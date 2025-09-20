Увлекательные выходные: суббота в Ярославле, воскресенье в Костроме
Погулять по берегу реки, полюбоваться историческими зданиями и заглянуть в музеи сыра и музыки
Начало: Ярославль, ж. - д. вокзал Ярославль-Главный, 10:30...
«Вы осмотрите более 30 архитектурных объектов и памятников и побываете в 5 музеях»
20 сен в 11:00
27 сен в 11:00
10 500 ₽ за человека
Пейзажи, история и культурное наследие побережья Волги: Плёс, Кострома и Ярославль
Посетить значимые места, «русскую Швейцарию», узнать о промыслах и рассмотреть дома с воды
Начало: Ярославль, ж/д вокзал, 11:15
«Плёсская набережная откроет вид на старинные купеческие дома и мастерские, а Музей Левитана поможет почувствовать, как природа вдохновляла великого художника»
19 июл в 11:15
26 июл в 11:15
15 500 ₽ за человека
По древним городам Руси: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль
Окунуться в уют купеческой старины, расписать игрушку, заглянуть в музеи и увидеть всё главное
Начало: Ярославль, ж/д вокзал Ярославль-Главный, 11:15
«Далее — музей Исаака Левитана, где вы увидите его волжские пейзажи и узнаете о творческом пути художника»
18 июл в 11:15
25 июл в 11:15
22 500 ₽ за человека
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