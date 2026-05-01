2 день

Празднование марийского Нового года - Шорыкйол

Прибытие в Йошкар-Олу.

Завтрак в кафе города.

Отправление в Уна Кудо — стилизованную интерактивную площадку красочного марийского подворья.

09:30 Празднование марийского Нового года — Шорыкйол.

Уна Кудо — это дом для праздников, в котором живёт Кудо Водыж, марийский домовой. Он молод, весел, полон сил и знает толк в проведении праздника.

Он познакомит вас с новогодними марийскими традициями, играми, гаданиями и забавами. Угостит на славу домашним вареньем и двухслойными марийскими блинами со сметаной и другими вкусняшками.

Вас ждёт встреча с марийским Дедом Морозом — Йушто Кугыза и его внучкой ЛумУдыр — Снегурочкой.

А ещё вас ждут много песен, загадок, знакомство с национальными инструментами (гусли, волынка, гармошка и барабан), а также погружение в древнемарийский праздник «Шорыкйол» (ряженые, праздничные гадания и привлечение удачи и благополучия в новом году).

В завершении праздника — марийские качели, катание с горок и множество фотозон.

13:00 Посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева.

Обед в кафе города.

Размещение в отеле «Эврика» или «Ревизор» г. Йошкар-Ола – 2 ночи.

Свободное время.

Подготовка к встрече Нового года.

Выездной новогодний банкет в ресторане отеля «Амакс Сити Отель» (за дополнительную плату).

Трансфер на банкет к 21:00, после банкета – самостоятельно возвращение в отель. Меню банкета позже.

