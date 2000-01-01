Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Йошкар-Олы: самый молодой кремль страны, уменьшенную Царь-пушку, памятник-фонтан Петру и Февронии и скульптуру «Йошкин кот». Посетите важнейшие площади города, рассмотрите здания кукольного театра и художественной галереи и заглянете в Итальянский парк 🌳. Кроме того, погуляете по набережной Брюгге, построенной в стиле северной готики, и полюбуетесь «фламандскими и датскими» домиками.

Местные секреты

Йошкар-Ола не устает удивлять путешественников. Вы узнаете, как и зачем в провинциальном городке появились «европейские» красоты, почему на набережной установлен памятник Лоренцо Медичи и как со столицей ⭐️ Марий Эл связан принц Монако. А еще раскроете, кто бродит по крышам на набережной Амстердам, что скрывают в себе динамические скульптурные композиции на городских часах и почему народ мари называют «последними язычниками Европы».

Организационные детали

По запросу я могу провести на экскурсию ⛳ на автомобиле 🚘. Детали уточняйте в личном сообщении.