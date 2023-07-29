9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Чертов мост: путешествие по рельсам истории Сахалина
Погрузитесь в историю Сахалина с экскурсией на Чертов мост, где вас ждут легенды и величественные виды
Начало: Ваше место пребывания
«Николайчук — Чертов мост Об экскурсии Построенный ценой огромных жертв горный участок, включающий «Чертов мост», считался самым красивым в СССР»
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
15 сен в 09:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Японское наследие Карафуто: Чертов и Ведьмин мосты
Начало: Площадь Победы
«Десятки горных туннелей и мостов, километры железнодорожной нитки раскинуты по всей округи»
Расписание: Ежедневно с 07.00
15 сен в 07:00
16 сен в 07:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Японское наследие на Сахалине: Чертов и Ведьмин мосты
Начало: Забираем из отеля
«Приключение в Холмске: Мосты и Тоннели Ранний старт»
16 сен в 07:00
17 сен в 07:00
от 24 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 июля 2023Чертов мост + Ведьмин мостЭкскурсия очень понравилась! Сеня забрал нас прямо от гостиницы, машина проходимая и вместительная. Доехали комфортно, маршрут согласовали под нас. Останавливались
- ААшихмина18 июля 2023Чертов мост + Ведьмин мостМесто с историей о силе человеческого духа и силе природы. Понравится тем кто любит хорор и за заброшки✌️😀дети были в
- ААнастасия14 июня 2023Чертов мост + Ведьмин мостИменно такую экскурсию я и искала, очень рада, что удалось дойти до Ведьминого моста. Красоты и масштаб впечатляют. Дорога до
- ЮЮлия6 июля 2022экскурсия прошла отлично. хорошая организация. большое спасибо гиду
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Мосты»
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