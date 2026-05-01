Программа тура по дням
Отправление
20:00-20:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
23:15-23:30 Ориентировочно сбор группы во Владимире: гипермаркет «Глобус» (время посадки уточняет гид-сопровождающий).
Сбор группы в Нижнем Новгороде: ост. «Торговый центр» (ориентировочно в промежутке 01:30-03:00). День отправления считается следующим после дня старта основного автобуса (время посадки уточняет гид-сопровождающий).
Празднование марийского Нового года - Шорыкйол
Прибытие в Йошкар-Олу.
Завтрак в кафе города.
Отправление в Уна Кудо — стилизованную интерактивную площадку красочного марийского подворья.
09:30 Празднование марийского Нового года — Шорыкйол.
Уна Кудо — это дом для праздников, в котором живёт Кудо Водыж, марийский домовой. Он молод, весел, полон сил и знает толк в проведении праздника.
Он познакомит вас с новогодними марийскими традициями, играми, гаданиями и забавами. Угостит на славу домашним вареньем и двухслойными марийскими блинами со сметаной и другими вкусняшками.
Вас ждёт встреча с марийским Дедом Морозом — Йушто Кугыза и его внучкой ЛумУдыр — Снегурочкой.
А ещё вас ждут много песен, загадок, знакомство с национальными инструментами (гусли, волынка, гармошка и барабан), а также погружение в древнемарийский праздник «Шорыкйол» (ряженые, праздничные гадания и привлечение удачи и благополучия в новом году).
В завершении праздника — марийские качели, катание с горок и множество фотозон.
13:00 Посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева.
Обед в кафе города.
Размещение в отеле «Эврика» или «Ревизор» г. Йошкар-Ола – 2 ночи.
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года.
Выездной новогодний банкет в ресторане отеля «Амакс Сити Отель» (за дополнительную плату).
Трансфер на банкет к 21:00, после банкета – самостоятельно возвращение в отель. Меню банкета позже.
Йошкар-Ола
Поздний завтрак в ресторане отеля.
11:30 Обзорная экскурсия по городу.
Историческая и современная столица Республики Марий Эл: памятники архитектуры XVIII-XX вв. – старинные дома купца Наумова, Булыгина, Пчелина, Кореповой, Чулкова, сохранившиеся на старых улицах города.
Знакомство с легендами марийского края, центром которого был город Царевококшайск (нынешняя Йошкар-Ола).
Вас поразит красота колоритного города, и в ходе экскурсии вас ждёт:
- изумительная Патриаршая площадь и расположенный на ней памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, а также памятник покровителям семьи Петру и Февронии;
- Царевококшайский кремль – самый молодой кремль России;
- набережная Брюгге – фламандский городок с множеством скульптур;
- Вознесенская набережная с памятниками: в честь царя Федора Иоанновича, Евгению Онегину, Н. В. Гоголю;
- музыкальные часы «12 апостолов» – каждые три часа под красивую мелодию открываются дверцы, из которых появляется динамическая скульптурная экспозиция;
- Центральный парк культуры и отдыха, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова, Благовещенская башня, Благовещенский кафедральный собор, пешеходная зона – бульвар Чавайна.
Обед с элементами национальной марийской кухни и дегустация трех видов местных настоек. Вы сможете попробовать сытные подкоголи – братья пельменей и вареников, «трёхэтажные» марийские блины «Коман Мелна».
Возвращение в отель или свободное время в центре города, возможность поучаствовать в городских праздничных гуляниях.
Казань
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление в Казань.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Новогодние краски Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана.
В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!
Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоением исторических эпох.
Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.
По пути следования экскурсии осмотр красивейших городских новогодних ёлок Казани.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
- Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;
- смотровую площадку Казанского Кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013, и современные постройки;
- набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.
Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.
Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского собора — древнейшим памятником истории и культуры.
Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.
Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлёвская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.
Дегустация в «100DAL». Во флагманском магазине-музее вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия «Татспиртпром» и его основных брендов.
Профессиональные сомелье предложат дегустацию лучших образцов вин, а также дегустацию крепких напитков: ароматный и натуральный бальзам «Бугульма» + настойка «Тимерхан», обладающая высокими органолептическими показателями.
Вам расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры, угостят потрясающе вкусным и невероятно полезным национальным продуктом – сырокопчёной конской колбасой «Казылык» и деликатнейшим сливочным сыром.
Обед с блюдами татарской кухни и кулинарным мастер-классом по приготовлению эчпочмака (традиционная татарская выпечка).
18:00 Отправление домой.
Завершение тура
23:00 Прибытие в Нижний Новгород. Датой прибытия считается день накануне основного дня окончания тура.
03:30 Прибытие во Владимир, гипермаркет «Глобус».
07:30 Прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».
Проживание
Тур предусматривает ночные автобусные переезды и размещение в отеле «Эврика» или «Ревизор» г. Йошкар-Ола – 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере – 29900 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 6 900 рублей.
Скидка для взрослого / ребенка до 13 лет включительно на дополнительном месте – 1500 / 2000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Эврика»
Гостиница «Эврика» находится в самом центре Йошкар-Олы. Но несмотря на это, здесь тихо, спокойно и можно полюбоваться красотами города. Приехавшим на собственном автомобиле предоставляется частная парковка. В номерной фонд отеля входит 67 комфортных номеров, которые поделены на различные категории. Все они оснащены современной мебелью и техникой. Почти во всех комнатах обустроен собственный санузел. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель «Ревизор»
Отель находится в Йошкар-Оле.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Во всех номерах отеля есть шкаф, телевизор и собственная ванная комната.
В отеле Revizor сервируется континентальный завтрак.
Гостям предоставляются гладильные услуги, а также услуги факса и ксерокопирования.
Сотрудники стойки регистрации отеля Revizor предоставят информацию о регионе.
Расстояние до аэропорта Чебоксар составляет 96 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира/ Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Выбор места в автобусе - от 2000 руб. /чел
- Новогодний банкет по желанию
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли важная информация?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день);
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор.