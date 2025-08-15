Ирина Спасибо большое Елене за экскурсию! С удовольствием прогулялись по центру, интересно, красочно, идеально для знакомства с городом!

О Ольга Спасибо большое! Нам понравилась прогулка)

П Павел Экскурсия прошла очень позитивно и информативно. Елена хорошо владеет материалом. Подача материала интересна и взрослым и детям разного возраста. Очень приятно, что Елена сама напоминала про фотографии и делала их, благодаря чему мы получили много совместных фотографий.

Светлана Елена очень заботилась о нас во время прогулки, старалась рассказывать именно то, что сильнее всего интересовало.



Маршрут был построен удобно и по самым красивым местам!



Спасибо!

А Анна Прекрасная экскурсия, содержательно, понятно и красиво! Дополнительные советы, ответы на наши вопросы, мы все это получили! Рекомендуем Елену однозначно!

Е Елена Легкая и непринужденная прогулка с приятным человеком и увлечённым своим делом профессионалом! Увидела действительно главные объекты и то, ради чего центральная площадь наполняется многочисленными гостями Йошкар-Олы, услышала про ключевые вехи истории и современную жизнь города! Елена, благодарю!

А Алексей Елена, спасибо за экскурсию! Всем понравилось, все довольны) Изначально были проблемки из-за погоды, Елена нам посоветовала, куда сходить, пока непогода). Посетили национальный музей республики Марий Эл. А потом погода наладилась, и эксплуатации состоялась).

Виктория Прекрасный экскурсовод Елена: хороший интересный маршрут по основным достопримечательностям, много интересных фактов, организатор посоветовала классные места для посещения и обеда. Также очень благодарны, что получилось перенести время экскурсии, Елена подстроилась под наши измененные планы и мы все успели!

Марина Спасибо Елене за интересную и познавательную экскурсию. Замечательно и с пользой провели время. С нами было трое детей, Елена учла и этот момент. Мы побывали в музее сказки под открытым небом и искали котиков. Могу смело рекомендовать Елену, как экскурсовода.

Д Дарья Очень интересная прогулка! Елена отлично знает местность, культуру, достопримечательности города. С радостью отвечала на наши вопросы. Экскурсия не привязана строго ко времени: где нужно задерживались, рассматривали, фотографировались столько, сколько нам требовалось)

Удачно совпало, что Елена знаток пива и хорошо в нем разбирается - посоветовала места куда сходить, что попробовать. Даже после экскурсии всегда была на связи)

С радостью порекомендуем ее близким!

Р РОЗОВА Елена прекрасный гид! Очень доходчивый,информативный и,просто, интересный рассказ. Грамотно составлен маршрут. Дала полные (с координатами) рекомендации по дальнейшей самостоятельной прогулке по городу. СПАСИБО!!!