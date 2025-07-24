Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Отправляемся на западный берег Сахалина: здесь находится третий по численности населения город острова — Холмск. Прогуляемся и найдём его главную достопримечательность — столетний японский Чёртов мост.



Второй «нехороший» мост Сахалина, Ведьмин, тоже посетим, а затем поедем на два природных объекта — Тайное озеро и мыс Слепиковского с невероятными пейзажами и маяком.