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похвал!!! Очень интересно, доступно и непринуждённо рассказывал нам о красивейших местах и исторических событиях!!! Спасибо ему огромное, после такой поездки влюбляешься в ещё один край нашей необъятной России, и понимаешь, что туда хочется вернуться ещё!