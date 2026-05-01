Марийский Новый год. Автобусный тур в Йошкар-Олу и Казань

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным уголкам России! В этом туре вы сможете насладиться красотой Йошкар-Олы и Казани, а также погрузиться в атмосферу марийского Нового года.

Это уникальное событие подарит
вам возможность узнать больше о культуре и традициях марийского народа.

Вас ждет празднование марийского Нового года — Шорыкйол, встреча с марийским Дедом Морозом — Йушто Кугыза и его внучкой ЛумУдыр — Снегурочкой, осмотр главных достопримечательностей Йошкар-Олы и Казани, а также обед с блюдами марийской, татарской кухни и кулинарный мастер-класс по приготовлению эчпочмака.

Программа тура по дням

1 день

Отправление

20:00-20:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

23:15-23:30 Ориентировочно сбор группы во Владимире: гипермаркет «Глобус» (время посадки уточняет гид-сопровождающий).

Сбор группы в Нижнем Новгороде: ост. «Торговый центр» (ориентировочно в промежутке 01:30-03:00). День отправления считается следующим после дня старта основного автобуса (время посадки уточняет гид-сопровождающий).

2 день

Празднование марийского Нового года - Шорыкйол

Прибытие в Йошкар-Олу.

Завтрак в кафе города.

Отправление в Уна Кудо — стилизованную интерактивную площадку красочного марийского подворья.

09:30 Празднование марийского Нового года — Шорыкйол.

Уна Кудо — это дом для праздников, в котором живёт Кудо Водыж, марийский домовой. Он молод, весел, полон сил и знает толк в проведении праздника.

Он познакомит вас с новогодними марийскими традициями, играми, гаданиями и забавами. Угостит на славу домашним вареньем и двухслойными марийскими блинами со сметаной и другими вкусняшками.

Вас ждёт встреча с марийским Дедом Морозом — Йушто Кугыза и его внучкой ЛумУдыр — Снегурочкой.

А ещё вас ждут много песен, загадок, знакомство с национальными инструментами (гусли, волынка, гармошка и барабан), а также погружение в древнемарийский праздник «Шорыкйол» (ряженые, праздничные гадания и привлечение удачи и благополучия в новом году).

В завершении праздника — марийские качели, катание с горок и множество фотозон.

13:00 Посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева.

Обед в кафе города.

Размещение в отеле «Эврика» или «Ревизор» г. Йошкар-Ола – 2 ночи.

Свободное время.

Подготовка к встрече Нового года.

Выездной новогодний банкет в ресторане отеля «Амакс Сити Отель» (за дополнительную плату).

Трансфер на банкет к 21:00, после банкета – самостоятельно возвращение в отель. Меню банкета позже.

3 день

Йошкар-Ола

Поздний завтрак в ресторане отеля.

11:30 Обзорная экскурсия по городу.

Историческая и современная столица Республики Марий Эл: памятники архитектуры XVIII-XX вв. – старинные дома купца Наумова, Булыгина, Пчелина, Кореповой, Чулкова, сохранившиеся на старых улицах города.

Знакомство с легендами марийского края, центром которого был город Царевококшайск (нынешняя Йошкар-Ола).

Вас поразит красота колоритного города, и в ходе экскурсии вас ждёт:

  • изумительная Патриаршая площадь и расположенный на ней памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, а также памятник покровителям семьи Петру и Февронии;
  • Царевококшайский кремль – самый молодой кремль России;
  • набережная Брюгге – фламандский городок с множеством скульптур;
  • Вознесенская набережная с памятниками: в честь царя Федора Иоанновича, Евгению Онегину, Н. В. Гоголю;
  • музыкальные часы «12 апостолов» – каждые три часа под красивую мелодию открываются дверцы, из которых появляется динамическая скульптурная экспозиция;
  • Центральный парк культуры и отдыха, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова, Благовещенская башня, Благовещенский кафедральный собор, пешеходная зона – бульвар Чавайна.

Обед с элементами национальной марийской кухни и дегустация трех видов местных настоек. Вы сможете попробовать сытные подкоголи – братья пельменей и вареников, «трёхэтажные» марийские блины «Коман Мелна».

Возвращение в отель или свободное время в центре города, возможность поучаствовать в городских праздничных гуляниях.

4 день

Казань

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление в Казань.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Новогодние краски Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана.

В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!

Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоением исторических эпох.

Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.

По пути следования экскурсии осмотр красивейших городских новогодних ёлок Казани.

В ходе экскурсии вы посетите:

  • Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
  • Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;
  • смотровую площадку Казанского Кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013, и современные постройки;
  • набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.

Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.

Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского собора — древнейшим памятником истории и культуры.

Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.

Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлёвская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.

Дегустация в «100DAL». Во флагманском магазине-музее вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия «Татспиртпром» и его основных брендов.

Профессиональные сомелье предложат дегустацию лучших образцов вин, а также дегустацию крепких напитков: ароматный и натуральный бальзам «Бугульма» + настойка «Тимерхан», обладающая высокими органолептическими показателями.

Вам расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры, угостят потрясающе вкусным и невероятно полезным национальным продуктом – сырокопчёной конской колбасой «Казылык» и деликатнейшим сливочным сыром.

Обед с блюдами татарской кухни и кулинарным мастер-классом по приготовлению эчпочмака (традиционная татарская выпечка).

18:00 Отправление домой.

5 день

Завершение тура

23:00 Прибытие в Нижний Новгород. Датой прибытия считается день накануне основного дня окончания тура.

03:30 Прибытие во Владимир, гипермаркет «Глобус».

07:30 Прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».

Проживание

Тур предусматривает ночные автобусные переезды и размещение в отеле «Эврика» или «Ревизор» г. Йошкар-Ола – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере – 29900 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 6 900 рублей.

Скидка для взрослого / ребенка до 13 лет включительно на дополнительном месте – 1500 / 2000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Эврика»

2 ночи

Гостиница «Эврика» находится в самом центре Йошкар-Олы. Но несмотря на это, здесь тихо, спокойно и можно полюбоваться красотами города. Приехавшим на собственном автомобиле предоставляется частная парковка. В номерной фонд отеля входит 67 комфортных номеров, которые поделены на различные категории. Все они оснащены современной мебелью и техникой. Почти во всех комнатах обустроен собственный санузел. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Ревизор»

2 ночи

Отель находится в Йошкар-Оле.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Во всех номерах отеля есть шкаф, телевизор и собственная ванная комната.

В отеле Revizor сервируется континентальный завтрак.

Гостям предоставляются гладильные услуги, а также услуги факса и ксерокопирования.

Сотрудники стойки регистрации отеля Revizor предоставят информацию о регионе.

Расстояние до аэропорта Чебоксар составляет 96 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира/ Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Выбор места в автобусе - от 2000 руб. /чел
  • Новогодний банкет по желанию
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Владимир / Москва / Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли важная информация?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
  • за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день);
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

