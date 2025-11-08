Йошкар-Ола удивляет своей архитектурой и историей.
Центральные кварталы города сочетают в себе дореволюционные районы и современные интерпретации европейского Ренессанса.
Участники экскурсии смогут оценить разнообразие архитектурных стилей, от русского зодчества 18 века до постмодернизма.
Прогулка включает посещение Царёвококшайского кремля, Патриаршей площади и набережной реки Малой Кокшаги. Не упустите шанс увидеть знаменитых Йошкиного кота и Йошкину кошку
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📜 Исторические районы
- 🐱 Знаменитые скульптуры
- 🌉 Живописные набережные
- 🔔 Уникальные часы
Что можно увидеть
- Царёвококшайский кремль
- Патриаршая площадь
- Площадь Республики Девы Марии
- Набережная реки Малой Кокшаги
- Площадь Оболенского-Ноготкова
- Йошкин кот
- Йошкина кошка
- Часы «12 апостолов»
- Фонтан со скульптурной композицией Архангела Гавриила
- Набережная Брюгге
- Воскресенская набережная
- Набережная Амстердам
Описание экскурсии
- На прогулке вы узнаете, как развивался город, каким был его путь
- Я проведу вас по историческим районам, где сохранились старинные купеческие дома
- Вы увидите образцы русского зодчества 18 века, сталинского ампира, советского модернизма, европейской неоготики и постмодернизма
- Я покажу здания, вдохновлённые венецианскими палаццо
- Вы поймёте, как разнообразие архитектурных стилей создаёт уникальный и запоминающийся городской ландшафт
Ключевые точки нашего маршрута: Царёвококшайский кремль — Музей сказки под открытым небом — Патриаршая площадь — площадь Республики Девы Марии — набережная реки Малой Кокшаги — площадь Оболенского-Ноготкова
Мы осмотрим множество интересных объектов, среди которых:
- Йошкин кот и Йошкина кошка
- часы «12 апостолов» и «Явление иконы Божьей Матери „Троеручица“»
- фонтан со скульптурной композицией Архангела Гавриила
- набережная Брюгге, Воскресенская набережная и набережная Амстердам
- и многое-многое другое!
Организационные детали
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 13–14 лет.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Йошкар-Оле
Провела экскурсии для 147 туристов
Привет! Меня зовут Катя. Я — аккредитованный гид-экскурсовод из Йошкар-Олы. Уже более 8 лет провожу экскурсии по любимому городу. В ходе каждой прогулки с путешественниками стараюсь разнообразить рассказ любопытными фактами о жизни марийской столицы и показать её многогранную красоту даже в мелочах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елена
9 ноя 2025
Огромная благодарность экскурсоводу Дмитрию, за проведенную обзорную экскурсию!
Это было профессионально, легко, интересно, тактично, с юмором, живое общение.
Дмитрий за время экскурсии рассказал много интересных фактов, материал преподавался с интересом, наша группа была вовлечена полностью и не смотря на непогоду хотелось продолжать экскурсию ещё)
Рекомендую этого экскурсовода, когда снова приедем в город, то будем искать только его!
О
Ольга
3 ноя 2025
Понравилось все. Экскурсовод Ольга интересно рассказывала, показывала, отвечала на наши вопросы. Прошли по самым важным местам по Йошкар-Оле, посетили сувенирные магазины, магазины продуктов. Купили кучу сувениров и продуктов местного производства.
Ольга
13 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Екатерина очень интересно рассказала о истории города и республики. Показала что изменилось в 21 веке.
Маршрут составлен очень грамотно. Но когда на понадобилось его немного скорректировать, Екатерина легко переделала под наш запрос.
Рекомендую!
ЕЛЕНА
1 окт 2025
Девушка, покорившая нас ответственным отношением, знаниями и добротой. Спасибо, Екатерина!
А
Анна
16 сен 2025
Мне не понравилось, что была замена экскурсовода в последний момент. Я потратила время, выбрала для себя подходящий вариант. Читала отзывы. А какой в этом смысл, если экскурсовод поставила замену?
KIRILL
24 авг 2025
Спасибо Екатерине за экскурсию. Однозначно вас рекомендую.
Ольга
14 авг 2025
Экскурсовод Екатерина очень понравилась. Рассказывает очень интересно. На вопросы отвечает. Старается чтобы всем было комфортно. Много нового узнали. Спасибо Екатерине большое за познавательную экскурсию
И
Ирина
6 авг 2025
Первый раз приехали в Йошкар-Олу и посетили обзорную экскурсию с Екатериной. Получили огромные приятные впечатления и от города, и от Екатерины. Она очень хороший рассказчик, много знает, любит свой город и влюбила в него нас! Спасибо огромное!
￼
￼￼Anastasia
5 авг 2025
Были на экскурсии с подростками 14 лет. Екатерина-невероятно доброжелательная,милая девушка,увлечения историей города и края,смогла всех увлечь рассказами. Несмотря на проливной дождь,мы прошли запланированный маршрут. Екатерина очень внимательно отнеслась к пожеланиям по маршруту,ответила на все вопросы,порекомендовала места для посещений. Спасибо! Мы все остались довольны!!!
Е
Елена
4 авг 2025
Добрый день! 2 августа 2025 года были на обзорной экскурсии по столице Марийской республики. Проводила её милая девушка Екатерина. Маршрут построен идеально, что позволило увидеть все основные достопримечательности (новоделы) и
с
светлана
2 авг 2025
Благодарим Лилию за превосходную экскурсию. Получилось замечательное знакомство с городом. Грамотная речь, глубокие знания, умение работать с клиентами! Рекомендуем.
Р
Рашида
17 июл 2025
Наш гид- Дмитрий, увлекательно рассказывал о своем городе, терпеливо ждал нас, делающих снимки, под палящими лучами солнца, построил свой маршрут так, чтобы мы смогли увидеть город во всей его красе. Спас бо большое!
o
oleg
8 июл 2025
Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию. Несмотря на дождливую погоду время пролетело незаметно.
Екатерина прекрасно знает историю города и республики Марий Эл.
За время экскурсии мы узнали много нового и интересного.
Наш 10 летний ребенок все время был заинтересован рассказами и пояснениями Екатерины.
Особенно ему понравился поиск "йошкиных котят".
О
Ольга
5 июл 2025
Экскурсовод Екатерина смогла своим рассказом заинтересовать подростков, задавая вопросы, позволяющие самостоятельно находить ответы. Внимательно прислушивалась к пожеланиям. Повествование о городе было интересным, захватывающим, добрым. Рекомендую Екатерину, как экскурсовода по городу.
А
Александр
30 июн 2025
Буду краток, если хотите узнать о городе не только по видам но и по истории, местам, не видным обычному туристу, то настоятельно рекомендую Катюшу! Настолько легко и на одном дыхании провели экскурсию что даже не заметили как прошло время 🕘. Приятный в общении, прекрасный собеседник и просто человек! Спасибо огромное за то время и труд! Однозначно рекомендую всем!
