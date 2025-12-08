2 день

Йошкар-Ола - Казань

Весь день программа проходит по московскому времени.

08:00 — Приезд в Йошкар-Олу. Завтрак в кафе.

08:30-11:00 — Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле — городу-сказке, где оживают легенды.

Яркие набережные, величественные башни, уютные улочки и удивительные скульптуры создают атмосферу Европы в самом сердце России. Здесь каждый уголок пропитан историей и уникальной культурой, а прогулка по городу превращается в увлекательное путешествие во времени.

Откройте для себя этот удивительный город и почувствуйте его магию!

Посещение сувенирного магазина.

11:00-13:30 — Переезд в Казань. В дороге просмотр исторических и развлекательных фильмов.

13:30-14:00 — Обед в кафе Казани.

14:00-16:45 — «Казань тысячелетняя» — обзорная экскурсия по городу, посещение Кремля.

Казань — город, где история сплетается с современностью, а восточные традиции гармонично сочетаются с европейской культурой. Здесь за тысячелетие сложился уникальный облик столицы, поражающий величием древних стен, изяществом минаретов и красотой оживленных улиц.

Прогулка по городу откроет перед вами его многогранный характер, наполненный легендами, гордостью и гостеприимством.

Посещение сувенирных лавок.

17:00-21:00 — Посещение Аквапарка «Ривьера» г. Казань (4 часа) или свободное время в городе.

Обратите внимание! Туристы, которые выбрали тариф «без аквапарка», добираются к месту встречи с группой (аквапарк «Ривьера») самостоятельно.

21:00 — Сбор группы у аквапарка. Отъезд в Пермь.

