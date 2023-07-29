Мосты Южно-Сахалинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Южно-Сахалинске, цены от 24 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Чертов мост - Ведьмин мост
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Чертов мост: путешествие по рельсам истории Сахалина
Погрузитесь в историю Сахалина с экскурсией на Чертов мост, где вас ждут легенды и величественные виды
Начало: Ваше место пребывания
«Николайчук — Чертов мост Об экскурсии Построенный ценой огромных жертв горный участок, включающий «Чертов мост», считался самым красивым в СССР»
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
15 сен в 09:00
26 000 за всё до 4 чел.
Японское наследие Карафуто: Чертов и Ведьмин мосты
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Японское наследие Карафуто: Чертов и Ведьмин мосты
Начало: Площадь Победы
«Десятки горных туннелей и мостов, километры железнодорожной нитки раскинуты по всей округи»
Расписание: Ежедневно с 07.00
15 сен в 07:00
16 сен в 07:00
25 000 за всё до 5 чел.
Японское наследие на Сахалине: Чертов и Ведьмин мосты
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Японское наследие на Сахалине: Чертов и Ведьмин мосты
Начало: Забираем из отеля
«Приключение в Холмске: Мосты и Тоннели Ранний старт»
16 сен в 07:00
17 сен в 07:00
от 24 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    29 июля 2023
    Чертов мост + Ведьмин мост
    Экскурсия очень понравилась! Сеня забрал нас прямо от гостиницы, машина проходимая и вместительная. Доехали комфортно, маршрут согласовали под нас. Останавливались
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    на озере Тайном, потом доехали до железной дороги и пешком дошли до первого моста, затем через лес и тоннель до второго. Дорога несложная, из инвентаря рекомендую захватить перчатки (есть подъем по крутой тропинке по канату) и фонарик (для прохода через старый ж/д тоннель). Сене 5 баллов, хорошее знание местности, экскурсия отличная!

  • А
    Ашихмина
    18 июля 2023
    Чертов мост + Ведьмин мост
    Место с историей о силе человеческого духа и силе природы. Понравится тем кто любит хорор и за заброшки✌️😀дети были в
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    восторге. Самостоятельно место найти сложно, поэтому спасибо Арсению, что все нам показал. Маршрут несложный. Наверное самое сложное идти по шпалам, но это не надолго😀идите и не пожалеете. Арсений попросил небольшую предоплату за экскурсию для гарантии нашей поездки. Приехал четко по времени, не торопил нас на маршруте. После этой экскурсии сразу заказала вторую - в бухту Тихую👍

  • А
    Анастасия
    14 июня 2023
    Чертов мост + Ведьмин мост
    Именно такую экскурсию я и искала, очень рада, что удалось дойти до Ведьминого моста. Красоты и масштаб впечатляют. Дорога до
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    места проведения сопровождалась рассказом и просто интересной беседой, поэтому прошла неутомительно. Гиду отдельное спасибо за рекомендации и помощь в планировании оставшихся дней отдыха. Минус один - очень дорогие экскурсии на острове, не стоит своих денег, увы.

  • Ю
    Юлия
    6 июля 2022
    Чертов мост - Ведьмин мост
    экскурсия прошла отлично. хорошая организация. большое спасибо гиду

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Мосты»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в сентябре 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 24 000 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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