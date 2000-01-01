Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

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Многоликая Йошкар-Ола

Посетить «Европу в центре России» и раскрыть секреты невероятной марийской столицы

Анастасия
Анастасия – Гид из Йошкар-Олы
Вы оцените местные копии дворца Дожей, площади Сан-Марко, замка Нойшванштайн и храма Василия Блаженного.

Рассмотрите старинные купеческие дома и православные храмы и услышите о прошлом и настоящем города.

А также познакомитесь с марийскими традициями, культурой и менталитетом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Многоликая Йошкар-Ола
Многоликая Йошкар-Ола

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Йошкар-Олы: самый молодой кремль страны, уменьшенную Царь-пушку, памятник-фонтан Петру и Февронии и скульптуру «Йошкин кот». Посетите важнейшие площади города, рассмотрите здания кукольного театра и художественной галереи и заглянете в Итальянский парк 🌳. Кроме того, погуляете по набережной Брюгге, построенной в стиле северной готики, и полюбуетесь «фламандскими и датскими» домиками.

Местные секреты
Йошкар-Ола не устает удивлять путешественников. Вы узнаете, как и зачем в провинциальном городке появились «европейские» красоты, почему на набережной установлен памятник Лоренцо Медичи и как со столицей ⭐️ Марий Эл связан принц Монако. А еще раскроете, кто бродит по крышам на набережной Амстердам, что скрывают в себе динамические скульптурные композиции на городских часах и почему народ мари называют «последними язычниками Европы».

Организационные детали

По запросу я могу провести на экскурсию ⛳ на автомобиле 🚘. Детали уточняйте в личном сообщении.

Многоликая Йошкар-Ола
Многоликая Йошкар-Ола
Многоликая Йошкар-Ола
Многоликая Йошкар-Ола
Многоликая Йошкар-Ола
Многоликая Йошкар-Ола
Многоликая Йошкар-Ола

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Меня зовут Анастасия, я профессиональный гид. Родилась и выросла в Йошкар-Оле, люблю ходить в походы и исследовать новые заповедные места. С радостью покажу вам наш необычный город и расскажу о нем самое интересное!
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