Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

Экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть копии знаменитых европейских архитектурных шедевров, таких как дворец Дожей и площадь Сан-Марко, замок Нойшванштайн и храм Василия Блаженного.Вы также рассмотрите старинные купеческие дома и

православные храмы, услышите о прошлом и настоящем города. Прогулка по набережной Брюгге, построенной в стиле северной готики, позволит насладиться видами «фламандских и датских» домиков. Кроме того, экскурсия познакомит вас с марийскими традициями, культурой и менталитетом. Узнайте, почему на набережной установлен памятник Лоренцо Медичи и как со столицей Марий Эл связан принц Монако

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить Йошкар-Олу летом, в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок по городу. В это время город расцветает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, несмотря на холод, город сохраняет своё очарование, но стоит быть готовым к морозам и снегу.

Сейчас август — это идеальное время.