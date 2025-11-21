2 день

Казань

08:00 Прибытие в Казань.

Завтрак в кафе города (шведский стол).

09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана.

Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоением исторических эпох. Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.

В ходе экскурсии вы посетите:

Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;

Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;

смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;

набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.

Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.

Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.

Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.

Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.

Посещение фирменного магазина «Татспиртпром» – «100DAL». Во флагманском магазине-музее вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия «Татспиртпром» и его основных брендов.

Профессиональные сомелье предложат дегустацию лучших образцов крепких напитков, а также попробуете ароматный и натуральный бальзам «Бугульма».

Вам расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры, угостят потрясающе вкусным и невероятно полезным национальным продуктом – сырокопчёной конской колбасой «Казылык» и деликатнейшим сливочным сыром.

Обед с блюдами татарской кухни и кулинарным мастер-классом по приготовлению эчпочмака (традиционная татарская выпечка).

Размещение в отеле.

Свободное время.

За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина «Бахетле», где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура, при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160