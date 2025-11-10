Мои заказы

Три столицы: Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола. ЖД-тур из Перми

Погрузитесь в атмосферу древних традиций и величия Поволжья! Вас ждут увлекательные путешествия по Чувашии и Татарстану: от исторического Чебоксара до загадочной Казани, с её уникальным Кремлём и падающей башней Сююмбике.

Откройте для себя культуру Марий Эл через гастрономические сокровища и живописные виды, и почувствуйте дух многовековой истории в каждом уголке.
Ближайшие даты:
7
мая15
мая27
июн10
июл25
июл7
авг14
авг

Программа тура по дням

1 день

Переезд на поезде из Перми

Отправление поезда со ст. Пермь-II.

2 день

Чебоксары - столица Чувашии

11:23 Прибытие в Казань, встреча с гидом, переезд в Чебоксары.

14:00-15:00 Обед.

15:00-17:00 Обзорная экскурсия “Чебоксары – столица Чувашии”.

Чебоксары – это крупный порт на берегу реки Волга, входит в тройку самых зелёных и чистых городов России.

Недалеко от Чебоксар родился легендарный Чапаев, а его потомки до сих пор проводят встречи с гостями города.

Чебоксары умеют удивлять.

На один только пешеходный мост здесь потратили больше лампочек, чем на Бруклинский, а в местной галерее хранятся оригиналы полотен Левитана и Куинджи.

17:00 Посещение Чувашского национального музея (зал история края) – это увлекательное путешествие в историю и культуру народа.

В зале истории края оживают древние предания, легенды и судьбоносные события.

Здесь можно увидеть уникальные артефакты, традиционные костюмы и предметы быта, почувствовать дух древней Чувашии и лучше понять её самобытность.

Каждая экспозиция – это живая нить, связывающая прошлое и настоящее, позволяя глубже прочувствовать богатое наследие этого удивительного края.

18:00 Размещение в гостинице.

Свободное время.

Чебоксары - столица ЧувашииЧебоксары - столица ЧувашииЧебоксары - столица ЧувашииЧебоксары - столица Чувашии
3 день

Дары заповедной Марий Эл. Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола

7:00 Завтрак в гостинице.

8:00 Освобождение номеров.

Встреча с экскурсоводом.

Переезд в Йошкар-Олу.

10:00-11:30 Посещение уникального гастромузея Йошкиного кота.

В гастромузее Йошкина Кота.

Вас ждет вкусное знакомство с кулинарными сокровищами Марий Эл.

Программа “Дары заповедной Марий Эл” подарит возможность попробовать все самое лучшее, чем гордится этот край: ароматные местные сыры, отборные мясные деликатесы, целебный марийский мед и знаменитый иван-чай.

Каждый продукт – это частичка самобытной марийской культуры, бережно хранящей традиции и вкусы родной земли.

11:30-14:00 Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола – это город, где сказка оживает в архитектуре, а каждая улочка хранит свою уникальную историю.

Прогуливаясь по его набережным и площадям, вы почувствуете атмосферу старинных легенд и современных чудес, услышите захватывающие рассказы и насладитесь видами, которые удивляют своей красотой и самобытностью.

Это путешествие подарит вам новые впечатления, яркие эмоции и желание возвращаться сюда снова и снова.

14:00-15:00 Обед.

15:00-18:00 Переезд в Казань.

18:00 Размещение в гостинице г. Казань, свободное время.

Дары заповедной Марий Эл. Обзорная экскурсия по городу Йошкар-ОлаДары заповедной Марий Эл. Обзорная экскурсия по городу Йошкар-ОлаДары заповедной Марий Эл. Обзорная экскурсия по городу Йошкар-ОлаДары заповедной Марий Эл. Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола
4 день

«Казань тысячелетняя» с посещением Казанского кремля

7:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

10:00-13:30 Обзорная экскурсия "Казань тысячелетняя" с посещением Казанского кремля.

Казань – город, где восточная утонченность переплетается с европейской элегантностью, создавая неповторимую атмосферу.

Во время обзорной экскурсии перед вами предстанет многовековая история столицы Татарстана: от древних легенд до современной архитектуры.

Вы прогуляетесь по живописным улицам, почувствуете дыхание веков, узнаете удивительные факты о Казани и насладитесь ее неповторимым колоритом.

Город впечатлит вас своим величием, гостеприимством и богатым культурным наследием, оставляя в памяти яркие образы и желание вернуться снова.

Кроме обзорной экскурсии, мы посетим Казанский Кремль – древнюю крепость, чья история началась еще в X веке.

Пережив разрушения и перестройки, он сохранил дух прошлого и величие разных эпох.

Здесь нас ждет встреча с легендарной падающей башней Сююмбике, чей 58-метровый шпиль накренился почти на два метра, придавая ей особую загадочность.

Трансфер на вокзал.

Отправление поезда в Пермь.

«Казань тысячелетняя» с посещением Казанского кремля«Казань тысячелетняя» с посещением Казанского кремля«Казань тысячелетняя» с посещением Казанского кремля«Казань тысячелетняя» с посещением Казанского кремля
5 день

Прибытие в Пермь

Прибытие в г. Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Чебоксары (1 ночь) и в г. Казань (1 ночь). Переезд из Перми и обратно на поезде, вагоны купе или плацкарт в зависимости от даты отправления (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
29 90033 200

Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.

Ниже представлены возможные варианты проживания. Точное место размещение уточните у менеджера.

Варианты проживания

Отель ДИС 4* или аналогичный в г. Чебоксары

1 ночь

Современный президент-отель «Дис» подойдет для тех, кто хочет поселиться неподалеку от железнодорожного вокзала. Европейское качество не оставит никого равнодушным. Дружелюбный персонал всегда поможет решить возникающие вопросы и чувствовать себя «как дома».

В номерах имеется балкон и ванная комната с феном.

Питание подается в ресторане на территории. Перекусить и попить кофе возможно в лобби-баре.

Отель ДИС 4* или аналогичный в г. ЧебоксарыОтель ДИС 4* или аналогичный в г. ЧебоксарыОтель ДИС 4* или аналогичный в г. ЧебоксарыОтель ДИС 4* или аналогичный в г. Чебоксары
Ночной переезд из Перми и обратно

2 ночи

Комфортабельные вагоны купе или плацкарт (в зависимости от даты отправления) для комфортного путешествия.

Гостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. Казань

1 ночь

«Татарстан» — это гостиничный комплекс, расположенный на улице Пушкина в центре Казани.

13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 362 номера, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса».

Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью и техникой: телевизором, холодильником, городским телефоном, феном, сейфом и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi. На каждом этаже расположены кулер с горячей и холодной водой, место для глажки белья, микроволновая печь.

Гостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. Казань
Гостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. Казань

1 ночь

«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.

К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.

На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол". Рестораны выполнены в индивидуальной стилистике и ярких цветах.

Гостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. КазаньГостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. Казань
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • ЖД билеты (ПЛАЦКАРТ/КУПЕ) в зависимости от даты выезда (при покупке тура с билетом)
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Услуги сопровождающего на маршруте
  • Проживание в г. Чебоксары 1 ночь
  • Проживание г. Казань 1 ночь
  • Питание: завтраки в гостиницах после ночёвки, 2 обеда
  • Программа в музее Йошкиного кота
  • Входные билеты в Казанский кремль
  • Входные билеты в Чувашский нац. музей
  • Экскурсионное обслуживание 3 дня
Что не входит в цену
  • Трансфер до места старта тура
  • Сувениры (по желанию)
  • Доп. питание (по желанию)
  • Посещение музея в свободное время (по желанию)
Место начала и завершения?
Г. Пермь/ г. Казань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.";
  • ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно. Показываем паспорт\свидительство о
рождении. Информация по ЖД туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день
до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с
сопровождающей. Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит
сопровождающая. При наборе небольшой группе туристы отправляются без
сопровождающей. Памятка также будет отправлена на почту. Туристы самостоятельно
садятся в поезд. В городе Вас встретит на ЖД вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы;
Рекомендуем взять с собой
Для ЖД проезда:
  • питание, питьевую воду;
  • кружку;
  • столовые приборы;
  • деньги для посещения вагона-ресторана;
  • одежда для сна, тапочки;
  • пауэрбанк.
Для экскурсий:
  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.
Возможно ли купить тур без ЖД билетов?

Да.

Стоимость тура на 1 человека без ЖД билетов, руб:

Даты ДвухместныйОдноместный
май23 50026 800
июнь - ноябрь26 80030 100

Подробности оформления тура и присоединения к группе уточняйте у менеджера.

Есть ли скидки в туре?

Для дат, в которые предоставляются в вагонах ПЛАЦКАРТ:
Дети 10-17 - 2 200 руб.;
Дети 5-9 - 2 700 руб.;
Дети 0-4 - 2 700 руб. (с местом в поезде);
Дети 0-4 - 4 900 руб. (без места в поезде).

Важно! Если туристу менее 18 лет, и он не является школьником (закончил 9 классов,
поступил в колледж и т. д.), то скидка школьная не предоставляется. Турист проходит по
взрослой цене. Также, если школьник не предоставляет справку из школы, то доплата за
проезд, производится самостоятельно родителями.
Если я еду одна/один?
Можно без доплат за 1-но местное размещение оформить подселение с другим туристом. Стоимость для него будет, как на 1 чел. при 2-х местном размещении.
Женское подселение мы оформляем всегда, когда в туре едет сопровождающая.
А мужское - не со 100% гарантией, так как его сложнее найти. С водителями мы не размещаем. За неделю до выезда мы сообщим Вам, нашлось ли подселение, или придется доплатить за 1-но местный номер.
Как осуществляется посадка на поезд?

ЖД вокзал Пермь II, около главного входа.
Время выезда поезда может поменяться. Об этом Вы будете уведомлены за несколько дней.

Встреча с сопровождающей на улице перед главных входов на вокзал, под эл. табло слева. В случае неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, мороз, сильный ветер) - встреча с сопровождающей проходит в здании вокзала, а не на улице.
Время выезда поезда может поменяться. Об этом Вы будете уведомлены за несколько дней.
Посадка туристов может быть произведена на станциях ВЕРЕЩАГИНО и МЕНДЕЛЕЕВО, но без изменения стоимости, так как билеты выписываются из Перми (см. цену в прайсе "из Перми").

Возможна посадка туристов в Удмуртии (Игра, Ижевск, Агрыз, Можга) без изменений стоимости тура. Билет будет оформлен из Перми, но сесть туристы на нужной станции смогут.

Проконсультируйтесь с менеджером о возможностях посадки и присоединения к группе.

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций,
которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Могу ли я выбрать место в поезде?

Нужно иметь в виду, что не всегда может быть учтено пожелание туристов по местам. Места могут быть присвоены, как верх или низ в четвертинке, так и боковые (если на рейсе плацкарты). Могут быть и только низы. Информацию по выезду мы будем отправлять за 1 день до тура. Постараемся учесть пожелания туристов.

Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

