Айс-флоатинг — это удивительное сочетание веселья и глубокой релаксации. Вы погрузитесь в ледяную воду Волги в специальном гидрокостюме — он защищает от холода и держит на поверхности воды даже тех, кто не умеет плавать. И узнаете, что это такое — расслабиться по-настоящему.

Описание экскурсии

Плавание проходит в особом месте — на косе. Как она появилась, вам расскажет наш инструктор.

Отсюда открывается вид на исторический центр Ярославля: стрелку 1000-летия города, Успенский собор и Волжскую набережную.

Главные впечатления:

вы словно воспарите над водой, ощущая абсолютную свободу

услышите голос Волги и проникнитесь им

сможете оседлать льдину и пройтись по тонкому льду — без страха и опасений

Безопасность:

все сеансы проходят в сопровождении опытного инструктора-спасателя

вначале вы слушаете инструктаж по технике безопасности, затем надеваете костюмы и идёте к месту спуска на воду

плавание проходит в закрытой бухте без течения

уметь плавать не обязательно — гидрокостюм сам удерживает вас на поверхности воды

Организационные детали