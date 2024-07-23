Обзорные и познавательные экскурсии Юрьев-Польского

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Юрьев-Польском, цены от 980 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 670 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Юрьев-Польскому с осмотром Михайло-Архангельского монастыря
Путешествие в Юрьев-Польский, основанный в 1152 году. Увидите древние валы, монастыри и храмы, включая Георгиевский собор и Святославов крест
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Русь крестьянская
На автобусе
8 часов
Групповая
Русь крестьянская
Начало: Юрьев-Польский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
980 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    23 июля 2024
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Сегодня 23.07.2024 посетили старинный город Юрьев -Польский, основанный Юрием Долгоруким. Находится в 70 км от Владимира, решили съездить сами на
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    автомобиле. Экскурсию проводила гид Светлана Борисова, профессионал, рассказывала с таким вдохновением, с душой и любовью к своему городу! 2 часа пролетели просто незаметно! Большое впечатление произвели Георгиевский собор, Михайло-Архангельский монастырь. Все основные архитектурные ансамбли находятся в пешей доступности. Светлана подсказала прекрасные ракурсы для фотографий. Получили огромное удовольствие и приятные впечатления от поездки в этот город! Спасибо Светлане, всем рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Спасибо большое за организацию экскурсии по городу и доп. экскурсии по дегустации сыра. Все было прекрасно, свободно, в удобном для
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    нас формате. В компании были два мальчика и две собаки. Все остались довольны:)) Дополнительно Светлана порекомендовала, где нам можно скоротать время и покушать между экскурсиями. Однозначно рекомендуем.

  • И
    Ирина
    16 июля 2024
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Были на экскурсии-прогулке со Светланой 20.06.2024. Формат экскурсии очень понравился. Не было перегруза датами, при этом узнали много интересного. Экскурсия видовая,
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    много красивых видов. Однозначно рекомендую и уверена экскурсовод Светлана найдёт подход и для разновозрастной группы, так чтобы всем было интересно. Экскурсия прошла на одном дыхании.

  • И
    Ирина
    3 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
    НЕкогда
  • Е
    Екатерина
    26 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
    Очень интересно и познавательно) Открылись факты, о которых не догадывались, передается любовь и гордость по отношению к городу! Всем рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Юрьев-Польскому в категории «Обзорные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Георгиевский собор
  2. Михайло-Архангельский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Юрьев-Польскому в июле 2024
Сейчас в Юрьев-Польском в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 980 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Юрьев-Польского нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Юрьев-Польском много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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