Экскурсия и дегустация сыров от марийских производителей

Пешеходная экскурсия по местам производства козьего сыра в Йошкар-Оле

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Ответы на вопросы
Рассказ о Сернурском сырзаводе, который производит козий сыр — это самая крупная козья ферма в Росиии и СНГ. Посещение сырной лавки с мастер-классом по изготовлению и сервировке сыра. Дегустация 5-6 видов сыра
Экскурсия и дегустация сыров от марийских производителей
Экскурсия и дегустация сыров от марийских производителей
Экскурсия и дегустация сыров от марийских производителей
Экскурсия и дегустация сыров от марийских производителей
Экскурсия и дегустация сыров от марийских производителей
Экскурсия и дегустация сыров от марийских производителей
Ближайшие даты:
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Программа для гурманов и любителей вкусных сувениров. Попробуем десяток сортов местного сыра, узнаем, как сервировать сырную тарелку по-марийски и с чем вкуснее есть местные сыры. Приходите голодными!

Важная информация:

В конце экскурсии можно купить вкусные сувениры: сыры и джемы к ним.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Рассказ о Сернурском сырзаводе
  • Посещение сырной лавки с мастер-классом
  • Дегустация 5-6 видов сыра
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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