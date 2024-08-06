скидка
15%
5 дней
Новогодние праздники в Казани
Начало: Республика Татарстан, Казань
«Так что Казань – это место, где стоит провести новогодние праздники»
3 янв в 10:00
от 5200044 200₽ за человека
6 дней
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
«В этом туре Вас встретят новогодними огнями два удивительных города — Казань и Йошкар-Ола»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 19 840₽ за человека
5 дней
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
«Вы погрузитесь в культуру татарского народа и посмотрите новогоднюю Казань, которая играет разноцветными огоньками и дарит ощущение сказки»
28 дек в 10:00
от 19 340₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья6 августа 2024Тур очень понравился, Домбай прекрасен! Подобралась отличная группа, хотим выразить благодарность инструктору Шаронову Сергею. Ответственный, спокойный, профессионал своего дела. Спасибо большое!
- ААлександр2 августа 2024Понравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие и наслаждаться окружающей природой. Особое
- ММила1 августа 2024Очень осталась довольна организатором. Буду еще планировать отдых с принимающей стороной.
- ААзер18 марта 2024Добрый день В нескольких словах, поездка была очень интересной и познавательной, несмотря на суровую погоду, которая установилась в регионе практически сразу
- ЕЕлена12 января 2024Очень довольны организацией тура. Все увидели и посмотрели, очень интересно.
- РРоман10 января 2024Интересная программа, хватает для знакомства с городом и основных мест для посещения. Узнали историю города, посетили священные места, вкусно покушали и весело встретили Новый год
- ССветлана10 января 2023Добрый день. Прекрасный тур. Получили море впечатлений. Спасибо огромное. Все организовано на самом высоком уровне. Чудесные экскурсоводы, комфортабельные автобусы, прекрасные водители. Хорошее питание.
- ЯЯнушкевич9 января 2023Очень интересная программа. Не ожидали что в стоимость тура входят обеды, были приятно удивлены. Тем более что они были хорошо организованы и вполне хорошее полноценное меню. Для посещения выбраны самые лучшие и интересные места. Остались очень довольны.
- ТТатьяна8 января 2023Новогодние каникулы в Казани удались! Спасибо огромное и низкий поклон нашему гиду Альфие!!!!!Великолепные экскурсии, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование,
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Зимние»
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