Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды

Курильские острова - одно из самых труднодоступных мест в России. Они затеряны в Тихом Океане на Дальнем Востоке России

5
3 отзыва
Курильские острова – одно из самых труднодоступных мест в России. Они затеряны в Тихом Океане на Дальнем Востоке России.

Попасть сюда не просто: долгий и дорогой перелёт на Сахалин, перелеты или ночи на теплоходе на сами острова.

Не пожалевшему денег и времени, путешественнику откроются поистине фантастические пейзажи: вулканы и горячие источники, выброшенные на берег корабли и брошенная бронетехника, памятники – следы пребывания японцев, низкие деревья и высокая, в рост человека, трава. Будьте готовы к дегустации морепродуктов в меню.

Креветка, краб, гребешок и лосось – всё по настоящему свежее, всё готовится по своим, местным рецептам. Но главное богатство этих мест – люди, которые будут сопровождать Вас на маршруте.
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Ближайшие даты:
16
авг
06
сен
20
сен

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на Сахалин. Обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. 

Встреча в аэропорту. 

Трансфер в отель, размещение. 

ВНИМАНИЕ! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).

15:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа).

Во время экскурсии по Сахалинскому областному краеведческому музею, построенному в 1937 году японским архитектором, вы познакомитесь с историей открытия Сахалина и периодами правления, пережитые островом.

Мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.

Посетите самые яркие места современного Южно-Сахалинска и основные достопримечательности островной столицы: пл. Ленина, мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, смотровую площадку ГЛК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город, аллею Славы.

18:00 Приветственный ужин по-сахалински. 

Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. 

На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).

За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимые атрибуты к путешествию по Сахалину и Курильским островам. 

Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для  вас плащи и дождевики на обувь. 

Ваша обувь и одежда будут оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.

Cамостоятельное возвращение в гостиницу. 

Отдых.

Прибытие на Сахалин. Обзорная экскурсияПрибытие на Сахалин. Обзорная экскурсияПрибытие на Сахалин. Обзорная экскурсияПрибытие на Сахалин. Обзорная экскурсия
2 день
Выезд на о. Кунашир, свободный от экскурсий день

Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Курильск.

В случае позднего вылета, в свободное время рекомендуем посещение музеев г.Южно-Сахалинск:

  • Музейно-мемориальный комплекс «Победа»;
  • Музей книги им. А.П. Чехова «Остров САХАЛИН»;
  • Исторический парк «Россия – моя история»;
  • Сахалинский областной художественный музей

Прибытие в Южно-Курильск. 

Трансфер в гостиницу.

Ужин в кафе гостиницы.

Выезд на о. Кунашир, свободный от экскурсий деньВыезд на о. Кунашир, свободный от экскурсий деньВыезд на о. Кунашир, свободный от экскурсий деньВыезд на о. Кунашир, свободный от экскурсий день
3 день
Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

09:30 Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее.

Кальдера Головнина (кальдера – котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана). 

Диаметр кальдеры по гребню более четырех километров. 

Можно представить, какой силы взрыв произошел здесь при извержении вулкана. 

Внутри кальдеры на высоте 130 метров над уровнем моря расположены два озера: Кипящее и Горячее. 

Струи сероводородного и сернистого газов – сольфатары, выбросы горячей воды, густой пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину!

Экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)! 

Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера!

Только для Вашей безопасности обязательно слушайте рекомендации нашего гида!

14:00 Обед походный (сухой паек).

19:00 Ужин в кафе гостиницы

ВНИМАНИЕ! В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим – можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги. Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: от Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~ 16 км (туда и обратно).

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро ГорячееКальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро ГорячееКальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро ГорячееКальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее
4 день
Фумарольное поле вулкана Менделеево

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 По нашей традиции посещаем краеведческий музей Южно-Курильска.

11:00 Выезд на экскурсию: фумарольное поле вулкана Менделеево.

Действующий вулкан южной части острова Кунашир. 

Назван в честь выдающегося русского химика Д. И. Менделеева в 1946 году. 

Сложный стратовулкан с центральным экструзивным куполом. 

Высота 886 м (по другим данным — 888 м). 

Конус вулкана окружен обширной кальдерой, которая образовалась в результате разрушения конуса более древнего вулкана. 

Парогазовые выбросы и усиление фумарольной активности в 1880, 1901, 1946, 1977 гг. 

На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика. 

Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году.

Очень популярное у туристов место, несмотря на трудности при подъеме на поле! 

Тропа, ведущая к нему, очень интересна! 

То шагаем среди зарослей высокого бамбука, выше человеческого роста.

То поднимаемся на крутые затяжные подъемы, как по ступеням, шагая по корням деревьев. 

То переходим журчащие ручьи по перекинутому бревнышку. 

То остановимся, и наш гид укажет на коварную ипритку (очень ядовитое растение!), предложит восхититься красотой и величавостью аянской ели. 

То спустимся в овраг, и будем переходить с одной его стороны на другую, постепенно приближаясь к цели нашей экскурсии: просторному полю, на котором «дышат» парами большие и маленькие фумаролы!

15:00 Обед (сухой паек).

Прогулка по побережью, осмотр достопримечательностей побережья, кекуры Чертов палец и Чертовы ворота.

19:00 Ужин в кафе гостиницы.

ВНИМАНИЕ! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего – можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности. Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки,при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Фумарольное поле вулкана МенделеевоФумарольное поле вулкана МенделеевоФумарольное поле вулкана МенделеевоФумарольное поле вулкана Менделеево
5 день
Мыс Столбчатый

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на мыс Столбчатый.

Мыс Столбчатый – уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши, весом 40 тонн и глубоководные фиорды.

Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники… 

Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи.

Дорогие дамы, не забудьте взять с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди потрясающих видов мыса Столбчатого!

14:30 Обед из свежих Курильских деликатесов на берегу моря.

Отдых на берегу моря. 

Желающие могут искупаться!

16:30 Посадка на автотранспорт.

Возвращение в гостиницу.

17:00 Прибытие в гостиницу.

18:00 Ужин в кафе гостиницы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком по берегу моря около 40 минут до мыс Столбчатый в одну сторону.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Мыс СтолбчатыйМыс СтолбчатыйМыс СтолбчатыйМыс Столбчатый
6 день
Экологическая тропа «Столбовская», грязевые лечебные термальные источники. Вылет в Южно-Сахалинск

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на экологическую тропу и грязевые лечебные термальные источники Столбовские.

Растительный мир острова богат и вобрал в себя виды, распространенные от субтропиков до северных широт. 

Вдоль лесной тропы густой изгородью стоят белая и каменная березы, серые стволы бархатного дерева, рябины, пихты сахалинской с белесыми стволами. 

По склону вверх светится голубой хвоей ель аянская.

Взгляд останавливается на стволе с красной полосой, проведенной заботливой рукой человека. 

Это предупреждение: осторожно – магнолия! 

Вам повезет, если Вы приехали в июне, Вы сможете увидеть как она цветет и аромат ее крупных белых цветов наполняют все вокруг!

По тропе мы спускаемся к переплетению ручьев разной температуры.

Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну. 

Рядом углубление побольше наполнено горячей минеральной грязью. 

Местечко называется термальные источники Столбовские. 

Нужно обязательно понежиться в озерце с термальной грязью, ополоснуться минеральной водой ручья! 

Всю усталость прошедших дней как рукой снимет!

13:00 Возвращение в гостиницу. 

Обед в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет из Южно-Курильска.

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Встреча. Трансфер в гостиницу. 

Размещение. 

Свободное время.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком 3 км по тропе под уклон.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Экологическая тропа «Столбовская», грязевые лечебные термальные источники. Вылет в Южно-СахалинскЭкологическая тропа «Столбовская», грязевые лечебные термальные источники. Вылет в Южно-СахалинскЭкологическая тропа «Столбовская», грязевые лечебные термальные источники. Вылет в Южно-СахалинскЭкологическая тропа «Столбовская», грязевые лечебные термальные источники. Вылет в Южно-Сахалинск
7 день
Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 – 11:00 Трансфер Южно-Сахалинск – лагуна Буссе (возможно изменение времени отправления).

В путешествие по Сахалину обязательно включите гастрономическую экскурсию в лагуну Буссе.

Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно уникальных по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.

Вы будете вместе с командой управлять катамараном при переходе на устричную банку, собирать устрицы, мидии, рапан, трубач и дегустировать сразу на устричном острове. 

По возвращению на берег вас ждет потрясающий обед из свежевыловленных морепродуктов и обязательно устриц.

Вы уже заметили? Устриц будет много!

11:00 – 11:30 Прохождение инструктажа по управлению катамарана и экипировка перед выходом на устричную банку.

В экипировку входит: весло для управления катамараном, спасательный жилет, сапоги.

11:30 – 13:30 Переход на катамаране к устричной банке, сбор устриц, возможна дегустация устриц на банке. 

ВАЖНО: гости управляют катамараном вместе с сопровождающим.

13:30 – 16:00 Возвращение на берег. 

Обед из свежевыловленных морепродуктов, умело приготовленный нашим поваром.

В меню: дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом от шеф-повара Алекса Прус (Гонконг); запеченные устрицы и мидии под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха из красной рыбы; свежие овощи; морс; чай/кофе.

Отдых на берегу лагуны.

16:00 – 18:00 Трансфер лагуна Буссе – Южно-Сахалинск.

18:00 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.

ВАЖНО: Мы заботимся о комфорте для наших гостей. Зона отдыха оборудована комфортабельными и уютными шатрами.

Желающие могут продлить свой отдых и остаться встречать закат/рассвет. Вы будете наслаждаться вечерним костром, вкусным ужином и чудным чаем из сахалинских трав. На территории зоны отдыха мы подготовили для своих гостей палатки, спальные комплекты и баню.

ВНИМАНИЕ: если у вас есть пищевая аллергия, аллергия на море продукты ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите менеджера компании или сопровождающего группы, во избежание неприятных ситуаций.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или трекинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по песку и траве, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»
8 день
Окончание программы, отъезд

07:00 Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.

Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Кунашир (номера с удобствами на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати). Проживание на Сахалине не входит в стоимость тура и оплачивается дополнительно(3 ночи) в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания:

  • При двухместном размещении – 96 568 рублей;
  • При одноместном размещении – 103 748 рублей ;
  • Ребенок до 12 лет – 93 569 рублей.

Дополнительно оплачивается стоимость проживания (стоимость указана на 1 человека за 3 ночи), руб.:

ГостиницыПри двухместном размещенииПри одноместном размещении

Доп. ночи

двухмест/одномест

Юность 3*  (завтраки оплачиваются дополнительно)6 000 10 800 2 000 /3 600 
Лотос 3* (завтраки не предоставляются) (возможен заезд с 12:00)6 30012 6002 100 / 4 200
Юбилейная 3*8 85013 8002 950 / 4 600
Белка 3*9 15015 6003 050 /5 200
Гагарин 3*9 60015 6003 200 / 5 000

Санта Ризот Отель 4*

 (twin, номер с 2-мя кроватями)

12 60022 2004 200 / 7 400

Пасифик Плаза Сахалин 4*  

(в период 01.01-30.06.22 и 06.10-31.12.22)

10 95016 8003 650 / 5 600 руб.

Пасифик Плаза Сахалин 4*  

(в период 01.07-05.10.22)

12 15018 6004 050 / 6 200
Мега Палас Отель 4* 11 25020 4003 750 / 6 800
Парадайз Ризот Отель 4*12 00024 0004 000 / 8 000

При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть: 

  • трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату: 480 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок;
  • турист должен самостоятельно прибыть к месту сбора группы на трансфер в аэропорт при отправлении на Курильские острова (место и время для сбора подтверждается накануне) или самостоятельно прибыть в аэропорт; 
  • по возвращению группы с Курильских островов трансфер доставляет туристов только до базовых гостиниц;
  • турист должен самостоятельно добраться до места начала групповых экскурсий по программе (место и время для сбора подтверждается накануне), по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостинице на о. Кунашир (номера с удобствами на блок при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати)
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
  • Оформление погранпропуска на о. Кунашир
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
  • Плащ-дождевик и дождевики на обувь
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Авиабилет по маршруту: Южно-Сахалинск – Курильск / Южно-Курильск – Южно-Сахалинск – 12 900 руб.
  • Гостиница в Южно-Сахалинске
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • фотоаппарат;
  • теплая и непромокаемая одежду;
  • куртка;
  • сланцы;
  • сапоги или непромокаемая обувь;
  • купальный костюм;
  • средства от комаров;
  • защитный крем от солнца:
  • головные уборы.
Какие необходимы документы для оформления пропуска на Курильские?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Рекомендации по покупке авиабилетов до Южно-Сахалинска

Рекомендуем покупать обратные билеты на следующий день после окончания тура или даже через день.

Иногда из-за погодных условия вылет с Кунашира на Сахалин задерживается на несколько дней, поэтому лучше иметь в запасе время перед обратным вылетом домой. Если задержек не будет, вы сможете в свободное время посетить достопримечательности Сахалина.

Сложность маршрутов на острове Кунашир

Пешие экскурсии на острове Кунашир не требуют специальной физической подготовки, но могут оказаться сложными для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (болезни суставов, слабые колени и т. д)
На вулкан Головнина мы идем 8 км в одну сторону (уклон небольшой, но прогулка продолжительная).
На мыс Столбчатый основной маршрут сложный, но есть альтернатива - обход по берегу с другой стороны. Решение о выборе маршрута принимает гид исходя из уровня подготовки группы.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 ноя 2020
Отличный и насыщенный тур. Спасибо гидам и проводникам за чудесные впечатления и поездки! Полная информация, рассказы. Даже сопровождение после окончания светового дня когда не хватило времени на все запланированные места! Спасибо поварам за вкуснейшую полевую кухню! Очень очень вкусно! Спасибо водителям за хороший транспорт и дороги. Было очень весело! Незабываемые впечатления на всю жизнь!
Е
23 сен 2020
Сахалин и Кунашир поражают воображение. Очень рада, что выбрала именно этот тур. Красота природы, пешие переходы по эко-тропе, вулканы Кунашира, морские деликатесы. Не представляю, как теперь влиться в обычный скучный ритм.
Т
19 июня 2022
Спасибо за тур! Всё прошло без проблем. Юлия четко и своевременно нас информировала. Очень довольны, что смогли посетить Итуруп и Южно- Сахалинск. Спасибо всем, кто работал с нами! Мы уже второй раз пользовались услугами Вашей фирмы, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рады Вашему профессионализму. Страна наша большая, интересных мест ещё много!
У нас ещё много экскурсий в Южно-Курильске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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