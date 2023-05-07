Пешеходная экскурсия по местам производства козьего сыра в Йошкар-Оле
Рассказ о Сернурском сырзаводе, который производит козий сыр — это самая крупная козья ферма в Росиии и СНГ. Посещение сырной лавки с мастер-классом по изготовлению и сервировке сыра. Дегустация 5-6 видов сыра
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Программа для гурманов и любителей вкусных сувениров. Попробуем десяток сортов местного сыра, узнаем, как сервировать сырную тарелку по-марийски и с чем вкуснее есть местные сыры. Приходите голодными!
Важная информация:
В конце экскурсии можно купить вкусные сувениры: сыры и джемы к ним.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Рассказ о Сернурском сырзаводе
- Посещение сырной лавки с мастер-классом
- Дегустация 5-6 видов сыра
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-ОлаЗавершение: Патриаршая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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