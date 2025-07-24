Отправляемся на западный берег Сахалина: здесь находится третий по численности населения город острова — Холмск. Прогуляемся и найдём его главную достопримечательность — столетний японский Чёртов мост.
Второй «нехороший» мост Сахалина, Ведьмин, тоже посетим, а затем поедем на два природных объекта — Тайное озеро и мыс Слепиковского с невероятными пейзажами и маяком.
Второй «нехороший» мост Сахалина, Ведьмин, тоже посетим, а затем поедем на два природных объекта — Тайное озеро и мыс Слепиковского с невероятными пейзажами и маяком.
Описание экскурсииЧто нас ждёт?
- Холмск — город, который после Русско-японской войны принадлежал Японии, но был возвращён в 1945 году.
- Чёртов мост — это японский инженерный шедевр возрастом 100 лет и самый высокий мост Сахалина, находится под защитой ЮНЕСКО. Его высота около 40 метров, длина — 125 метров, ширина — почти 9 метров. Но не размеры впечатляют, а конструкция моста.
- Ведьмин мост — пройдя по туннелю длиной 800 метров, мы окажемся у ещё одного примера инженерного искусства Японии. Вы узнаете, почему эти мосты получили такие названия.
- Озеро Тайное — искусственно созданный водоём с живописными холмистыми берегами.
- Мыс Слепиковского — уникальный природный комплекс с флорой и фауной, которая встречается только здесь. Вы насладитесь пейзажами и атмосферным маяком 1934 года, а гид расскажет подробнее о всех местах.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Холмск
- Чёртов мост
- Ведьмин мост
- Озеро Тайное
- Мыс Слепиковского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь победы 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
24 июл 2025
Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
Похожие экскурсии из Южно-Сахалинска
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Японское наследие Карафуто: Чертов и Ведьмин мосты
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 07.00
Завтра в 07:00
25 сен в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие мест на ваши даты
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
9500 ₽ за человека