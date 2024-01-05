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Авторский тур
2 дня
Выходные в Йошкар-Оле: история, кухня и природа Республики Марий Эл
Проведите выходные в Йошкар-Оле, погружаясь в богатую культуру и наслаждаясь уникальными гастрономическими традициями
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
10 июня в 17:45
11 июня в 08:45
20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трехдневное путешествие по Йошкар-Оле: культура, природа и традиции
Приглашаем вас на увлекательное трехдневное путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут история, природа и уникальные традиции
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
20 июня в 14:45
21 июня в 08:45
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четырёхдневное приключение в Йошкар-Оле: от культуры до природы
Приглашаем на индивидуальный тур по Йошкар-Оле, где каждый день - новое открытие. От исторических памятников до марийской культуры
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
20 июня в 14:45
21 июня в 08:45
60 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана5 января 2024Рекомендуем!
- ВВера5 января 2024Спасибо. Нам все понравилось - пунктуальность, грамотная речь, изложение материала, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Выездные»
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Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Туры по окрестностям Йошкар-Олы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август