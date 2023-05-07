Что вас ожидает:

Программа для гурманов и любителей вкусных сувениров. Попробуем десяток сортов местного сыра, узнаем, как сервировать сырную тарелку по-марийски и с чем вкуснее есть местные сыры. Приходите голодными!

Важная информация:

В конце экскурсии можно купить вкусные сувениры: сыры и джемы к ним.