Айс-флоатинг — это удивительное сочетание веселья и глубокой релаксации.
Вы погрузитесь в ледяную воду Волги в специальном гидрокостюме — он защищает от холода и держит на поверхности воды даже тех, кто не умеет плавать. И узнаете, что это такое — расслабиться по-настоящему.
Описание экскурсии
Плавание проходит в особом месте — на косе. Как она появилась, вам расскажет наш инструктор.
Отсюда открывается вид на исторический центр Ярославля: стрелку 1000-летия города, Успенский собор и Волжскую набережную.
Главные впечатления:
- вы словно воспарите над водой, ощущая абсолютную свободу
- услышите голос Волги и проникнитесь им
- сможете оседлать льдину и пройтись по тонкому льду — без страха и опасений
Безопасность:
- все сеансы проходят в сопровождении опытного инструктора-спасателя
- вначале вы слушаете инструктаж по технике безопасности, затем надеваете костюмы и идёте к месту спуска на воду
- плавание проходит в закрытой бухте без течения
- уметь плавать не обязательно — гидрокостюм сам удерживает вас на поверхности воды
Организационные детали
- В стоимость входит: костюм, инструктаж, фото и видео
- Можно детям ростом от 150 см в сопровождении родителей
- Возможно проведение в индивидуальном формате — подробности в переписке
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно (находится в 15 минутах езды от центра)
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тверицкой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 1674 туристов
Мы — главная сёрф-команда города! Фирменные сап-туры по рекам и озерам Ярославля и Ярославской области. Специально для настоящих романтиков у нас лучшая локация в центре города для просмотра огненных закатов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
12 ноя 2025
Все супер! Непередаваемые ощущения 😍 В начале было немного волнительно, но как только я легла на воду, все страхи ушли. В костюме тепло, комфортно и абсолютно безопасно. Новое, необычное развлечение! 100% рекомендую!
