Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по православным святыням Йошкар-Олы — города, где история, вера и архитектурная красота переплетаются в уникальную мозаику духовного наследия.
Экскурсия «Золотые купола Йошкар-Олы» откроет перед вами величественные храмы, их трагические и вдохновляющие судьбы, а также позволит прикоснуться к чудотворным образам и насладиться панорамными видами города.
Описание экскурсии
Знакомство с историей православной Йошкар-ОлыЙошкар-Ола, некогда Царевококшайск, имеет богатую историю, связанную с православием. Первые деревянные церкви появились здесь еще в XVI–XVII веках. Например, Троицкая церковь упоминается в летописях с 1646 года. В XVIII веке город украсили каменные храмы, построенные на средства местных купцов: Вознесенская церковь (1756, купец И. Пчелина), Входо-Иерусалимская (1759, купец А. Корелин) и Тихвинский храм (благодаря С. Вешнякову). Особое место в истории занимает Троицкий храм, возведенный в 1736 году. На его первом этаже располагался храм во имя святителя Николая Чудотворца, а на втором — во имя Святой Троицы. Эти святыни, пережившие века, и сегодня поражают своей архитектурой и духовной силой. В 1993 году, когда Йошкар-Олу посетил патриарх Алексий II, в городе не было ни одного действующего храма. Сегодня же Йошкар-Ола гордится 16 храмами и 9 часовнями, которые стали центрами духовной жизни региона.
Посещение ключевых святынь
Мы посетим самые значимые храмы города, где вы сможете:
- Поклониться чудотворным иконам, в том числе Царевококшайской (Мироносицкой) иконе Божией Матери.
- Полюбоваться архитектурой храмов, сочетающей элементы традиционного зодчества и уникальные художественные решения.
- Увидеть город с панорамных площадок, открывающих захватывающие виды на золотые купола и городские пейзажи.
• Уникальные динамические часы • Экскурсия включает посещение знаменитых динамических часов Йошкар-Олы, которые стали одной из визитных карточек города. Вы увидите:
- Композицию «Вход Господень во Иерусалим», символизирующую торжественное шествие Христа.
- Композицию «Явление иконы Божией Матери 'Троеручица'», отражающую чудеса веры. Эти движущиеся скульптуры не только радуют глаз, но и погружают в библейские сюжеты, делая экскурсию еще более запоминающейся. Мироносицкий женский монастырь (по согласованию)По вашему желанию мы посетим Мироносицкий женский монастырь, основанный в 1649 году как мужская пустынь. Монастырь привлекал насельников обилием лесов и возможностью уединенной молитвы. Сегодня это духовный центр, где хранится чудотворная Царевококшайская (Мироносицкая) икона Божией Матери. Вы сможете узнать о возрождении обители и ее значении для Марийского края, а также почувствовать особую атмосферу этого святого места. Важная информация: Пешеходная экскурсия рассчитана на небольшие группы от 5 человек. Автобусно-пешеходная подходит для любого количества от 5 человек.
По субботам и воскресеньям прежде чем бронировать позвоните. Могу быть занята уже.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Патриаршая площадь
- Памятник Алексию II
- Динамические часы «Вход Господень в Иерусалим»
- Воскресенская набережная
- Вознесенский храм
- Троицкий храм
- Площадь Девы Марии
- Благовещенский кафедральный собор
- Фонтан «Архангел Гавриил»
- Вход в Иерусалимский храм
- Храм иконы Тихвинской Божией Матери
- Динамические часы «Явление иконы Божией матери Троеручица»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Патриаршая площадь, Царьградский проспект, 35
Завершение: Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова, Ленинский проспект, 24
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям прежде чем бронировать позвоните. Могу быть занята уже.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Пешеходная экскурсия рассчитана на небольшие группы от 5 человек. Автобусно-пешеходная подходит для любого количества от 5 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
