Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

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Многоликая Йошкар-Ола

Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, увидев её главные достопримечательности и узнавая интересные факты о прошлом и настоящем города
Экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть копии знаменитых европейских архитектурных шедевров, таких как дворец Дожей и площадь Сан-Марко, замок Нойшванштайн и храм Василия Блаженного.

Вы также рассмотрите старинные купеческие дома и
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православные храмы, услышите о прошлом и настоящем города.

Прогулка по набережной Брюгге, построенной в стиле северной готики, позволит насладиться видами «фламандских и датских» домиков. Кроме того, экскурсия познакомит вас с марийскими традициями, культурой и менталитетом.

Узнайте, почему на набережной установлен памятник Лоренцо Медичи и как со столицей Марий Эл связан принц Монако

5
113 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные архитектурные копии
  • 🏰 Исторические и современные достопримечательности
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописной набережной Брюгге
  • 🕍 Знакомство с марийской культурой и традициями
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить Йошкар-Олу летом, в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок по городу. В это время город расцветает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, несмотря на холод, город сохраняет своё очарование, но стоит быть готовым к морозам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Многоликая Йошкар-Ола
Многоликая Йошкар-Ола
Многоликая Йошкар-Ола

Что можно увидеть

  • Йошкар-Олинский кремль
  • Царь-пушка
  • Памятник-фонтан Петру и Февронии
  • Скульптура «Йошкин кот»
  • Кукольный театр
  • Художественная галерея
  • Итальянский парк
  • Набережная Брюгге
  • Памятник Лоренцо Медичи

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Вы увидите главные достопримечательности Йошкар-Олы: самый молодой кремль страны, уменьшенную Царь-пушку, памятник-фонтан Петру и Февронии и скульптуру «Йошкин кот». Посетите важнейшие площади города, рассмотрите здания кукольного театра и художественной галереи, заглянете в Итальянский парк. Кроме того, погуляете по набережной Брюгге, построенной в стиле северной готики, и полюбуетесь «фламандскими и датскими» домиками.

Местные секреты

Йошкар-Ола не устает удивлять путешественников. Вы узнаете, как и зачем в провинциальном городке появились «европейские» красоты, почему на набережной установлен памятник Лоренцо Медичи и как со столицей Марий Эл связан принц Монако. А еще раскроете, кто бродит по крышам на набережной Амстердам, что скрывают в себе динамические скульптурные композиции на городских часах и почему народ мари называют «последними язычниками Европы».

Организационные детали

По запросу я могу провести на экскурсию на автомобиле. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 774 туристов
Меня зовут Анастасия, я профессиональный гид. Родилась и выросла в Йошкар-Оле, люблю ходить в походы и исследовать новые заповедные места. С радостью покажу вам наш необычный город и расскажу о нем самое интересное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 113 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
111
4
3
2
2
1
Наталья
Большое спасибо нашему гиду Анастасии за познавательную и информативную экскурсию!

Это было наше второе знакомство с городом, зная это, Анастасия рассказала нам то, что мы ещё не слышали, про бывшего мера
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Йошкар-Олы Леонида Маркелова, про подвешенное состояние герба и флага республики, про Царевококшайский кремль.
Именно с Анастасией мы смогли подробно рассмотреть интерактивные часы "12 апостолов", узнать об их создании и особенностях каждой скульптуры и мн. др.

Мы по-новому узнали город, глубже его прочувствовали и поняли.

Отдельное спасибо за рекомендации по вкусным сувенирам.

Всем рекомендуем данную экскурсию!

Большое спасибо нашему гиду Анастасии за познавательную и информативную экскурсию!
Большое спасибо нашему гиду Анастасии за познавательную и информативную экскурсию!
Большое спасибо нашему гиду Анастасии за познавательную и информативную экскурсию!
Большое спасибо нашему гиду Анастасии за познавательную и информативную экскурсию!
Большое спасибо нашему гиду Анастасии за познавательную и информативную экскурсию!
Большое спасибо нашему гиду Анастасии за познавательную и информативную экскурсию!
Большое спасибо нашему гиду Анастасии за познавательную и информативную экскурсию!
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Наталья
Однозначно советуем Анастасию для знакомства с городом. Маршрут составлен грамотно, информации интересной много, все значимые места и достопримечательности мы увидели.
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Светлана
Спасибо огромное Анастасии за замечательную экскурсию. Очень интересно, увлекательно, информативно.
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо, Светлана, за теплые слова. Приезжайте еще, чтобы увидеть летнюю Йошкар-Олу)
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Наталья
Отличная экскурсия. За 3 часа увидели основные достопримечательности под рассказ Анастасии. История у города не очень богатая, поэтому за 3 часа можно узнать практически все о городе.
Экскурсия структурирована хорошо. Анастасия хороший рассказчик.
Отличная экскурсия. За 3 часа увидели основные достопримечательности под рассказ Анастасии. История у города не очень
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О
Благодарим Анастасию за проведенную экскурсию. В Йошкар-Олу приехали впервые и хотелось что-то узнать об истории города. Анастасия грамотно выстроила маршрут, показала основные достопримечательности. Интересный рассказ и грамотная речь Анастасии нас
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просто покорили. Оставшиеся дни гуляли по городу со знанием дела, рассматривали достопримечательности. Благодаря Анастасии наша поездка удалась, мы получили массу положительных эмоций. Йошкар-Ола нам понравилась. Всем советую экскурсию с Анастасией, вы не пожалеете, будет интересно.

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Светлана
Огромная благодарность Анастасии - она нас просто спасла 4 января 2024 г. Было очень холодно, с порывами ветра до -30. Особенно в некоторых местах на набережной.
Маршрут был продуман: и посмотрели,
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и погрелись, и купили вкусные сувениры. Рассказывала и показывала фото Анастасия в машине,- а потом выходили смотреть достопримечательности.
Нам очень понравился рассказ гида: не просто текст, а как рассказ друга. Очень хорошо усваивается.
Мы посмотрели все достопримечательности: некоторые подробно, некоторые проездом (к ним вернулись сами на следующий день, когда потеплело до -19).
Рекомендуем Анастасию от всей души!

Огромная благодарность Анастасии - она нас просто спасла 4 января 2024 г. Было очень холодно, с
Огромная благодарность Анастасии - она нас просто спасла 4 января 2024 г. Было очень холодно, с
Огромная благодарность Анастасии - она нас просто спасла 4 января 2024 г. Было очень холодно, с
Огромная благодарность Анастасии - она нас просто спасла 4 января 2024 г. Было очень холодно, с
Огромная благодарность Анастасии - она нас просто спасла 4 января 2024 г. Было очень холодно, с
Огромная благодарность Анастасии - она нас просто спасла 4 января 2024 г. Было очень холодно, с
Огромная благодарность Анастасии - она нас просто спасла 4 января 2024 г. Было очень холодно, с
Огромная благодарность Анастасии - она нас просто спасла 4 января 2024 г. Было очень холодно, с
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