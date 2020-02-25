9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Где начинается город

Путешествуя по историческому центру, вы увидите, как встречаются 17 век и 21, узнаете, чем жили и дышали жители Ярославля раньше и как живут сейчас. Вы обязательно посмотрите Советскую площадь и церковь Ильи пророка — визитную карточку города. Я расскажу о судьбе храма, о том, какие легенды с ним связаны, и почему Илья Пророк так почитаем в Ярославле. Вдоль набережной мы дойдем до Стрелки, где встречаются две реки, Волга и Которосль. Вы услышите историю Кремля — Рубленого города, находившегося на этом месте и не дошедшего до наших дней. Здесь сохранилось несколько старинных церквей, а утраченный Успенский собор заново отстроили.

Смутное время, век просвещения и советский период

Вы увидите Спасо-Преображенский монастырь, самый древний в нашем городе. Я расскажу, какую роль он сыграл в истории страны в Смутное время и какое сокровище обнаружил здесь в конце 17 века Мусин-Пушкин. Мы посмотрим церковь Богоявления, «ярославскую красавицу» — её фасады украшены красочными изразцами. На площади Волкова вы услышите историю становления русского театра и увидите знаменитое здание, которое вот уже более ста лет украшает наш город. А после отправитесь на местную Красную площадь, где сразу обратите внимание на Пожарную каланчу, построенную в начале XX века, и, конечно же, памятник Ленину.