4 дня
Волжский вояж. Железнодорожный круиз. Чебоксары - Йошкар-Ола - Нижний Новгород
Начало: Россия, Москва
«12:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г»
24 апр в 10:00
2 окт в 10:00
от 56 300₽ за человека
4 дня
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«09:50 Прибытие туристического поезда на ж/д ст»
11 апр в 10:00
от 49 980₽ за человека
4 дня
Вкусно едем в Йошкар-Олу
Начало: Москва
«07:37 Прибытие поезда на ж/д вокзал г»
20 фев в 10:00
14 мар в 10:00
от 32 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья9 января 2025Все были внимательны, все были заботливы) и ненавязчивы) особо нас в Муроме, гид Алена покорила своим многословием, крутыми историями, любовью к тому, с чем нас знакомила)
- ААнна8 января 2025Организатор "Большая страна" молодец! Удобный сайт, менеджер всегда на связи, очень удобно и все хорошо организовано.
- ООлег4 января 2025Класс!!
- ЕЕлена9 ноября 2024Йошкар-Ола -доброжелательный городок, с приветливыми жителями. По приезду нам организовали теплую встречу с песнями и плясками, подтянув сразу к участию
- ВВладимир14 октября 2024Все было замечательно, поражены красотой вашего нового города, впечатляющим показом самобытности вашего народа, его традиций, народного творчества и менталитета.
- ВВиолетта20 марта 2024Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь мы собрались большой семьёй
- ЕЕлена5 мая 2023Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круизСпасибо большое
- ММария28 апреля 2023Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круизОрганизатору спасибо, отвечали на все вопросы Всё удобно и понятно
- ИИрина12 января 2023Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круизНе понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «На поезде»
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