В Валентина Привет, Йошкар-Ола читать дальше людей. Евгений порекомендовал где купить сувениры, напитки и куда сходить на обед. С обедом договорился, забронировал нам столик, посоветовал что заказать из национальной кухни. Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых

И Ирина Привет, Йошкар-Ола Прекрасная экскурсия! Благодарим!

Н Надежда Секреты вечерней Йошкар-Олы Спасибо за знакомство с городом! Очень познавательно, много интересных фактов, деталей. Буду рекомендовать:)

И Ирина Красивая и вкусная Йошкар-Ола Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.

Е Екатерина Йошкар-Ола как на ладони Спасибо за позновательную экскурсию!

С Светлана Красивая и вкусная Йошкар-Ола читать дальше Впечатлило то, что дома созданы в самых разнообразных стилях. Очень радует, что такие молодые, знающие, внимательные и замечательные люди работают экскурсоводами. Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.

Т Ташпулатова Йошкар-Ола как на ладони Экскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. Особенно побывав на высоте 22 этажа, мы столько эмоций получили!!! Словами не передать. Рекомендуем!

Т Ташпулатова Секреты вечерней Йошкар-Олы Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно объяснял, хоть молодой, очень разносторонний и общительный. Рассказывал историю создания Йошкар-Олы. Мы в восторге! Столько ярких впечатлений и эмоций. Рекомендуем!

Н Наталья Привет, Йошкар-Ола Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.