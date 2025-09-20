Найдено 3 тура в категории « Музеи » в Ярославле, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 2 дня Увлекательные выходные: суббота в Ярославле, воскресенье в Костроме Погулять по берегу реки, полюбоваться историческими зданиями и заглянуть в музеи сыра и музыки Начало: Ярославль, ж. - д. вокзал Ярославль-Главный, 10:30... «Вы осмотрите более 30 архитектурных объектов и памятников и побываете в 5 музеях» 10 500 ₽ за человека На автобусе 2 дня Пейзажи, история и культурное наследие побережья Волги: Плёс, Кострома и Ярославль Посетить значимые места, «русскую Швейцарию», узнать о промыслах и рассмотреть дома с воды Начало: Ярославль, ж/д вокзал, 11:15 «Плёсская набережная откроет вид на старинные купеческие дома и мастерские, а Музей Левитана поможет почувствовать, как природа вдохновляла великого художника» 15 500 ₽ за человека На автобусе 3 дня По древним городам Руси: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль Окунуться в уют купеческой старины, расписать игрушку, заглянуть в музеи и увидеть всё главное Начало: Ярославль, ж/д вокзал Ярославль-Главный, 11:15 «Далее — музей Исаака Левитана, где вы увидите его волжские пейзажи и узнаете о творческом пути художника» 22 500 ₽ за человека Все туры Ярославля

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