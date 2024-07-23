читать дальше нас формате. В компании были два мальчика и две собаки. Все остались довольны:)) Дополнительно Светлана порекомендовала, где нам можно скоротать время и покушать между экскурсиями. Однозначно рекомендуем.

Спасибо большое за организацию экскурсии по городу и доп. экскурсии по дегустации сыра. Все было прекрасно, свободно, в удобном для