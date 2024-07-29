Интересные программы мастер-классы Йошкар-Олы

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Йошкар-Оле, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Путешествие в детство - на фабрику игрушек
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Путешествие в детство
Увлекательная экскурсия на фабрику «Алатойс» в Йошкар-Оле подарит вам возможность увидеть производство игрушек и создать собственные шедевры
Начало: Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 1
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1600 за человека
Экскурсия с мастер-классом «Йошкин кот»
Пешая
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия с мастер-классом «Йошкин кот»
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3900 за человека
Гастрономическая экскурсия с чаепитием и блинами
Пешая
1 отзыв
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия с чаепитием и блинами
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, насладитесь вкусами марийской кухни и узнайте секреты приготовления национальных блюд. Это будет незабываемо
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 фев в 10:00
3800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
    Были на экскурсии "Вкусная Йошкар-Ола" с Ириной. Улыбчивый, обаятельный, коммуникабельный гид. Четко продуман маршрут не только по перемещению, но и
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    по времени, чтобы максимально увидеть все "фишечки" города. Получили ответы на все заданные вопросы, рекомендации по самостоятельному осмотру города после экскурсии. А мастер-класс по выпеканию команмелна в ресторане "Мари" - фееричное завершение экскурсии, да и обед с национальной кухней оставил отличные впечатления. Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению!!!

  • С
    Саша
    4 июля 2022
    Экскурсия с мастер-классом «Йошкин кот»
    На квест всем классом. С классом ходили на квест по ночному Кремлю, выполняли задания, бегали со свечками — было очень здорово, куча фото и масса эмоций. Спасибо Вам за идею!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в детство - на фабрику игрушек
  2. Экскурсия с мастер-классом «Йошкин кот»
  3. Гастрономическая экскурсия с чаепитием и блинами
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Патриаршая площадь
  6. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  7. Воскресенская набережная
  8. Благовещенский собор
  9. Часы «12 апостолов»
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в феврале 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 3900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Йошкар-Оле на 2025 год по теме «Мастер-классы», 7 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель