2 дня
Выходные в Йошкар-Оле: история, кухня и природа Республики Марий Эл
Проведите выходные в Йошкар-Оле, погружаясь в богатую культуру и наслаждаясь уникальными гастрономическими традициями
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Сегодня в 11:45
Завтра в 08:45
20 000₽ за человека
3 дня
Трёхдневный тур «Жемчужина Поволжья»
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
8 дек в 11:45
9 дек в 08:45
36 000₽ за человека
4 дня
Четырёхдневное приключение в Йошкар-Оле: от культуры до природы
Приглашаем на индивидуальный тур по Йошкар-Оле, где каждый день - новое открытие. От исторических памятников до марийской культуры
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Сегодня в 11:45
Завтра в 08:45
60 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана5 января 2024Рекомендуем!
- ВВера5 января 2024Спасибо. Нам все понравилось - пунктуальность, грамотная речь, изложение материала, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в декабре 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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