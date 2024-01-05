Набережная Брюгге – туры в Йошкар-Оле

Найдено 4 тура в категории «Набережная Брюгге» в Йошкар-Оле, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
2 отзыва
2 дня
Выходные в Йошкар-Оле: история, кухня и природа Республики Марий Эл
Проведите выходные в Йошкар-Оле, погружаясь в богатую культуру и наслаждаясь уникальными гастрономическими традициями
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Завтра в 08:45
15 фев в 08:45
20 000 за человека
Трёхдневный тур «Жемчужина Поволжья»
На автобусе
3 дня
Трёхдневный тур «Жемчужина Поволжья»
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
15 фев в 08:45
16 фев в 08:45
36 000 за человека
Трёхдневный тур «История Республики»
На автобусе
3 дня
Трехдневное путешествие по Йошкар-Оле: культура, природа и традиции
Приглашаем вас на увлекательное трехдневное путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут история, природа и уникальные традиции
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Завтра в 08:45
15 фев в 08:45
37 000 за человека
Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
На автобусе
4 дня
Четырёхдневное приключение в Йошкар-Оле: от культуры до природы
Приглашаем на индивидуальный тур по Йошкар-Оле, где каждый день - новое открытие. От исторических памятников до марийской культуры
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Завтра в 08:45
15 фев в 08:45
60 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    5 января 2024
    Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
    Рекомендуем!
  • В
    Вера
    5 января 2024
    Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
    Спасибо. Нам все понравилось - пунктуальность, грамотная речь, изложение материала, спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    3 октября 2023
    Казань и Йошкар-Ола: две столицы
    Очень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.
    Очень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровнеОчень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровнеОчень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровнеОчень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровнеОчень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровнеОчень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровнеОчень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровнеОчень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровнеОчень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне
  • К
    Коломиец
    29 сентября 2023
    Казань и Йошкар-Ола: две столицы
    Роман справился со своими обязанностями, замечаний нет, все хорошо.
  • С
    Симакова
    20 сентября 2022
    Казань и Йошкар-Ола: две столицы
    Очень понравилось! Микроавтобус комфортный, новый. На нем с нашим водителем ездить было одно удовольствие! А гид Игорь Анатольевич заслуживает отдельных
    читать дальше

    похвал!!! Очень интересно, доступно и непринуждённо рассказывал нам о красивейших местах и исторических событиях!!! Спасибо ему огромное, после такой поездки влюбляешься в ещё один край нашей необъятной России, и понимаешь, что туда хочется вернуться ещё!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Набережная Брюгге»

Самые популярные туры этой рубрики в Йошкар-Оле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
  2. Трёхдневный тур «Жемчужина Поволжья»
  3. Трёхдневный тур «История Республики»
  4. Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Архангельская слобода
  2. Воскресенская набережная
  3. Патриаршая площадь
  4. Часы «12 апостолов»
  5. Набережная Брюгге
Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в феврале 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Набережная Брюгге" можно забронировать 4 тура от 20 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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