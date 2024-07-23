2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Юрьев-Польскому с осмотром Михайло-Архангельского монастыря
Путешествие в Юрьев-Польский, основанный в 1152 году. Увидите древние валы, монастыри и храмы, включая Георгиевский собор и Святославов крест
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Групповая
Русь крестьянская
Начало: Юрьев-Польский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
980₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария23 июля 2024Сегодня 23.07.2024 посетили старинный город Юрьев -Польский, основанный Юрием Долгоруким. Находится в 70 км от Владимира, решили съездить сами на
- ТТатьяна22 июля 2024Спасибо большое за организацию экскурсии по городу и доп. экскурсии по дегустации сыра. Все было прекрасно, свободно, в удобном для
- ИИрина16 июля 2024Были на экскурсии-прогулке со Светланой 20.06.2024. Формат экскурсии очень понравился. Не было перегруза датами, при этом узнали много интересного. Экскурсия видовая,
- ИИрина3 июля 2024НЕкогда
- ЕЕкатерина26 ноября 2023Очень интересно и познавательно) Открылись факты, о которых не догадывались, передается любовь и гордость по отношению к городу! Всем рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Юрьев-Польскому в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Юрьев-Польскому в июле 2024
Сейчас в Юрьев-Польском в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 980 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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