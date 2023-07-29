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восторге. Самостоятельно место найти сложно, поэтому спасибо Арсению, что все нам показал. Маршрут несложный. Наверное самое сложное идти по шпалам, но это не надолго😀идите и не пожалеете. Арсений попросил небольшую предоплату за экскурсию для гарантии нашей поездки. Приехал четко по времени, не торопил нас на маршруте. После этой экскурсии сразу заказала вторую - в бухту Тихую👍