Маленький Юрьев-Польский славится храмовой архитектурой и уютным историческим центром. Не менее интересны и его окрестности, связанные с историей Руси и России.
Я проведу вас по улицам одного из самых недооценённых, но
Я проведу вас по улицам одного из самых недооценённых, но
Описание экскурсии
- Мы начнём экскурсию у памятника основателю города — Юрию Долгорукому. Здесь я расскажу о том, как у Суздаля и Владимира появился сосед — Юрьев-Польский.
- Затем вы прогуляетесь по городским валам, где мы поговорим о том, как они были возведены и как в Юрьеве-Польском появилась первая крепость.
- Георгиевский собор в центре города известен не столько своей древностью, сколько уникальными резными барельефами, не имеющими аналогов в России. На экскурсии вы сможете внимательно рассмотреть изображения и попробовать разгадать их смысл. Несмотря на многолетний интерес учёных, значение далеко не всех сюжетов до сих пор объяснено. Вместе мы погрузимся в мир древнерусского искусства и попытаемся понять замысел создателей этой удивительной резьбы.
- Затем мы отправимся за город и посетим место Липицкой битвы, село Городище, где сохранились остатки крепости древнего города Мстиславля, село Фёдоровское с руинами готического замка-усадьбы Толя, а также усадьбу князей Голицыных в селе Сима, где в 1812 году скончался герой Отечественной войны Пётр Иванович Багратион.
Организационные детали
- За городом перемещаемся на вашем автомобиле. Могу организовать трансфер за дополнительную плату.
- Дополнительно оплачивается посещение экспозиции в Георгиевском соборе — 100 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Юрьев-Польском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 1192 туристов
Здравствуйте, я Михаил, коренной юрьевполец, аттестованный гид. Экскурсиями занимаюсь с 2008 года, провожу их по древнему городу Юрьев-Польскому и Владимирскому Ополью. Специализируюсь на белокаменном зодчестве Владимирской Руси, исторических фактах и событиях, связанных с XIX — началом XX века. С удовольствием поделюсь интересными историческими сюжетами.
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