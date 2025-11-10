Откройте для себя культуру Марий Эл через гастрономические сокровища и живописные виды, и почувствуйте дух многовековой истории в каждом уголке.
Программа тура по дням
Переезд на поезде из Перми
Отправление поезда со ст. Пермь-II.
Чебоксары - столица Чувашии
11:23 Прибытие в Казань, встреча с гидом, переезд в Чебоксары.
14:00-15:00 Обед.
15:00-17:00 Обзорная экскурсия “Чебоксары – столица Чувашии”.
Чебоксары – это крупный порт на берегу реки Волга, входит в тройку самых зелёных и чистых городов России.
Недалеко от Чебоксар родился легендарный Чапаев, а его потомки до сих пор проводят встречи с гостями города.
Чебоксары умеют удивлять.
На один только пешеходный мост здесь потратили больше лампочек, чем на Бруклинский, а в местной галерее хранятся оригиналы полотен Левитана и Куинджи.
17:00 Посещение Чувашского национального музея (зал история края) – это увлекательное путешествие в историю и культуру народа.
В зале истории края оживают древние предания, легенды и судьбоносные события.
Здесь можно увидеть уникальные артефакты, традиционные костюмы и предметы быта, почувствовать дух древней Чувашии и лучше понять её самобытность.
Каждая экспозиция – это живая нить, связывающая прошлое и настоящее, позволяя глубже прочувствовать богатое наследие этого удивительного края.
18:00 Размещение в гостинице.
Свободное время.
Дары заповедной Марий Эл. Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола
7:00 Завтрак в гостинице.
8:00 Освобождение номеров.
Встреча с экскурсоводом.
Переезд в Йошкар-Олу.
10:00-11:30 Посещение уникального гастромузея Йошкиного кота.
В гастромузее Йошкина Кота.
Вас ждет вкусное знакомство с кулинарными сокровищами Марий Эл.
Программа “Дары заповедной Марий Эл” подарит возможность попробовать все самое лучшее, чем гордится этот край: ароматные местные сыры, отборные мясные деликатесы, целебный марийский мед и знаменитый иван-чай.
Каждый продукт – это частичка самобытной марийской культуры, бережно хранящей традиции и вкусы родной земли.
11:30-14:00 Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола.
Йошкар-Ола – это город, где сказка оживает в архитектуре, а каждая улочка хранит свою уникальную историю.
Прогуливаясь по его набережным и площадям, вы почувствуете атмосферу старинных легенд и современных чудес, услышите захватывающие рассказы и насладитесь видами, которые удивляют своей красотой и самобытностью.
Это путешествие подарит вам новые впечатления, яркие эмоции и желание возвращаться сюда снова и снова.
14:00-15:00 Обед.
15:00-18:00 Переезд в Казань.
18:00 Размещение в гостинице г. Казань, свободное время.
«Казань тысячелетняя» с посещением Казанского кремля
7:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
10:00-13:30 Обзорная экскурсия "Казань тысячелетняя" с посещением Казанского кремля.
Казань – город, где восточная утонченность переплетается с европейской элегантностью, создавая неповторимую атмосферу.
Во время обзорной экскурсии перед вами предстанет многовековая история столицы Татарстана: от древних легенд до современной архитектуры.
Вы прогуляетесь по живописным улицам, почувствуете дыхание веков, узнаете удивительные факты о Казани и насладитесь ее неповторимым колоритом.
Город впечатлит вас своим величием, гостеприимством и богатым культурным наследием, оставляя в памяти яркие образы и желание вернуться снова.
Кроме обзорной экскурсии, мы посетим Казанский Кремль – древнюю крепость, чья история началась еще в X веке.
Пережив разрушения и перестройки, он сохранил дух прошлого и величие разных эпох.
Здесь нас ждет встреча с легендарной падающей башней Сююмбике, чей 58-метровый шпиль накренился почти на два метра, придавая ей особую загадочность.
Трансфер на вокзал.
Отправление поезда в Пермь.
Прибытие в Пермь
Прибытие в г. Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Чебоксары (1 ночь) и в г. Казань (1 ночь). Переезд из Перми и обратно на поезде, вагоны купе или плацкарт в зависимости от даты отправления (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|29 900
|33 200
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Ниже представлены возможные варианты проживания. Точное место размещение уточните у менеджера.
Варианты проживания
Отель ДИС 4* или аналогичный в г. Чебоксары
Современный президент-отель «Дис» подойдет для тех, кто хочет поселиться неподалеку от железнодорожного вокзала. Европейское качество не оставит никого равнодушным. Дружелюбный персонал всегда поможет решить возникающие вопросы и чувствовать себя «как дома».
В номерах имеется балкон и ванная комната с феном.
Питание подается в ресторане на территории. Перекусить и попить кофе возможно в лобби-баре.
Ночной переезд из Перми и обратно
Комфортабельные вагоны купе или плацкарт (в зависимости от даты отправления) для комфортного путешествия.
Гостиница Татарстан 3* или аналогичная в г. Казань
«Татарстан» — это гостиничный комплекс, расположенный на улице Пушкина в центре Казани.
13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 362 номера, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса».
Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью и техникой: телевизором, холодильником, городским телефоном, феном, сейфом и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi. На каждом этаже расположены кулер с горячей и холодной водой, место для глажки белья, микроволновая печь.
Гостиница Амакс Сафар 3* или аналогичная в г. Казань
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол". Рестораны выполнены в индивидуальной стилистике и ярких цветах.
Ответы на вопросы
Что включено
- ЖД билеты (ПЛАЦКАРТ/КУПЕ) в зависимости от даты выезда (при покупке тура с билетом)
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Услуги сопровождающего на маршруте
- Проживание в г. Чебоксары 1 ночь
- Проживание г. Казань 1 ночь
- Питание: завтраки в гостиницах после ночёвки, 2 обеда
- Программа в музее Йошкиного кота
- Входные билеты в Казанский кремль
- Входные билеты в Чувашский нац. музей
- Экскурсионное обслуживание 3 дня
Что не входит в цену
- Трансфер до места старта тура
- Сувениры (по желанию)
- Доп. питание (по желанию)
- Посещение музея в свободное время (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.";
- ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно. Показываем паспорт\свидительство о
- питание, питьевую воду;
- кружку;
- столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Возможно ли купить тур без ЖД билетов?
Да.
Стоимость тура на 1 человека без ЖД билетов, руб:
|Даты
|Двухместный
|Одноместный
|май
|23 500
|26 800
|июнь - ноябрь
|26 800
|30 100
Подробности оформления тура и присоединения к группе уточняйте у менеджера.
Есть ли скидки в туре?
Для дат, в которые предоставляются в вагонах ПЛАЦКАРТ:
Дети 10-17 - 2 200 руб.;
Дети 5-9 - 2 700 руб.;
Дети 0-4 - 2 700 руб. (с местом в поезде);
Дети 0-4 - 4 900 руб. (без места в поезде).
Если я еду одна/один?
Как осуществляется посадка на поезд?
ЖД вокзал Пермь II, около главного входа.
Время выезда поезда может поменяться. Об этом Вы будете уведомлены за несколько дней.
Встреча с сопровождающей на улице перед главных входов на вокзал, под эл. табло слева. В случае неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, мороз, сильный ветер) - встреча с сопровождающей проходит в здании вокзала, а не на улице.
Время выезда поезда может поменяться. Об этом Вы будете уведомлены за несколько дней.
Посадка туристов может быть произведена на станциях ВЕРЕЩАГИНО и МЕНДЕЛЕЕВО, но без изменения стоимости, так как билеты выписываются из Перми (см. цену в прайсе "из Перми").
Возможна посадка туристов в Удмуртии (Игра, Ижевск, Агрыз, Можга) без изменений стоимости тура. Билет будет оформлен из Перми, но сесть туристы на нужной станции смогут.
Проконсультируйтесь с менеджером о возможностях посадки и присоединения к группе.
Могу ли я выбрать место в поезде?
Нужно иметь в виду, что не всегда может быть учтено пожелание туристов по местам. Места могут быть присвоены, как верх или низ в четвертинке, так и боковые (если на рейсе плацкарты). Могут быть и только низы. Информацию по выезду мы будем отправлять за 1 день до тура. Постараемся учесть пожелания туристов.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.