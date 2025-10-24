Золотой Казан и Красный город. Осенне-весенний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
24 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 41 020 ₽ за человека
Нижегородское ожерелье. Зима и весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
«История музея начинается с 4 марта 1920 года, когда на заседании коллегии Краснококшайского уездного отдела народного образования было принято решение об образовании Марийского центрального музея в городе Краснококшайске»
2 ноя в 10:00
7 ноя в 10:00
от 23 250 ₽ за человека
Йош и Ка: гуляем по Йошкар-Оле и купаемся в Казани. Весенний автобусный тур из Перми
Начало: Пермь
«Вы погуляете по живописной Йошкар-Оле, любуясь её необычной архитектурой в обрамлении весенней природы»
24 апр в 10:00
9 мая в 10:00
16 000 ₽ за человека
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в октябре 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 16 000 до 41 020. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
