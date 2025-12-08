Программа тура по дням
Выезд из Перми
21:00 — Выезд из Перми.
Йошкар-Ола - Казань
Весь день программа проходит по московскому времени.
08:00 — Приезд в Йошкар-Олу. Завтрак в кафе.
08:30-11:00 — Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле — городу-сказке, где оживают легенды.
Яркие набережные, величественные башни, уютные улочки и удивительные скульптуры создают атмосферу Европы в самом сердце России. Здесь каждый уголок пропитан историей и уникальной культурой, а прогулка по городу превращается в увлекательное путешествие во времени.
Откройте для себя этот удивительный город и почувствуйте его магию!
Посещение сувенирного магазина.
11:00-13:30 — Переезд в Казань. В дороге просмотр исторических и развлекательных фильмов.
13:30-14:00 — Обед в кафе Казани.
14:00-16:45 — «Казань тысячелетняя» — обзорная экскурсия по городу, посещение Кремля.
Казань — город, где история сплетается с современностью, а восточные традиции гармонично сочетаются с европейской культурой. Здесь за тысячелетие сложился уникальный облик столицы, поражающий величием древних стен, изяществом минаретов и красотой оживленных улиц.
Прогулка по городу откроет перед вами его многогранный характер, наполненный легендами, гордостью и гостеприимством.
Посещение сувенирных лавок.
17:00-21:00 — Посещение Аквапарка «Ривьера» г. Казань (4 часа) или свободное время в городе.
Обратите внимание! Туристы, которые выбрали тариф «без аквапарка», добираются к месту встречи с группой (аквапарк «Ривьера») самостоятельно.
21:00 — Сбор группы у аквапарка. Отъезд в Пермь.
Прибытие в Пермь
10:00-12:00 — Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает 2 ночных переезда на автобусе.
Стоимость на 1 человека в зависимости от категории туриста или выбранной программы, руб:
|Даты
|Взрослый
|Пенсионер/студент/дети 13-17 лет
|Дети 5-12 лет
|Дети 0-4 или ниже 120 см
|Без аквапарка
|24.04.2026-26.04.2026
|13 800
|13 600
|13 400
|8 150
|8 150
|09.05.2026-11.05.2026
|13 800
|13 600
|13 400
|8 150
|8 150
|29.05.2026-31.05.2026
|13 800
|13 600
|13 400
|8 150
|8 150
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд Пермь - Йошкар-Ола - Казань - Пермь на комфортабельном автобусе туристического класса
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение из Перми по всему маршруту
- Обзорные экскурсии по Йошкар-Оле и Казани
- Входной билет на территорию Казанского кремля
- Входной билет в аквапарк "Ривьера" (4 часа) - если не выбран тариф "без аквапарка"
- Питание: завтрак в Йошкар-Олеобед в Казани
- Завтрак в Йошкар-Оле
- Обед в Казани
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Перми и обратно
- Дополнительное место в автобусе - 5 500 руб. /место
- Сувениры
- Питание, не указанное в программе: ужин
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет.
Вещи для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- солнцезащитный крем (в летний период);
- аптечку для личного применения.
Для купания:
- полотенце;
- купальный костюм;
- сланцы;
- шапочка для плавания;
- принадлежности для душа.
В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе пауэрбанк для дополнительного удобства.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие сувениры можно привезти с собой?
Сувениры, которые можно привезти из тура:
- чак-чак или баурсак;
- мёд;
- тюбетейка;
- колбаса Казылык;
- медовуха;
- изделия ручной работы;
- сувенир с символикой казанского кота;
- символы татарского быта: казан, пиала, расписанные деревянные ложки;
- сумки ручной работы с этническими элементами;
- фруктовый мармелад в упаковках с видами города;
- конфеты «Птичье молоко» местной фабрики.
Есть ли скидки в туре?
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?
21:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова;
21:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская);
21:15 – м-н Закамск, ост. Лядова;
21:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак;
21:45 – ост. Отворот на Майский;
22:00 – Нытвенский отворот;
22:05 – Григорьевский отворот;
22:10 – отворот Кудымкар/Карагай;
22:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл");
22:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава";
23:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань";
00:25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка "Центр";
00:30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208;
00:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста";
01:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273;
02:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе “Турист”.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.