2 часа
Индивидуальная
Путешествие в детство
Увлекательная экскурсия на фабрику «Алатойс» в Йошкар-Оле подарит вам возможность увидеть производство игрушек и создать собственные шедевры
Начало: Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 1
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1600₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия с мастер-классом «Йошкин кот»
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3900₽ за человека
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия с чаепитием и блинами
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, насладитесь вкусами марийской кухни и узнайте секреты приготовления национальных блюд. Это будет незабываемо
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 фев в 10:00
3800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июля 2024Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-классБыли на экскурсии "Вкусная Йошкар-Ола" с Ириной. Улыбчивый, обаятельный, коммуникабельный гид. Четко продуман маршрут не только по перемещению, но и
- ССаша4 июля 2022На квест всем классом. С классом ходили на квест по ночному Кремлю, выполняли задания, бегали со свечками — было очень здорово, куча фото и масса эмоций. Спасибо Вам за идею!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Мастер-классы»
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