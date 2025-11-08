Елена Огромная благодарность экскурсоводу Дмитрию, за проведенную обзорную экскурсию!

Это было профессионально, легко, интересно, тактично, с юмором, живое общение.

Дмитрий за время экскурсии рассказал много интересных фактов, материал преподавался с интересом, наша группа была вовлечена полностью и не смотря на непогоду хотелось продолжать экскурсию ещё)

Рекомендую этого экскурсовода, когда снова приедем в город, то будем искать только его!

О Ольга Понравилось все. Экскурсовод Ольга интересно рассказывала, показывала, отвечала на наши вопросы. Прошли по самым важным местам по Йошкар-Оле, посетили сувенирные магазины, магазины продуктов. Купили кучу сувениров и продуктов местного производства.

Ольга Очень понравилась экскурсия! Екатерина очень интересно рассказала о истории города и республики. Показала что изменилось в 21 веке.

Маршрут составлен очень грамотно. Но когда на понадобилось его немного скорректировать, Екатерина легко переделала под наш запрос.

Рекомендую!

ЕЛЕНА Девушка, покорившая нас ответственным отношением, знаниями и добротой. Спасибо, Екатерина!

А Анна Мне не понравилось, что была замена экскурсовода в последний момент. Я потратила время, выбрала для себя подходящий вариант. Читала отзывы. А какой в этом смысл, если экскурсовод поставила замену?

KIRILL Спасибо Екатерине за экскурсию. Однозначно вас рекомендую.

Ольга Экскурсовод Екатерина очень понравилась. Рассказывает очень интересно. На вопросы отвечает. Старается чтобы всем было комфортно. Много нового узнали. Спасибо Екатерине большое за познавательную экскурсию

И Ирина Первый раз приехали в Йошкар-Олу и посетили обзорную экскурсию с Екатериной. Получили огромные приятные впечатления и от города, и от Екатерины. Она очень хороший рассказчик, много знает, любит свой город и влюбила в него нас! Спасибо огромное!

￼ ￼￼Anastasia Были на экскурсии с подростками 14 лет. Екатерина-невероятно доброжелательная,милая девушка,увлечения историей города и края,смогла всех увлечь рассказами. Несмотря на проливной дождь,мы прошли запланированный маршрут. Екатерина очень внимательно отнеслась к пожеланиям по маршруту,ответила на все вопросы,порекомендовала места для посещений. Спасибо! Мы все остались довольны!!!

Е Елена читать дальше параллельно познакомиться с историей и обычаями марийского народа. Подача материала понятна и взрослым, и детям. Большое спасибо Екатерине! Рекомендуем однозначно.

Сам город очень понравился: посидеть на "Красной площади" в кафе, насладиться боем курантов за чашечкой утреннего кофе - это просто здорово. Добрый день! 2 августа 2025 года были на обзорной экскурсии по столице Марийской республики. Проводила её милая девушка Екатерина. Маршрут построен идеально, что позволило увидеть все основные достопримечательности (новоделы) и

с светлана Благодарим Лилию за превосходную экскурсию. Получилось замечательное знакомство с городом. Грамотная речь, глубокие знания, умение работать с клиентами! Рекомендуем.

Р Рашида Наш гид- Дмитрий, увлекательно рассказывал о своем городе, терпеливо ждал нас, делающих снимки, под палящими лучами солнца, построил свой маршрут так, чтобы мы смогли увидеть город во всей его красе. Спас бо большое!

o oleg Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную экскурсию. Несмотря на дождливую погоду время пролетело незаметно.

Екатерина прекрасно знает историю города и республики Марий Эл.

За время экскурсии мы узнали много нового и интересного.

Наш 10 летний ребенок все время был заинтересован рассказами и пояснениями Екатерины.

Особенно ему понравился поиск "йошкиных котят".

О Ольга Экскурсовод Екатерина смогла своим рассказом заинтересовать подростков, задавая вопросы, позволяющие самостоятельно находить ответы. Внимательно прислушивалась к пожеланиям. Повествование о городе было интересным, захватывающим, добрым. Рекомендую Екатерину, как экскурсовода по городу.