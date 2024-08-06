Туры подходящие для зимних прогулок по Йошкар-Оле

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Йошкар-Оле, цены от 19 340 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Новогодние праздники в Казани
На автобусе
скидка
15%
3 отзыва
5 дней
Новогодние праздники в Казани
Начало: Республика Татарстан, Казань
«Так что Казань – это место, где стоит провести новогодние праздники»
3 янв в 10:00
от 5200044 200 за человека
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
«В этом туре Вас встретят новогодними огнями два удивительных города — Казань и Йошкар-Ола»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 19 840 за человека
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
«Вы погрузитесь в культуру татарского народа и посмотрите новогоднюю Казань, которая играет разноцветными огоньками и дарит ощущение сказки»
28 дек в 10:00
от 19 340 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    6 августа 2024
    Новогодние праздники в Казани
    Тур очень понравился, Домбай прекрасен! Подобралась отличная группа, хотим выразить благодарность инструктору Шаронову Сергею. Ответственный, спокойный, профессионал своего дела. Спасибо большое!
  • А
    Александр
    2 августа 2024
    Новогодние праздники в Казани
    Понравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие и наслаждаться окружающей природой. Особое
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    спасибо организаторам за подготовленных инструкторов. Ребята настоящие профессионалы, лидеры группы, открытые для общения. Грустно было только расставаться с ними, с группой, ну и с Кавказом тоже.

    Понравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие и
  • М
    Мила
    1 августа 2024
    Новогодние праздники в Казани
    Очень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей стороной.
    Очень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей сторонойОчень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей стороной
  • А
    Азер
    18 марта 2024
    Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
    Добрый день В нескольких словах, поездка была очень интересной и познавательной, несмотря на суровую погоду, которая установилась в регионе практически сразу
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    после встречи НГ) Однако, проведенное время в данном туре не прошло даром и мы узнали множество интересных фактов и историй о Казани и Йошкар-Оле, об окрестностях. Спасибо за организацию тура!

  • Е
    Елена
    12 января 2024
    Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
    Очень довольны организацией тура. Все увидели и посмотрели, очень интересно.
  • Р
    Роман
    10 января 2024
    Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
    Интересная программа, хватает для знакомства с городом и основных мест для посещения. Узнали историю города, посетили священные места, вкусно покушали и весело встретили Новый год
  • С
    Светлана
    10 января 2023
    Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
    Добрый день. Прекрасный тур. Получили море впечатлений. Спасибо огромное. Все организовано на самом высоком уровне. Чудесные экскурсоводы, комфортабельные автобусы, прекрасные водители. Хорошее питание.
  • Я
    Янушкевич
    9 января 2023
    Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
    Очень интересная программа. Не ожидали что в стоимость тура входят обеды, были приятно удивлены. Тем более что они были хорошо организованы и вполне хорошее полноценное меню. Для посещения выбраны самые лучшие и интересные места. Остались очень довольны.
  • Т
    Татьяна
    8 января 2023
    Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
    Новогодние каникулы в Казани удались! Спасибо огромное и низкий поклон нашему гиду Альфие!!!!!Великолепные экскурсии, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование,
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    чтобы всем было интересно и комфортно. Мы в восторге от видов и поездки в целом! Здоровья Вам, Альфия,успехов и удовольствия от работы!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Зимние»

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Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 19 340 до 44 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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