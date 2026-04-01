Программа тура по дням
Прибытие. Ночная экскурсия «Огни Казани»
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за доп. плату. Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
Пункт сбора в здании отеля «Ногай» ул. Баумана, д. 19, вход у арки.
Время проведения экскурсии 20:30-22:30.
Ночная экскурсия «Огни Казани». Приглашаем Вас на вечернюю обзорную экскурсию!
Каждая улица, каждый уголок Казани преображается. Город надевает свой вечерний наряд. Главные достопримечательности столицы Татарстана эффектно подсвечиваются, поэтому Казань очень фотогеничный город.
На этой экскурсии:
- вот перед нами открывается ночная панорама Казанского Кремля;
- мосты, соединяющие берега города;
- словно закипает на огне большой Казан, а рядом его молчаливые стражи;
- мерцают огни фасадов спортивных арен;
- сказочный, волшебный детский театр кукол «Экият»;
- словно в зеркале отражаются огни набережных в озере Кабан;
- Дворцовая площадь, Дворец Земледельцев, подсветка куполов Богородицкого монастыря.
Перед вами магия ночного города, а дух истории сливается с огнями, окружая памятники архитектуры, музеи и мечети.
Обзорная автобусная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Экскурсия "Белокаменная крепость"
Завтрак в гостинице.
10:15 Пункт сбора в здании отеля «Ногай» (ул. Баумана, д. 19, вход у арки).
С 10:30 до 13:00 обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей.
Узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов и где закипел без огня котел, можно, отправившись на обзорную экскурсию.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов.
А также озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
С 13:00 до 14:30 экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это официальная резиденция главы Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул-Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск
Завтрак в гостинице.
10:45 Пункт сбора в здании отеля «Ногай», ул. Баумана, д. 19, вход у арки.
С 11:00 до 17:00 экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники:
- собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость»;
- один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы;
- действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв.;
- конный двор и ремесленные мастерские;
- Рождественская площадь, откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
Экскурсия "Йошкар-Ола удивительная" или экскурсия "Северная Мекка"
Завтрак в гостинице.
09:15 Пункт сбора в здании отеля «Ногай» ул. Баумана, д. 19, вход у арки.
Экскурсия на выбор.
Вариант №1. С 09:30 до 19:30 экскурсия «Йошкар-Ола удивительная». Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл.
В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.
Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова. На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки.
А также памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.
Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда. Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящим удачу путнику, погладившему его.
Вариант №2. С 09:00 до 20:00 экскурсия «Северная Мекка». Более 700 лет назад на месте современного города Болгар находился древний город, который был столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, расположенного в междуречье Волги и Камы.
Во время экскурсии вы сможете побродить меж белокаменных останков древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь…
Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища:
- Соборная мечеть;
- Восточный и Северный мавзолеи;
- Ханская усыпальница;
- Малый Минарет;
- Черная палата;
- Белая палата;
- Ханская баня;
- Ханский дворец.
Посещение музея лекаря, Памятного знака, посвященного официальному принятию ислама волжскими булгарами, где хранится самый большой печатный Коран в мире.
Обсерватория Казанского университета. Иннополис
Завтрак в гостинице.
09:45 Пункт сбора в здании отеля «Ногай» ул. Баумана д. 19 офис «Экскурсии по Казани» (вход у арки).
С 10:00 до 12:00 Экскурсия «Ангел хранитель». Приглашаем вас в увлекательное путешествие в старейшую обсерваторию Казанского Университета.
Обсерватория Казанского Федерального университета, основанная в 1901 году, носит имя Василия Энгельгардта (нем. яз. «ангел-хранитель»).
Именно он передал в Казань свои уникальные астрономические инструменты, которые до сих пор исправно служат науке.
На территории обсерватории — комплекс зданий начала XX века, музей обсерватории с коллекцией бесценных экспонатов.
У вас есть уникальная возможность прикоснуться к историческим корням университета, узнать историю открытия обсерватории, возможность приобщиться к астрономии, к безграничному и загадочному миру космоса и истории нашей отечественной космонавтики.
С 12:00 до 16:00 Посещение Иннополиса. Иннополис — новый город в России, расположенный в Республике Татарстан. Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях.
В Иннополисе создана уникальная городская среда с современной жилой инфраструктурой, экологией, безопасной средой, широкими возможностями для образования и профессионального развития.
Университет Иннополиса — интеллектуальное ядро нового города и новый российский вуз, который занимается подготовкой ИТ-специалистов высокого уровня, заимствуя опыт лучших вузов мира.
Это место поражает своей креативностью, совершенством, продуманностью до мелочей. Но продолжает расти и развиваться каждый день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тип завтрака в туре
|«Волга» 2* (стандартный номер)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|36840
|24400/36440
|36840
|48400
|3910/7000
|Шведский стол
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (стандартный)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|37160
|24400/36760
|37160
|49920
|3900/7380
|Шведский стол
|«Марков» 4* (стандарт)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|38400
|24400/38000
|38400
|50400
|4300/7500
|Без завтрака
|«Амакс Сафар Отель» 3* (Эконом/Стандарт/Бизнес)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|39600
|24400/39200
|39600
|48400
|4600/7000
|Шведский стол
|Отель «Давыдов на Карла Маркса» 3* (стандартный номер)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|39600
|24400/39200
|39600
|50400
|4600/7500
|Шведский стол
|Отель «Давыдов на Назарбаева» 3* (стандартный номер)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|39600
|24400/39200
|39600
|50400
|4600/7500
|Шведский стол
|«Кристалл» 3* (стандартный номер)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|40000
|24400/39600
|40000
|52800
|4700/8100
|Шведский стол
|« IT Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|41600
|24400/41200
|41600
|50400
|5100/7500
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|42400
|24400/42000
|42400
|56400
|5300/9000
|Шведский стол
|«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории повышенной комфортности)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|42400
|24400/42000
|42400
|56400
|5300/9000
|Шведский стол
|«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|42400
|24400/42000
|/
|54400
|5300/8500
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|42400
|24400/42000
|42400
|56400
|5300/9000
|Шведский стол
|«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|42400
|24400/42000
|42400
|56400
|5300/9000
|Шведский стол
|«Отель Азимут» 3* (стандартный номер)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|43400
|24400/43000
|/
|56400
|5550/9000
|Шведский стол
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|43600
|24400/43200
|/
|56400
|5600/9000
|Шведский стол
|«Ногай» 4* (стандартный номер)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|44400
|24400/44000
|44400
|58400
|5800/9500
|Шведский стол
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер полулюск)
|14.05.2026-10.06.2026
18.06.2026-30.09.2026
|46400
|24400/46000
|46400
|66400
|6300/11500
|Шведский стол
На даты 30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026 возможность присоединения и стоимость под запрос.
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.
Варианты проживания
Волга
Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.
Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.
Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.
Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.
Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать на общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.
Татарстан
Трехзвездочный отель “Татарстан” расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни. Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале.
На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.
На круглосуточной стойке регистрации гостиничного комплекса "Татарстан" предоставляются услуги экскурсионного бюро и билетной кассы.
Кристалл
Отель «Кристалл» расположился в Казани на улице Яхина. Гостям предоставляется парковочная территория. Кроме того, можно пользоваться прачечной и бесплатным Wi-Fi. Персонал может помочь с заказом такси или билетов.
Номерной фонд состоит из большого количества номеров, каждый из них располагает удобной кроватью, собственными ванными комнатами с современными душевыми кабинами и необходимой техникой. Внутри царит атмосфера изысканности и тепла.
Для утоления голода можно посетить ближайшее заведение общественного питания или приобрести продукты в супермаркете.
Рядом имеется памятник компасу, драматический театр и музей. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,2 км.
Гостиница «Амакс Сафар отель» в г. Казани
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол".
Давыдов
Мини-гостиница «Давыдов» располагается в центральной части Казани. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств высокоскоростной интернет, камера хранения багажа. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из низ имеются удобные кровати, рабочий стол, шкаф для одежды. Собственная ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом, раковиной и гигиеническими принадлежностями. Уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в гостинице сервируется вкусный завтрак. Пообедать и поужинать гости могут в ближайших заведениях общественного питания.
В пределах двух километров расположен парк Черное озеро, Ленинский сад, Кремль, Казанский цирк, Ботанический музей, развлекательный комплекс Пирамида. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около трех километров, а до аэропорта 27 км.
ИТ - Парк
«ИТ- Парк» - это современная гостиница, которая расположилась с историческом центре Казани.
Номерной фонд состоит из 52 комфортных номеров, оборудованных всем необходимым для полноценного отдыха. Дизайн выполнен в современном стиле. В каждой категории есть мини-кухня с посудой, холодильником, микроволновой печью и чайником.
На территории есть ресторан, в котором организованны завтраки по системе «Шведский стол». В остальное время гостям подаются блюда традиционной татарской, а также европейской и итальянской кухни.
К услугам гостей предложено несколько конференц-залов и переговорных комнат различной площади, оборудованные всей необходимой техникой, отвечающей последним стандартам.
Гостиница «ИТ-Парк» Казань, расположенная в историческом центре столицы республики, в 15 минутах от Кремля. Также в шаговой доступности находится пешеходная улица Баумана.
Парк Отель
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
Корстон Tower
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Биляр Палас
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Сулейман Палас
Гостиница «Сулейман Палас», расположенный в Казани, давно зарекомендовал себя среди гостей и жителей города в качестве идеального места для отдыха. Здесь предлагается широкий выбор услуг, которые включают в себя прачечную, трансфер, бассейн и сауну. Оставить транспорт возможно на автомобильной парковке у здания. На официальном сайте представлены актуальные отзывы гостей и точный адрес отеля «Сулейман Палас» с 4 звёздами в Казане.
Весь интерьер отеля отличается современным дизайном, в облик которого вложены восточные мотивы. Разнообразный номерной фонд поможет подобрать как категории по доступной цене, так и заселиться в роскошный люкс с собственной ванной-джакузи. Все гости получают доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак в формате "шведский стол". В распоряжении гостей рестораны "Шафран" и "Шафран Браун", лобби-бар.
Тем, кто прибыл в город на деловое мероприятие, понравятся конференц-залы, которые полностью оборудованы необходимой техникой для проведения переговоров и форумов. Профессиональный персонал и уютный интерьер станут залогом успеха любого ответственного события.
"Сулейман Палас" отличается удобным расположением в городе. Благодаря нахождению в центре гости отеля быстро доберутся до всех интересных достопримечательностей и развлечений. В 10 минутах ходьбы - парк Тысячелетия и Закабанная мечеть.
Азимут Отель Бауман Казань
"Azimut Отель Бауман Казань" находится в центральной части Казани, всего в 15 минутах ходьбы от главной городской достопримечательности — Казанского кремля. Здесь оказывается широкий спектр услуг, в который входят экскурсионное обслуживание, прачечная, крытая автостоянка. Владельцы домашних животных оценят возможность проживания с питомцами.
В номерном фонде отеля 155 современных номеров различной категории, которые оформлены в современном стиле и оснащены разнообразной мебелью и техникой. В каждом варианте размещения есть телевизор, кондиционер и собственная ванная комната с полным набором сантехники.
В ресторане предлагают меню европейской кухни, а также традиционные татарские и русские блюда. В баре широкий выбор закусок и напитков круглосуточно. Это приветливое место позволит отвлечься от дневной суеты в беззаботной атмосфере.
Для проведения деловых переговоров, конференций, обучений, презентаций и тренингов в отеле имеется 3 конференц-зала разной площади. Различные варианты расстановки мебели залов с легкостью разместят всех участников мероприятия. Залы оснащены кондиционером, экраном, мультимедийным проектором и бесплатным Wi-Fi.
Расстояние до аэропорта Казани составляет 23 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км. В непосредственной близости от отеля проходит пешеходная улица Баумана, театры, рестораны и кафе. Всего в 15 минутах ходьбы располагается Казанский Кремль и Старо-Татарская слобода.
Ногай
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Гранд Отель «Казань»
Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие.
Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности. На нашем официальном сайте представлены лучшие цены на номера гранд отеля «Казань» на ул. Петербургской, 1.
В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.
На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.
Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах - конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.
Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.
Шаляпин Палас
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Корстон Royal
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Давыдов
Отель «Давыдов» находится в центральной части Казани. Высокий уровень обслуживания в сочетании с широким набором услуг позволят отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Досуг разнообразят экскурсии по интересным достопримечательностям города. Кроме того, персонал поможет организовать отличный праздник или банкет.
Номерной фонд отеля состоит из множества удобных номера нескольких категорий. Каждый укомплектован современной мебелью и всей бытовой техникой, находящейся в исправном состоянии. Из дополнительных удобств имеются индивидуальные ванные комнаты.
В ресторане гостей накормят вкусным и сытным завтраком, стоимость которого включена в проживание. Также, можно посетить бар.
Бизнесмены смогут с успехом провести деловые мероприятия, если воспользуются конференц-залом.
Рядом есть театр и зооботанический сад. В шаговой доступности расположена станция метро "Суконная слобода". Расстояние до ж/д вокзала составляет 3 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (бронируется заранее) - от 1400/2200 руб. за легковой автомобиль до 3 человек
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Теплоходная экскурсия на Остров-град Свияжск. Доплата 700 руб
- Аренда наушников для экскурсий по желанию (радиогиды) - 200 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом не меняя общую программу обслуживания.
Что нужно знать про радиогиды?
Каждому участнику выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида, и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100 м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.