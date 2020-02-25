9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проследить изменения в облике тысячелетнего города на обзорной экскурсии

Наталия
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Наталия – ваш гид
Ярославль — город с особенным лицом и особой атмосферой, объединивший в себе всё лучшее от разных эпох.

Я покажу вам его главные достопримечательности и помогу ощутить эту связь времён.

Вы пройдетесь по набережной и увидите место, где был заложен Кремль, полюбуетесь изразцами храма Богоявления, узнаете историю Спасо-Преображенского монастыря — и почувствуете дух города, который я так люблю и которым так горжусь.
2470 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Ярославль: путешествие сквозь эпохи
Ярославль: путешествие сквозь эпохи

Что вас ожидает

Где начинается город
Путешествуя по историческому центру, вы увидите, как встречаются 17 век и 21, узнаете, чем жили и дышали жители Ярославля раньше и как живут сейчас. Вы обязательно посмотрите Советскую площадь и церковь Ильи пророка — визитную карточку города. Я расскажу о судьбе храма, о том, какие легенды с ним связаны, и почему Илья Пророк так почитаем в Ярославле. Вдоль набережной мы дойдем до Стрелки, где встречаются две реки, Волга и Которосль. Вы услышите историю Кремля — Рубленого города, находившегося на этом месте и не дошедшего до наших дней. Здесь сохранилось несколько старинных церквей, а утраченный Успенский собор заново отстроили.

Смутное время, век просвещения и советский период
Вы увидите Спасо-Преображенский монастырь, самый древний в нашем городе. Я расскажу, какую роль он сыграл в истории страны в Смутное время и какое сокровище обнаружил здесь в конце 17 века Мусин-Пушкин. Мы посмотрим церковь Богоявления, «ярославскую красавицу» — её фасады украшены красочными изразцами. На площади Волкова вы услышите историю становления русского театра и увидите знаменитое здание, которое вот уже более ста лет украшает наш город. А после отправитесь на местную Красную площадь, где сразу обратите внимание на Пожарную каланчу, построенную в начале XX века, и, конечно же, памятник Ленину.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Если вы приехали в наш город на своем автомобиле, мы можем навестить и другие достопримечательности Ярославля, расположенные в отдалении: храм Иоанна Предтечи, изображенный на купюре в тысячу рублей, а также старинный Толгский монастырь.
Ярославль: путешествие сквозь эпохи
Ярославль: путешествие сквозь эпохи
Ярославль: путешествие сквозь эпохи
Ярославль: путешествие сквозь эпохи
Ярославль: путешествие сквозь эпохи
Ярославль: путешествие сквозь эпохи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Я профессиональный гид. Ярославль - мой дом, город, который мне очень дорог. Свой город я знаю и люблю, надеюсь,что сумею показать вам его таким, каким его вижу: древним, но всегда молодым и постоянно меняющимся.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Спасибо огромное Наталии за обзорную экскурсию по Ярославлю, интересный рассказ, отвечает на вопросы о городе (подскажет куда сходить вне экскурсии). Экскурсия была 22 февраля, очень повезло с солнечной погодой, отдельное спасибо за совет сходить до церкви Иоанна Златоуста в Коровниках. Знакомство с Ярославлем удалось на отлично!
9 января 2020
Были на экскурсии семьей и 3-мя детьми от 4-х до 13 лет. Остались довольны рассказом гида, максимум наверное, что можно было посмотреть за один раз, учитывая не самые тёплые погодные условия. Спасибо большое .Для себя отметили, что все-таки зима не самое подходящее время для путешествий по городам Золотого кольца.
5 января 2020
НЕскучно, включены интересные истории об исторических персонажах, после экскурсии начнете неплохо ориентироваться в центре города, получите ответы на любые вопросы. К сожалению, были в городе во время плохой погоды (мокрый снег с дождем, глубокие лужи, скользко) и зимой, когда многие церкви закрыты, спасибо гиду за стойкость и доброжелательность! Всем советуем в первый день пребывания в городе пойти с нашим гидом на экскурсию для знакомства с городом.
5 января 2020
Экскурсия понравилась, Наталия очень увлеченно рассказывает. Для первого знакомства с городом достаточно информативно и интересно.
10 ноября 2019
Очень интересная, насыщенная программа! Профессионально, интересно, позитивно , информативно Даже промозглая , холодная погода не испортила впечатления от города благодаря Наталии, за что ей огромное спасибо! Вместо 2,5 часов ходили 3,5 . Всем рекомендуем
5 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась,интересно и содержательно представлена история города, жизнь и творчество знаменитых жителей Ярославля. Материал представлен профессионально, Наталия любит свой город и гордится им. Время экскурсии пробежало очень быстро, советую воспользоваться услугами Наталии.
5 ноября 2019
Добрый день!
Хотим выразить огромную благодарность Наталье за великолепную прогулку по Ярославлю! :)
Под предводительством Натальи мы познакомились с городом. Все прошло очень интересно и насыщенно, а главное все понятно и подробно рассказано!
С удовольствием будем рекомендовать своим знакомым и друзьям!
28 января 2019
Очень доволен проведённой Экскурсией. Прекрасная погода, красивый город. Огромное спасибо гиду Наталие! В случае поездки моих знакомых, друзей в Ярославль, могу с уверенностью рекомендовать Наталию, как гида хорошо знающего город, так и как приятного в общении человека.
Ещё раз спасибо!!!
9 января 2019
Спасибо Наталья! Несмотря на мороз и наше несколько усталое состояние, получилось заинтересовать и даже влюбить в город!

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