2 день

Чебоксары - столица Чувашии

11:23 Прибытие в Казань, встреча с гидом, переезд в Чебоксары.

14:00-15:00 Обед.

15:00-17:00 Обзорная экскурсия “Чебоксары – столица Чувашии”.

Чебоксары – это крупный порт на берегу реки Волга, входит в тройку самых зелёных и чистых городов России.

Недалеко от Чебоксар родился легендарный Чапаев, а его потомки до сих пор проводят встречи с гостями города.

Чебоксары умеют удивлять.

На один только пешеходный мост здесь потратили больше лампочек, чем на Бруклинский, а в местной галерее хранятся оригиналы полотен Левитана и Куинджи.

17:00 Посещение Чувашского национального музея (зал история края) – это увлекательное путешествие в историю и культуру народа.

В зале истории края оживают древние предания, легенды и судьбоносные события.

Здесь можно увидеть уникальные артефакты, традиционные костюмы и предметы быта, почувствовать дух древней Чувашии и лучше понять её самобытность.

Каждая экспозиция – это живая нить, связывающая прошлое и настоящее, позволяя глубже прочувствовать богатое наследие этого удивительного края.

18:00 Размещение в гостинице.

Свободное время.

