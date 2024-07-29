Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс

читать дальше по времени, чтобы максимально увидеть все "фишечки" города. Получили ответы на все заданные вопросы, рекомендации по самостоятельному осмотру города после экскурсии. А мастер-класс по выпеканию команмелна в ресторане "Мари" - фееричное завершение экскурсии, да и обед с национальной кухней оставил отличные впечатления. Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению!!!

Были на экскурсии "Вкусная Йошкар-Ола" с Ириной. Улыбчивый, обаятельный, коммуникабельный гид. Четко продуман маршрут не только по перемещению, но и