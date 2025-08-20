Мечтаете о незабываемом пикнике на побережье Сахалина, но не хотите заботиться о подготовке? Организатор возьмёт всё на себя! От выбора вкусных угощений до стильной посуды и реквизита - вам остаётся
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Вкусные угощения
- 📸 Красивые фотографии
- 🎉 Приятная обстановка
- 🛋️ Стильная посуда и реквизит
- 🌅 Незабываемый вечер
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для проведения пикника на берегу Охотского моря - с июня по сентябрь. В это время можно наслаждаться приятной погодой и великолепными видами, создавая незабываемые воспоминания.
Сейчас август — это идеальное время.
Время начала: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что можно увидеть
- Побережье Охотского моря
Описание экскурсии
Вечер на берегу Сахалина
Создайте незабываемый вечер на берегу моря, который подарит вам массу положительных эмоций. Профессиональный организатор поможет вам в этом, подобрав идеальные блюда, стильную посуду и красивый реквизит. Вы сможете сосредоточиться на отдыхе и наслаждаться общением в приятной компании.
Что вас ждёт?
- Вкусные блюда, подобранные с учётом ваших предпочтений.
- Стильная посуда, которая добавит изысканности вашему вечеру.
- Красивый реквизит для создания уникальной атмосферы.
- Атмосферные фотографии, которые сохранят воспоминания о вашем идеальном дне.
Идеальные моменты
Это не просто пикник — это настоящее фэшн-событие, которое идеально подойдёт для:
- Девичника с подругами.
- Романтического свидания.
- Любого особенного случая, который вы хотите запомнить.
Подарите себе и своим близким вечер, наполненный радостью и атмосферой праздника!
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги организатора
- Пикник
- Реквизит
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
