества. А в начале XVII века во время оккупации поляками Москвы временно стал столицей Российского государства.

К концу XIX столетия он превращается в один из красивейших торгово-промышленных городов Поволжья. Сейчас является крупным промышленным, культурным центром и признанной столицей Золотого Кольца России.

Особенности городского уклада

Жители Ярославля

Современный Ярославль – очень разноплановый город.

Население. Большинство жителей – русские. Они составляют 95,2% от общей численности горожан. Число мигрантов незначительное. Но выделяются 19 диаспор и национальных общин. Жители называют себя яросла́вцы. Мужчина – яросла́вец, а женщина - яросла́вка.

С конца XX столетия численность населения не опускалась ниже 600 000. Более половины жителей находятся в трудоспособном возрасте. Прирост городского населения идет за счет молодежи, приезжающей из близлежащих районов на обучение или работу. В Ярославле назревает та же проблема, что и в Иваново - «городе невест». На каждые 50 холостяков-ярославцев приходится более сотни женщин.

Религиозные взгляды населения . Ярославль является первым христианским городом на Волге. Подавляющее большинство жителей считают себя православными. Но приверженцы других вероисповеданий могут посещать синагогу, мечеть или лютеранскую кирху.

. Ярославль является первым христианским городом на Волге. Подавляющее большинство жителей считают себя православными. Но приверженцы других вероисповеданий могут посещать синагогу, мечеть или лютеранскую кирху. Экономическая привлекательность. Промышленная зона города сложилась в основном в 20 столетии.

Жители трудятся на шинном, моторном, судостроительном, нефтеперерабатывающем, лакокрасочном заводах. Проблему занятости населения решают ицфы предприятия фармацевтической направленности. Ярославское правительство ведет политику поддержания и стимулирования инвестиционной деятельности. Здесь открыли свои производства японская компания Komatsu, выпускающая дорожную технику, и швейцарский фармацевтический концерн Nycomed. Поэтому вполне возможно устроиться на работу в иностранных компаниях. Наиболее востребованными являются представители рабочих специальностей.

Средняя зарплата ярославцев равна 35 570 руб. А самыми высокооплачиваемыми считаются руководители проектов и начальники отделов продаж (от 55000 до 65000 рублей).

Интересный факт! Производство первых троллейбусов и грузовиков было налажено именно в Ярославле. А несколько лет назад здесь начал работать первый в Европе серийный завод по производству строительных 3D-принтеров.

Безопасность. В последние годы в Ярославской области отмечается снижение уровня преступности. Туристы считают поездку в данный регион безопасной.

Где находится Ярославль

Где находится Ярославль на карте

Ярославль, Россия

Ярославль расположен в Центральном федеральном округе Российской Федерации и является третьим по численности в ЦФО. От столицы его отделяют 282 километра. Характерной особенность этого места - расположенность на берегах двух рек Волги и Которосли.

Ярославская область граничит с Тверской, Московской, Ивановской, Владимирской, Костромской и Вологодской областями. Железнодорожные и автомобильные трассы связывают Ярославль с соседними городами – Костромой, Иваново, Рыбинском, Вологдой, Ростовом Великим, Переславлем-Залесским.

На территории области и административного центра сотовую связь обеспечивают компании «Мегафон», МТС, «Билайн». Для междугороднего звонка следует набрать код 4852…;

Климатические особенности. Привлекательным для туризма в этих краях является лето. Но следует помнить, что довольно часто случаются грозы и ливневые дожди. Зимы снежные и холодные. В межсезонье лучше воздержаться от приезда.

Чем заняться в разное время года

Ярославль в разное время года Ярославль

Поздняя весна, лето и ранняя осень – это благодатное время для путешествия по различным туристическим маршрутам города.

В холодное время года рекомендуем развлечься на одном из многочисленных городских катков, посетить культурно-развлекательные центры или поправить здоровье в современных профилакториях, расположенных в живописных местах.

Особенностью столицы Золотого Кольца является огромное количество исторических объектов, расположенных в туристической доступности. Обойти их все за один день не получится. Для подробного ознакомления с регионом, лучше приезжать сюда на несколько дней.

Интересный факт. В Ярославле, как и в Петербурге, объектом ЮНЕСКО объявлен не единичный архитектурный памятник, а весь исторический центр.

Топ-10 ярославских досто­приме­чатель­ностей

Российский Академический Театр драмы имени Фёдора Волкова Петропавловский парк Парк на стрелке

Исторический центр с уникальными памятниками архитектуры; Спасо-Преображенский собор, возведенный на территории одноименного монастыря в 16 веке. Был любимым храмом Ивана Грозного; Памятник Ярославу Мудрому, установленный на Богоявленской площади. Удобное расположение памятника позволяет гостям сделать на его фоне интересные фотографии. Многие фотографируются с тысячерублевой купюрой в руке – демонстрируют достопримечательность-оригинал и изображение на банкноте; Набережная реки Волги считается самой красивой и благоустроенной набережной во всем Поволжье; Театр имени Федора Волкова уникален тем, что стал первым театром, который открыли в России. Спектакли в нем идут с 1750 года; Планетарий имени Валентины Терешковой является крупным образовательным учреждением. Здесь можно узнать о жизни первой женщины-космонавта, которая родилась в Тутаевском районе Ярославской области; Петропавловский парк занимает территорию бывшей Ярославской мануфактуры. Церковь Петра и Павла, давшая название парку, сейчас почти восстановлена. А в советские времена здесь действовал Дом пионеров; Свято-Введенский Толгский монастырь с уникальным парком. Некоторым кедрам, произрастающим тут, более 4 веков; Фонтаны на Стрелке. Современный комплекс свето-музыкальных поющих фонтанов доставит гостям города настоящее эстетическое удовольствие; Церковь Ильи Пророка принимает посетителей как музей. По храмовым праздникам в ней проходят службы.

Подходящие экскурсии Экскурсия по Ярославлю 5 26 отзывов 2500 ₽ за чел. Прогулка по Стрелке и набережной, посещение великолепных храмов и древних монастырей, знакомство с городскими легендами о князьях, купцах и простых по... Групповая экскурсия «Ярославская классика» 4.8 149 отзывов 700 ₽ за чел. Сборная экскурсия даст возможность сэкономить и получить при этом наиболее полное представление об истории и культуре Ярославля. В компании профессион... Ярославль: прошлое и настоящее 5 11 отзывов 2800 ₽ за чел. Ярославль никогда не умолкает, всё время строится, притягивает к себе людей и даёт им именно то, чего они хотят. Каждый может найти свой уголок. Не зн... Все экскурсии Ярославля

Главные городские праздники и события

День Медведя Городской пикник «Пир на Волге» Ярославцы празднуют День города

День города отмечается в последнюю субботу мая. Народные гуляния проводятся во всех городских районах. Особенно яркие события происходят на Волжской набережной. Все лучшие творческие коллективы считают за честь выступить на главном городском празднике. Праздник День Медведя. Проходит в последнее воскресенье марта. Место проведения – возле статуи медведя на Первомайской улице около Спасского монастыря. Костюмированное представление с веселыми играми и вкусными угощениями. Участникам праздника нужно потереть бронзового мишку по лапе и загадать желание. Дети с удовольствием слушают «рычание» мишки, которое раздается каждый час. Музыкальный джазовый фестиваль «Джаз над Волгой» собирает российских и зарубежных исполнителей джаза с восьмидесятых годов двадцатого столетия. Проходит в апреле 1 раз в два года. Проводится в самом Ярославле и в Тутаеве. Молодежный фестиваль «Будущее театральной России». Традиционный фестиваль проходит в Волковском театре ежегодно в конце апреля - начале мая. Зрители могут увидеть до 20 молодежных спектаклей. Всероссийский Некрасовский праздник разворачивается в поселке Карабиха. 3 июня. Театрализованное представление, выставки, творческие конкурсы ждут посетителей. Ежегодный региональный фестиваль «Ярославцы все красавцы» проводится в музее-заповеднике в середине июля. Интерактивное мероприятие будет интересно как непосредственным участникам, так и гостям праздника. Городской пикник «Пир на Волге» организуется на Стрелке в предпоследнюю субботу августа. Праздник для горожан с кулинарными мастер-классами, угощениями и концертными программами. Международный Волковский фестиваль. Сентябрь - октябрь. Кроме спектаклей ведущих театральных коллективов приезжие и жители города могут присутствовать на церемонии вручения Премии Правительства РФ имени Федора Волкова.

Интересный факт! В городских парках и скверах ежегодно проводится традиционная перепись соловьев. Сладкоголосых птичек тоже стоит отнести к достопримечательностям этих краев. Последняя перепись показала, что птиц насчитывается более 1800 особей.

Традиционная кухня города

Курник Закрытый пирог с рыбой Пирожки с брусникой

Традиционным блюдом Ярославля называют русские пироги. Во многих кафе выпечка представлена отдельным разделом в меню. Обязательно стоит попробовать:

Курник . Русский пирог куполообразного вида с начинкой из птицы. Раньше выпекался как свадебный пирог. А теперь делают курники для угощения почетных гостей.

. Русский пирог куполообразного вида с начинкой из птицы. Раньше выпекался как свадебный пирог. А теперь делают курники для угощения почетных гостей. Закрытые пироги с семгой, кетой, капустой, мясом. Очень вкусные порционные блюда. Подаются куском или в виде отдельного небольшого пирога.

с семгой, кетой, капустой, мясом. Очень вкусные порционные блюда. Подаются куском или в виде отдельного небольшого пирога. Пирожки с ягодами – брусникой, малиной – порадуют каждого.

– брусникой, малиной – порадуют каждого. Традиционную постную монастырскую выпечку можно попробовать в монастырских трапезных.

Интересный факт! Раньше хозяйка пекла пироги на каждый праздник. Они должны были готовиться с разными начинками. Разновидностей пирогов должно было быть столько, сколько гостей планировалось пригласить.

Гости, уже побывавшие в городе, рекомендуют посетить заведения на проспекте Ленина «Лапша на ушах» и «Честный стейк». Столовая на территории " МазСервис" радует посетителей вкусной едой и демократичными ценами. Но рекомендуется приходить сюда в обеденное время – к вечеру выбор блюд невелик. Любители кофе с удовольствием посещают сеть кофеен «Organic Coffee». По доступным ценам и вкусно можно поесть в Трапезных палатах "Иоанн Васильевич" и ЭКО-кафе "Cantata Terrazza". В городе множество точек быстрого питания. Желающие перекусить на ходу могут воспользоваться павильонами уличной торговли с быстрыми перекусами.

Где поселиться

RiNG PREMIER HOTEL**** Ibis Ярославль Центр*** Хостел "Чердак"

В Ярославле разветвленная сеть гостиниц. Состоятельным туристам предложат трёх- и четырехзвездочные отели, такие как Ринг Премьер отель или отель Royal. Обслуживание в них отвечает самым строгим запросам.

Большинство приезжающих выбирают отели с умеренными ценами:

Ibis Ярославль Центр. Первомайский переулок, д.2.

Гостиничный комплекс «Баккара». Ул. Кооперативная, д.9.

Гостиничный комплекс «Любим». Ул. 2-ая Мельничная, д.3.

Стоимость проживания зависит от класса отеля и категории номера. Располагаются отели в разных районах. Сэкономить на проживании можно, расположившись в одном из мини-отелей. Ночь здесь стоит от 1200 до 1500 рублей.

В хостелах «Золотое кольцо» (ул. Пушкина, д.15), «Кислород O2» (ул. Республиканская, д.15), «Чердак на Первомайской, 15А» и других можно получить спальное место в 6-8-местной комнате за 500-600 рублей. В хостеле «Кефир» (пр-кт Ленина, д.36) принимают постояльцев с домашними животными.

У приезжих есть возможность выбрать место поселения в зависимости от цели визита, его длительности и финансовых возможностей.. В последнее время широко практикуется проживание в съемных квартирах. Снять квартиру посуточно для гостя порой выгоднее, чем оформить номер в отеле. В центре 1-2 комнатную жилплощадь сдадут за 2500-3000 рублей в сутки. В более удаленных районах цены ниже. Учитывая хорошее транспортное обеспечение, кому-то будет удобнее поселиться задешево в удаленном районе и приезжать к экскурсионному объекту на общественном транспорте. Для прибывших в командировку или на деловую встречу на съемных квартирах предоставляют отчетные документы.

Как добраться до Ярославля

Из Москвы самолеты летают ежедневно. Авиабилет на одного пассажира стоит от 5 тысяч. Длительность перелета зависит от выбранного рейса – от получаса до нескольких часов. Это не очень удобно.

Расписание авиарейсов в Ярославль

Железнодорожное сообщение позволит прибыть в Ярославль за 4-5 часов. В день отправляется до 10 составов. Стоимость билетов от 600 до 2000 рублей.

Расписание поездов в Ярославль

Через каждые 2 часа в нужном направлении идут автобусы. Поездка обойдется в сумму от 700 до 1500 рублей.

Поиск билетов на автобус до Ярославля

На такси или на собственной машине по трассе М-8 до Ярославля добираются за 3 – 3,5 часа. Стоимость комфортной поездки на такси – около 8000 рублей.

Санкт-Петербург – Ярославль. Этот путь преодолевают на самолете за 1 час 15 минут. Заплатить за перелет придется 4500 рублей. Поезда из северной столицы идут 8-12 часов. За билет придется отдать от 1000 до 8000 рублей в зависимости от класса вагона.

Поездка с водителем, которому по пути, обойдется около 2000 руб. Найти машину, следующую в Ярославль из Питера, можно на сайте https://www.blablacar.ru/.

Из соседних областей гости приезжают на поездах, автотранспортом, автобусами. Летом по Волге прибывают десятки теплоходов с туристами. Круиз из Нижнего Новгорода, Костромы, Москвы стоит от 20 000 рублей – все зависит от категории каюты и количества дней путешествия. Организовать речное путешествие можно с помощью популярного туроператора «Водоход» на сайте https://vodohod.com/cruises/map/yaroslavl/.

Что привезти из Ярославля – сувениры

Сувениры из Ярославля Оригинальные керамические магниты от местных мастеров Основная сувенирная продукция сделана из керамики

О поездке в Ярославль напомнят изделия местных умельцев:

оригинальные валенки с ручным декорированием;

ярославский фарфор с «кобальтовой сеткой»;

цветастая керамическая майолика (кружки, тарелки, чайники);

местные спиртные напитки от компании «Ярмедокъ»;

вышитые изделия;

работы кузнецов;

пошехонский сыр, приготовленный по оригинальной местной рецептуре.

Плюсы и минусы отдыха в Ярославле

Стоит ли ехать в Ярославль?

ХорошоТАМ сделали подборку положительных и отрицательных сторон поездки в Ярославль:.

Минусы:

большое количество пробок на трассе М-8 в выходные дни. Это создает проблемы для посещения столицы Золотого Кольца в удобное время;

узкая туристическая направленность – все туры посвящены знакомству с творениями русского религиозного зодчества. В какой-то момент архитектура, фрески, росписи перестают восприниматься из-за обилия впечатлений;

неоднородная экологическая ситуация в разных районах города. Так район туристического объекта Красной площади считается самым неблагоприятным по состоянию воздуха.

Плюсы:

привлекательность летнего отдыха, так как жара смягчается периодическими дождями, нет резких перепадов температур;

кроме памятников зодчества в тур можно включить эко-объекты и погулять по Тверицкому парку, Яковлевскому бору, кедровнику Толгского монастыря, парку на берегу реки Которосль и другим местам;

в Ярославле хорошо развита инфраструктура для туристического отдыха. В частности сеть общественного питания работает до 22-00. Такое есть не во всех городах Европы. Разветвленная сеть мест для кратковременного проживания. Множество мест для отдыха и интересного времяпрепровождения;

Подходит для семейного туризма – предлагаются программы для групп смешанного состава. Для детей всегда можно найти развлечения.

Советы: что обязательно сделать в Ярославле

Набережная Скульптура "Бронзовый медведь" Скульптура с героями фильма "Афоня"

В день приезда обязательно пройдитесь по Волжской набережной, чтобы почувствовать атмосферу старинного города. На этой трехуровневой прогулочной территории расположено множество исторических памятников. Возле Арсенальной башни в Медвежьем овраге стоит заглянуть в Дом Болконского. Здесь князь Андрей из романа «Война и мир» закончил свой жизненный путь.

Интересный факт. Описывая дом на Волжской набережной, отданный под госпиталь во время войны 1812 года, Л.Толстой руководствовался своим чутьем мастера слова. Он никогда не бывал в Ярославле и не видел этого здания.

Перед отъездом из города пообщайтесь с бронзовым мишкой на Первомайской улице. Поблагодарите хозяина за гостеприимство. А он исполнит загаданное желание.

В Ярославле стоит сделать еще 5 вещей:

Постараться отыскать трех ярославских медведей – в Спасо-Преображенском монастыре в домике медведицы Маши, возле театра имени Волкова и в цветочной клумбе на Стрелке. Прокатиться речным трамвайчиком до Свято-Введенского Толгского монастыря и погулять в кедровой роще среди вековых исполинов. Провести вечер в ресторане «Иоанн Васильевич». Гостей там потчуют «икрой заморской баклажанной» и очень вкусно кормят по вполне доступным ценам. Разыскать пивную «Афоня». Перед входом в пивную расположена живописная скульптурная композиция. Сделать оригинальную фотографию с персонажами одноименного фильма будет интересно. Найти все достопримечательности, изображенные на 1000рублевой банкноте: памятник Ярославу Мудрому, часовню иконы Казанской Божьей Матери, Ярославский кремль, церковь Иоанна Предтечи и 45-метровую колокольню.

Подводим итоги

ХорошоТАМ рассказали об основных исторических достопримечательностях Ярославля, с которыми знакомятся гости. Приезжая в следующий раз, посмотрите на город с другой точки зрения. Например, откройте для себя зону развлечений и отдыха на острове Даманском. На необычных аттракционах получат море ярких впечатлений и дети, и взрослые. А чтобы вернуться в город еще раз, бросьте в воду монетку на Стрелке.