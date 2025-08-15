Йошкар-Ола за последние годы превратилась в город с уникальной архитектурой.
На экскурсии можно увидеть Царёвококшайский кремль, самый молодой в России, и музей сказок под открытым небом.
Патриаршая площадь удивит динамической скульптурой «12 апостолов», а набережная Брюгге - архитектурой во фламандском стиле. Площадь Республики порадует собором Благовещения и копией московских курантов. И, конечно, не обойдется без встречи с представителями семейства кошачьих
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фотолокации
- 🏰 Европейская архитектура
- 🕍 Исторические факты
- 🐱 Забавные скульптуры
- ⛪ Величественные соборы
Что можно увидеть
- Царёвококшайский кремль
- Музей сказок под открытым небом
- Патриаршая площадь
- Набережная Брюгге
- Площадь Республики
- Собор Благовещения
Описание экскурсии
- Царёвококшайский кремль — самый молодой кремль России. Я расскажу историю его появления
- Музей сказок под открытым небом — место, где можно вернуться в детство
- Патриаршая площадь — вы увидите уникальную динамическую скульптуру «12 апостолов». Я расскажу о значении этой композиции
- Набережная Брюгге — мы полюбуемся архитектурой во фламандском стиле и акваторией реки
- Площадь Республики и Девы Марии — осмотрим снаружи собор Благовещения, самый большой в городе фонтан и копию московских курантов
По пути нам всюду будут встречаться представители семейства кошачьих — и я с радостью познакомлю вас с ними!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Царёвококшайского кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Йошкар-Оле
Провела экскурсии для 90 туристов
Влюблённая в город энтузиастка! Обожаю изучать нашу столицу и приглашаю вас исследовать Йошкар-Олу со мной! Мои экскурсии — это дружеские прогулки без спешки, где я рассказываю о городе и его
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
15 авг 2025
Спасибо большое Елене за экскурсию! С удовольствием прогулялись по центру, интересно, красочно, идеально для знакомства с городом!
Ольга
14 авг 2025
Спасибо большое! Нам понравилась прогулка)
Павел
1 авг 2025
Экскурсия прошла очень позитивно и информативно. Елена хорошо владеет материалом. Подача материала интересна и взрослым и детям разного возраста. Очень приятно, что Елена сама напоминала про фотографии и делала их, благодаря чему мы получили много совместных фотографий.
Светлана
26 июл 2025
Елена очень заботилась о нас во время прогулки, старалась рассказывать именно то, что сильнее всего интересовало.
Маршрут был построен удобно и по самым красивым местам!
Спасибо!
Анна
12 июл 2025
Прекрасная экскурсия, содержательно, понятно и красиво! Дополнительные советы, ответы на наши вопросы, мы все это получили! Рекомендуем Елену однозначно!
Елена
5 июл 2025
Легкая и непринужденная прогулка с приятным человеком и увлечённым своим делом профессионалом! Увидела действительно главные объекты и то, ради чего центральная площадь наполняется многочисленными гостями Йошкар-Олы, услышала про ключевые вехи истории и современную жизнь города! Елена, благодарю!
Алексей
16 июн 2025
Елена, спасибо за экскурсию! Всем понравилось, все довольны) Изначально были проблемки из-за погоды, Елена нам посоветовала, куда сходить, пока непогода). Посетили национальный музей республики Марий Эл. А потом погода наладилась, и эксплуатации состоялась).
Виктория
14 июн 2025
Прекрасный экскурсовод Елена: хороший интересный маршрут по основным достопримечательностям, много интересных фактов, организатор посоветовала классные места для посещения и обеда. Также очень благодарны, что получилось перенести время экскурсии, Елена подстроилась под наши измененные планы и мы все успели!
Марина
3 мая 2025
Спасибо Елене за интересную и познавательную экскурсию. Замечательно и с пользой провели время. С нами было трое детей, Елена учла и этот момент. Мы побывали в музее сказки под открытым небом и искали котиков. Могу смело рекомендовать Елену, как экскурсовода.
Дарья
3 мая 2025
Очень интересная прогулка! Елена отлично знает местность, культуру, достопримечательности города. С радостью отвечала на наши вопросы. Экскурсия не привязана строго ко времени: где нужно задерживались, рассматривали, фотографировались столько, сколько нам требовалось)
РОЗОВА
10 мар 2025
Елена прекрасный гид! Очень доходчивый,информативный и,просто, интересный рассказ. Грамотно составлен маршрут. Дала полные (с координатами) рекомендации по дальнейшей самостоятельной прогулке по городу. СПАСИБО!!!
Евгения
24 фев 2025
Елена очень добродетельная и милая, экскурсия с ней не похожа на экскурсию, а на прогулку с другом!) Все очень легко, свободно и интересно. Рекомендуем!)
