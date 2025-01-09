О поездах и железной дороге

Найдено 3 тура в категории «На поезде» в Йошкар-Оле, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Волжский вояж. Железнодорожный круиз. Чебоксары - Йошкар-Ола - Нижний Новгород
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Волжский вояж. Железнодорожный круиз. Чебоксары - Йошкар-Ола - Нижний Новгород
Начало: Россия, Москва
«12:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г»
24 апр в 10:00
2 окт в 10:00
от 56 300 за человека
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«09:50 Прибытие туристического поезда на ж/д ст»
11 апр в 10:00
от 49 980 за человека
Вкусно едем в Йошкар-Олу
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Вкусно едем в Йошкар-Олу
Начало: Москва
«07:37 Прибытие поезда на ж/д вокзал г»
20 фев в 10:00
14 мар в 10:00
от 32 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    9 января 2025
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Все были внимательны, все были заботливы) и ненавязчивы) особо нас в Муроме, гид Алена покорила своим многословием, крутыми историями, любовью к тому, с чем нас знакомила)
    Все были внимательны, все были заботливы) и ненавязчивы) особо нас в Муроме, гид Алена покорила своим
  • А
    Анна
    8 января 2025
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Организатор "Большая страна" молодец! Удобный сайт, менеджер всегда на связи, очень удобно и все хорошо организовано.
  • О
    Олег
    4 января 2025
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Класс!!
  • Е
    Елена
    9 ноября 2024
    Вкусно едем в Йошкар-Олу
    Йошкар-Ола -доброжелательный городок, с приветливыми жителями. По приезду нам организовали теплую встречу с песнями и плясками, подтянув сразу к участию
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    и нас. Два дня пролетели не заметно, хороший подбор интересных экскурсий, вкусная национальная еда, гостеприимный и очень уютный отель, замечательная экскурсовод Тамара. Мы очень довольны)

  • В
    Владимир
    14 октября 2024
    Вкусно едем в Йошкар-Олу
    Все было замечательно, поражены красотой вашего нового города, впечатляющим показом самобытности вашего народа, его традиций, народного творчества и менталитета.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Вкусно едем в Йошкар-Олу
    Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь мы собрались большой семьёй
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    - 3 поколения, нас 10 человек и с туром "ВкусноЙошка" уехали отмечать день рождение и юбилей. Тур великолепный! Путешествовали поездом из Москвы в пятницу, 15 марта, вернулись в понедельник в 9 утра, очень удобно, некоторые успели и на учёбу, и на работу. Встреча на вокзале в Йошкар-Оле была не забываемая: гармонист, приветственные песни на местном языке, хоровод, подарки в автобусе;) Далее весело, душевно, во всех мероприятиях от организаторов и участников чувствовалась большая любовь к своему краю, к своим людям, к своим традициям. Очень приятно удивила архитектура города. Гид Тамара чудесный человек, ещё и влюблённый в свою профессию, давала море интересной информации. Нам просто повезло!!! Отдельное спасибо за дегустации. Удивили необычные часы, 3 штуки, на не очень большой город это были "вишенки на торте" в экскурсиях. Понравилась группа в Ватсап с информацией, организацией. Удивило присутствие фотографа, замечательно время провели, потом и фотки на Яндекс-диск нам в группе скинули, поэтому можно было там расслабиться, выпустить телефон из рук, иначе хотелось бы всё на память запечатлеть, а так получили все удовольствие от Масленицы. Гостиница - достойная, расположение удобное. Бабушка наша поправилась на 2 кг за выходные:)) Конечно же в Москве будем советовать всем друзьям и знакомым провести выходные так же!

    Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь
  • Е
    Елена
    5 мая 2023
    Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
    Спасибо большое
  • М
    Мария
    28 апреля 2023
    Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
    Организатору спасибо, отвечали на все вопросы Всё удобно и понятно
  • И
    Ирина
    12 января 2023
    Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круиз
    Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «На поезде»

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Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в январе 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "На поезде" можно забронировать 3 тура от 32 000 до 56 300. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Йошкар-Оле на 2025 год на поезде, 9 ⭐ отзывов, цены от 32000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март