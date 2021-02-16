Какие самые популярные места среди ярославской молодежи, куда они ходят, что смотрят, где отдыхают. Выберем самые интересные места и заведения

Золотое кольцо – колесо обозрения в Ярославле

Многие молодые люди в наше время предпочитают отдых за компьютерным экраном. Однако никому не обойтись без прогулки на свежем воздухе, развлечений, спорта и культуры. И всё это в Ярославле есть – чтобы убедиться в этом, достаточно перечислить любимые места отдыха подростков и молодых людей.

Стрелка

Стрелка

Так в Ярославле называется место, где сливаются реки Волга и Которосль. Это не только удобное, но и необычайно красивое и привлекательное пространство для прогулок. Ведь именно здесь, в историческом центре Ярославля, находятся объекты, благодаря которым это место включено в список ЮНЕСКО как всемирное наследие. Добавляют ему очарования знаменитые «поющие» фонтаны.

Парк на Даманском острове

Развлекательные программы в парке Аттракцион «Бешенный поезд»

Речь идёт о развлекательном парке, с трёх сторон окружённым водой. Для жителей города, в особенности для детей и подростков, парк стал любимым местом отдыха. Это произошло благодаря обилию каруселей и прочих аттракционов, которые так нравятся юным горожанам. Здесь можно взять на прокат велосипед или роликовые коньки, побывать в комнате смеха, отведать попкорна и сладкой ваты. А у любителей ценных подарков есть шанс выиграть приз меткой стрельбой в здешнем тире.

Скейт-парк

Скейтпарк

У ярославских скейтбордистов в связи с открытием скейт-парка появилась хорошая возможность для тренировок. Осваивать этот активный и привлекательный для многих вид отдыха, здесь каждый может с нуля. А бурные эмоции и адреналин лишь добавляют удовольствия.

Ресторан «Кувшин»

Ресторан «Кувшин»

Ресторан «Кувшин» включает в себя, в том числе, и бар, и караоке, и даже дискотеку. Кухня в ресторане преимущественно грузинская. Находятся они на ул. Первомайская, д. 53. Если же выходить из дома лень, а «кушать хочется» 🤗, то можно так же заказать и доставку на дом.

Ресторан включает в себя несколько залов, например, классический зал, гастрономический, Vip-зал, караоке и диско-бар, ну и конечно, летнюю веранду. Именно здесь проводятся одни из лучших дискотек в Ярославле.

«Мёд»

Ночной клуб «Мёд»

Клуб «Мёд» в Ярославле является так же интересным местом. Техническое оснащение клуба не уступает эталонным объектам такого рода в Европе. Частыми гостями клуба становятся кумиры молодёжной музыки, выступающие здесь со своими шоу-программами. Всё это сопровождают отличная музыка и зажигательные диджеи, воздушный паровой эффект, фантастическая цветовая подсветка, танцующие девушки и т.д.

Уникально и расположение клуба – посреди воды, на которую открывается изумительный вид с балкона.

«Тепло»

Арт-пространство «Тепло»