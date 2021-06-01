Город Ярославль – один из самых старых российских городов, ему более 1000 лет. Недавно он официально признан столицей Золотого Кольца России. Почетный титул столицы этот город уже носил в прошлом. Об этом и том, каким стал современный Ярославль, ХорошоТАМ поведет свой рассказ.
Достопримечательностей в Ярославле немало. Самые известные представлены на тысячерублевой купюре России образца 1997 года.
Ярославль – город народных преданий и легенд, средоточие памятников российской культуры и зодчества.
Интересный факт. Исторический центр Ярославля вобрал в себя 140 архитектурных памятников и привлек внимание ЮНЕСКО.
Немного истории города
Город основан в 1010 году на месте старого городища Медвежий угол. Здесь жили племена идолопоклонников. Когда Ярослав Мудрый пожелал на месте поселения основать новый город, огромный медведь с секирой в лапах вышел на бой с ним. Храбрый князь победил зверя. И повелел на гербе нового города изобразить медведя с секирой.
Два века Ярославль был стольным городом Ярославского княжества. А в начале XVII века во время оккупации поляками Москвы временно стал столицей Российского государства.
К концу XIX столетия он превращается в один из красивейших торгово-промышленных городов Поволжья. Сейчас является крупным промышленным, культурным центром и признанной столицей Золотого Кольца России.
Особенности городского уклада
Современный Ярославль – очень разноплановый город.
- Население. Большинство жителей – русские. Они составляют 95,2% от общей численности горожан. Число мигрантов незначительное. Но выделяются 19 диаспор и национальных общин. Жители называют себя яросла́вцы. Мужчина – яросла́вец, а женщина - яросла́вка.
С конца XX столетия численность населения не опускалась ниже 600 000. Более половины жителей находятся в трудоспособном возрасте. Прирост городского населения идет за счет молодежи, приезжающей из близлежащих районов на обучение или работу. В Ярославле назревает та же проблема, что и в Иваново - «городе невест». На каждые 50 холостяков-ярославцев приходится более сотни женщин.
- Религиозные взгляды населения. Ярославль является первым христианским городом на Волге. Подавляющее большинство жителей считают себя православными. Но приверженцы других вероисповеданий могут посещать синагогу, мечеть или лютеранскую кирху.
- Экономическая привлекательность. Промышленная зона города сложилась в основном в 20 столетии.
Жители трудятся на шинном, моторном, судостроительном, нефтеперерабатывающем, лакокрасочном заводах. Проблему занятости населения решают ицфы предприятия фармацевтической направленности. Ярославское правительство ведет политику поддержания и стимулирования инвестиционной деятельности. Здесь открыли свои производства японская компания Komatsu, выпускающая дорожную технику, и швейцарский фармацевтический концерн Nycomed. Поэтому вполне возможно устроиться на работу в иностранных компаниях. Наиболее востребованными являются представители рабочих специальностей.
Средняя зарплата ярославцев равна 35 570 руб. А самыми высокооплачиваемыми считаются руководители проектов и начальники отделов продаж (от 55000 до 65000 рублей).
Интересный факт! Производство первых троллейбусов и грузовиков было налажено именно в Ярославле. А несколько лет назад здесь начал работать первый в Европе серийный завод по производству строительных 3D-принтеров.
- Безопасность. В последние годы в Ярославской области отмечается снижение уровня преступности. Туристы считают поездку в данный регион безопасной.
Где находится Ярославль
- Ярославль расположен в Центральном федеральном округе Российской Федерации и является третьим по численности в ЦФО. От столицы его отделяют 282 километра. Характерной особенность этого места - расположенность на берегах двух рек Волги и Которосли.
- Ярославская область граничит с Тверской, Московской, Ивановской, Владимирской, Костромской и Вологодской областями. Железнодорожные и автомобильные трассы связывают Ярославль с соседними городами – Костромой, Иваново, Рыбинском, Вологдой, Ростовом Великим, Переславлем-Залесским.
- На территории области и административного центра сотовую связь обеспечивают компании «Мегафон», МТС, «Билайн». Для междугороднего звонка следует набрать код 4852…;
- Климатические особенности. Привлекательным для туризма в этих краях является лето. Но следует помнить, что довольно часто случаются грозы и ливневые дожди. Зимы снежные и холодные. В межсезонье лучше воздержаться от приезда.
Чем заняться в разное время года
Поздняя весна, лето и ранняя осень – это благодатное время для путешествия по различным туристическим маршрутам города.
В холодное время года рекомендуем развлечься на одном из многочисленных городских катков, посетить культурно-развлекательные центры или поправить здоровье в современных профилакториях, расположенных в живописных местах.
Особенностью столицы Золотого Кольца является огромное количество исторических объектов, расположенных в туристической доступности. Обойти их все за один день не получится. Для подробного ознакомления с регионом, лучше приезжать сюда на несколько дней.
Интересный факт. В Ярославле, как и в Петербурге, объектом ЮНЕСКО объявлен не единичный архитектурный памятник, а весь исторический центр.
Топ-10 ярославских достопримечательностей
- Исторический центр с уникальными памятниками архитектуры;
- Спасо-Преображенский собор, возведенный на территории одноименного монастыря в 16 веке. Был любимым храмом Ивана Грозного;
- Памятник Ярославу Мудрому, установленный на Богоявленской площади. Удобное расположение памятника позволяет гостям сделать на его фоне интересные фотографии. Многие фотографируются с тысячерублевой купюрой в руке – демонстрируют достопримечательность-оригинал и изображение на банкноте;
- Набережная реки Волги считается самой красивой и благоустроенной набережной во всем Поволжье;
- Театр имени Федора Волкова уникален тем, что стал первым театром, который открыли в России. Спектакли в нем идут с 1750 года;
- Планетарий имени Валентины Терешковой является крупным образовательным учреждением. Здесь можно узнать о жизни первой женщины-космонавта, которая родилась в Тутаевском районе Ярославской области;
- Петропавловский парк занимает территорию бывшей Ярославской мануфактуры. Церковь Петра и Павла, давшая название парку, сейчас почти восстановлена. А в советские времена здесь действовал Дом пионеров;
- Свято-Введенский Толгский монастырь с уникальным парком. Некоторым кедрам, произрастающим тут, более 4 веков;
- Фонтаны на Стрелке. Современный комплекс свето-музыкальных поющих фонтанов доставит гостям города настоящее эстетическое удовольствие;
- Церковь Ильи Пророка принимает посетителей как музей. По храмовым праздникам в ней проходят службы.
Главные городские праздники и события
- День города отмечается в последнюю субботу мая. Народные гуляния проводятся во всех городских районах. Особенно яркие события происходят на Волжской набережной. Все лучшие творческие коллективы считают за честь выступить на главном городском празднике.
- Праздник День Медведя. Проходит в последнее воскресенье марта. Место проведения – возле статуи медведя на Первомайской улице около Спасского монастыря. Костюмированное представление с веселыми играми и вкусными угощениями. Участникам праздника нужно потереть бронзового мишку по лапе и загадать желание. Дети с удовольствием слушают «рычание» мишки, которое раздается каждый час.
- Музыкальный джазовый фестиваль «Джаз над Волгой» собирает российских и зарубежных исполнителей джаза с восьмидесятых годов двадцатого столетия. Проходит в апреле 1 раз в два года. Проводится в самом Ярославле и в Тутаеве.
- Молодежный фестиваль «Будущее театральной России». Традиционный фестиваль проходит в Волковском театре ежегодно в конце апреля - начале мая. Зрители могут увидеть до 20 молодежных спектаклей.
- Всероссийский Некрасовский праздник разворачивается в поселке Карабиха. 3 июня. Театрализованное представление, выставки, творческие конкурсы ждут посетителей.
- Ежегодный региональный фестиваль «Ярославцы все красавцы» проводится в музее-заповеднике в середине июля. Интерактивное мероприятие будет интересно как непосредственным участникам, так и гостям праздника.
- Городской пикник «Пир на Волге» организуется на Стрелке в предпоследнюю субботу августа. Праздник для горожан с кулинарными мастер-классами, угощениями и концертными программами.
- Международный Волковский фестиваль. Сентябрь - октябрь. Кроме спектаклей ведущих театральных коллективов приезжие и жители города могут присутствовать на церемонии вручения Премии Правительства РФ имени Федора Волкова.
Интересный факт! В городских парках и скверах ежегодно проводится традиционная перепись соловьев. Сладкоголосых птичек тоже стоит отнести к достопримечательностям этих краев. Последняя перепись показала, что птиц насчитывается более 1800 особей.
Традиционная кухня города
Традиционным блюдом Ярославля называют русские пироги. Во многих кафе выпечка представлена отдельным разделом в меню. Обязательно стоит попробовать:
- Курник. Русский пирог куполообразного вида с начинкой из птицы. Раньше выпекался как свадебный пирог. А теперь делают курники для угощения почетных гостей.
- Закрытые пироги с семгой, кетой, капустой, мясом. Очень вкусные порционные блюда. Подаются куском или в виде отдельного небольшого пирога.
- Пирожки с ягодами – брусникой, малиной – порадуют каждого.
- Традиционную постную монастырскую выпечку можно попробовать в монастырских трапезных.
Интересный факт! Раньше хозяйка пекла пироги на каждый праздник. Они должны были готовиться с разными начинками. Разновидностей пирогов должно было быть столько, сколько гостей планировалось пригласить.
Гости, уже побывавшие в городе, рекомендуют посетить заведения на проспекте Ленина «Лапша на ушах» и «Честный стейк». Столовая на территории " МазСервис" радует посетителей вкусной едой и демократичными ценами. Но рекомендуется приходить сюда в обеденное время – к вечеру выбор блюд невелик. Любители кофе с удовольствием посещают сеть кофеен «Organic Coffee». По доступным ценам и вкусно можно поесть в Трапезных палатах "Иоанн Васильевич" и ЭКО-кафе "Cantata Terrazza". В городе множество точек быстрого питания. Желающие перекусить на ходу могут воспользоваться павильонами уличной торговли с быстрыми перекусами.
Где поселиться
В Ярославле разветвленная сеть гостиниц. Состоятельным туристам предложат трёх- и четырехзвездочные отели, такие как Ринг Премьер отель или отель Royal. Обслуживание в них отвечает самым строгим запросам.
Большинство приезжающих выбирают отели с умеренными ценами:
- Ibis Ярославль Центр. Первомайский переулок, д.2.
- Гостиничный комплекс «Баккара». Ул. Кооперативная, д.9.
- Гостиничный комплекс «Любим». Ул. 2-ая Мельничная, д.3.
Стоимость проживания зависит от класса отеля и категории номера. Располагаются отели в разных районах. Сэкономить на проживании можно, расположившись в одном из мини-отелей. Ночь здесь стоит от 1200 до 1500 рублей.
В хостелах «Золотое кольцо» (ул. Пушкина, д.15), «Кислород O2» (ул. Республиканская, д.15), «Чердак на Первомайской, 15А» и других можно получить спальное место в 6-8-местной комнате за 500-600 рублей. В хостеле «Кефир» (пр-кт Ленина, д.36) принимают постояльцев с домашними животными.
У приезжих есть возможность выбрать место поселения в зависимости от цели визита, его длительности и финансовых возможностей.. В последнее время широко практикуется проживание в съемных квартирах. Снять квартиру посуточно для гостя порой выгоднее, чем оформить номер в отеле. В центре 1-2 комнатную жилплощадь сдадут за 2500-3000 рублей в сутки. В более удаленных районах цены ниже. Учитывая хорошее транспортное обеспечение, кому-то будет удобнее поселиться задешево в удаленном районе и приезжать к экскурсионному объекту на общественном транспорте. Для прибывших в командировку или на деловую встречу на съемных квартирах предоставляют отчетные документы.
Как добраться до Ярославля
Из Москвы самолеты летают ежедневно. Авиабилет на одного пассажира стоит от 5 тысяч. Длительность перелета зависит от выбранного рейса – от получаса до нескольких часов. Это не очень удобно.
Железнодорожное сообщение позволит прибыть в Ярославль за 4-5 часов. В день отправляется до 10 составов. Стоимость билетов от 600 до 2000 рублей.
Через каждые 2 часа в нужном направлении идут автобусы. Поездка обойдется в сумму от 700 до 1500 рублей.
На такси или на собственной машине по трассе М-8 до Ярославля добираются за 3 – 3,5 часа. Стоимость комфортной поездки на такси – около 8000 рублей.
Санкт-Петербург – Ярославль. Этот путь преодолевают на самолете за 1 час 15 минут. Заплатить за перелет придется 4500 рублей. Поезда из северной столицы идут 8-12 часов. За билет придется отдать от 1000 до 8000 рублей в зависимости от класса вагона.
Поездка с водителем, которому по пути, обойдется около 2000 руб. Найти машину, следующую в Ярославль из Питера, можно на сайте https://www.blablacar.ru/.
Из соседних областей гости приезжают на поездах, автотранспортом, автобусами. Летом по Волге прибывают десятки теплоходов с туристами. Круиз из Нижнего Новгорода, Костромы, Москвы стоит от 20 000 рублей – все зависит от категории каюты и количества дней путешествия. Организовать речное путешествие можно с помощью популярного туроператора «Водоход» на сайте https://vodohod.com/cruises/map/yaroslavl/.
Что привезти из Ярославля – сувениры
О поездке в Ярославль напомнят изделия местных умельцев:
- оригинальные валенки с ручным декорированием;
- ярославский фарфор с «кобальтовой сеткой»;
- цветастая керамическая майолика (кружки, тарелки, чайники);
- местные спиртные напитки от компании «Ярмедокъ»;
- вышитые изделия;
- работы кузнецов;
- пошехонский сыр, приготовленный по оригинальной местной рецептуре.
Плюсы и минусы отдыха в Ярославле
ХорошоТАМ сделали подборку положительных и отрицательных сторон поездки в Ярославль:.
Минусы:
- большое количество пробок на трассе М-8 в выходные дни. Это создает проблемы для посещения столицы Золотого Кольца в удобное время;
- узкая туристическая направленность – все туры посвящены знакомству с творениями русского религиозного зодчества. В какой-то момент архитектура, фрески, росписи перестают восприниматься из-за обилия впечатлений;
- неоднородная экологическая ситуация в разных районах города. Так район туристического объекта Красной площади считается самым неблагоприятным по состоянию воздуха.
Плюсы:
- привлекательность летнего отдыха, так как жара смягчается периодическими дождями, нет резких перепадов температур;
- кроме памятников зодчества в тур можно включить эко-объекты и погулять по Тверицкому парку, Яковлевскому бору, кедровнику Толгского монастыря, парку на берегу реки Которосль и другим местам;
- в Ярославле хорошо развита инфраструктура для туристического отдыха. В частности сеть общественного питания работает до 22-00. Такое есть не во всех городах Европы. Разветвленная сеть мест для кратковременного проживания. Множество мест для отдыха и интересного времяпрепровождения;
- Подходит для семейного туризма – предлагаются программы для групп смешанного состава. Для детей всегда можно найти развлечения.
Советы: что обязательно сделать в Ярославле
В день приезда обязательно пройдитесь по Волжской набережной, чтобы почувствовать атмосферу старинного города. На этой трехуровневой прогулочной территории расположено множество исторических памятников. Возле Арсенальной башни в Медвежьем овраге стоит заглянуть в Дом Болконского. Здесь князь Андрей из романа «Война и мир» закончил свой жизненный путь.
Интересный факт. Описывая дом на Волжской набережной, отданный под госпиталь во время войны 1812 года, Л.Толстой руководствовался своим чутьем мастера слова. Он никогда не бывал в Ярославле и не видел этого здания.
Перед отъездом из города пообщайтесь с бронзовым мишкой на Первомайской улице. Поблагодарите хозяина за гостеприимство. А он исполнит загаданное желание.
В Ярославле стоит сделать еще 5 вещей:
- Постараться отыскать трех ярославских медведей – в Спасо-Преображенском монастыре в домике медведицы Маши, возле театра имени Волкова и в цветочной клумбе на Стрелке.
- Прокатиться речным трамвайчиком до Свято-Введенского Толгского монастыря и погулять в кедровой роще среди вековых исполинов.
- Провести вечер в ресторане «Иоанн Васильевич». Гостей там потчуют «икрой заморской баклажанной» и очень вкусно кормят по вполне доступным ценам.
- Разыскать пивную «Афоня». Перед входом в пивную расположена живописная скульптурная композиция. Сделать оригинальную фотографию с персонажами одноименного фильма будет интересно.
- Найти все достопримечательности, изображенные на 1000рублевой банкноте: памятник Ярославу Мудрому, часовню иконы Казанской Божьей Матери, Ярославский кремль, церковь Иоанна Предтечи и 45-метровую колокольню.
Подводим итоги
ХорошоТАМ рассказали об основных исторических достопримечательностях Ярославля, с которыми знакомятся гости. Приезжая в следующий раз, посмотрите на город с другой точки зрения. Например, откройте для себя зону развлечений и отдыха на острове Даманском. На необычных аттракционах получат море ярких впечатлений и дети, и взрослые. А чтобы вернуться в город еще раз, бросьте в воду монетку на Стрелке.