2 день

Обзорная автобусная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Экскурсия "Белокаменная крепость"

Завтрак в гостинице.

10:15 Пункт сбора в здании отеля «Ногай» (ул. Баумана, д. 19, вход у арки).

С 10:30 до 13:00 обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей.

Узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов и где закипел без огня котел, можно, отправившись на обзорную экскурсию.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов.

А также озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

С 13:00 до 14:30 экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это официальная резиденция главы Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул-Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

