Мечтаете о незабываемом пикнике на побережье Сахалина, но не хотите заботиться о подготовке? Организатор возьмёт всё на себя! От выбора вкусных угощений до стильной посуды и реквизита - вам остаётся

только наслаждаться моментом. А ещё для вас сделают красивые фотографии, чтобы запечатлеть на память приятные моменты вечера. Это будет не просто пикник, а настоящее фэшн-событие, идеально подходящее для девичника, романтического свидания или любого особенного случая

Лучшее время для посещения

Лучшие месяцы для проведения пикника на берегу Охотского моря - с июня по сентябрь. В это время можно наслаждаться приятной погодой и великолепными видами, создавая незабываемые воспоминания.

Сейчас август — это идеальное время.